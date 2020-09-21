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Кудрин назвал способ избежать повышения налогов
У российской экономики есть невостребованный ресурс, который позволил бы избежать повышения некоторых налогов в течение пяти-шести ближайших лет: это продажа... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T12:51
2020-09-21T13:17
алексей кудрин
госдума рф
экономика
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<strong>МОСКВА, 21 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> У российской экономики есть невостребованный ресурс, который позволил бы избежать повышения некоторых налогов в течение пяти-шести ближайших лет: это продажа принадлежащих государству активов, заявил глава Счетной палаты <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Kudrin/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Кудрин</a>, выступая на заседании комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по бюджету и налогам.Глава контрольного ведомства также отметил, что в прошлом году доходы бюджета от приватизации составили 11,5 миллиарда рублей, из них 7,4 миллиарда поступили за счет погашения приватизационной сделки 2010 года. "То есть всего мы получили 4,2 миллиарда рублей от приватизации объектов 2019 года", — сказал он.
https://ria.ru/20200909/nalog-1576975219.html
Сколько волка не корми,а он всё о том же. Пора уже вновь многие отрасли национализировать, сколько можно растаскивать?
227
Практика показывает, что, как правило, государства с высокой долей государственной экономики менее успешны. У того же всеми хваленого Китая экономика меньше даже российской в пересчете на душу населения. А еще есть политика - в государствах с чрезвычайно высокой долей государственной экономики у правительства ненормально большая власть, а именно возможность оказывать давление на своих же избирателей, контролируя их зарплаты и имея возможность их увольнять, что мы сейчас на примере Беларуси можем увидеть.
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РИА Новости
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алексей кудрин, госдума рф, экономика

Кудрин назвал способ избежать повышения налогов

12:51 21.09.2020 (обновлено: 13:17 21.09.2020)
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© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин
Председатель Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Председатель Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. У российской экономики есть невостребованный ресурс, который позволил бы избежать повышения некоторых налогов в течение пяти-шести ближайших лет: это продажа принадлежащих государству активов, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
"У нас настолько еще огосударствлена экономика, что у нас ресурсов по 200-300 миллиардов рублей получать в год от приватизации легко можно в течение ближайших пяти-шести лет. Может быть, некоторые налоги не пришлось бы повышать", — сказал Кудрин, представляя доклад о проверке исполнения федерального бюджета за 2019 год.
Глава контрольного ведомства также отметил, что в прошлом году доходы бюджета от приватизации составили 11,5 миллиарда рублей, из них 7,4 миллиарда поступили за счет погашения приватизационной сделки 2010 года. "То есть всего мы получили 4,2 миллиарда рублей от приватизации объектов 2019 года", — сказал он.

"Это, конечно, "не бьется" с четкой установкой президента Российской Федерации в мартовском послании 2018 года о том, что доля государства в экономике должна сокращаться", — заметил в связи с этим Кудрин.

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Алексей КудринГосдума РФЭкономика
Популярные комментарии
Сколько волка не корми,а он всё о том же. Пора уже вновь многие отрасли национализировать, сколько можно растаскивать?
21 сентября, 13:41
Михаил МякишевМихаил Мякишев
154201070
Практика показывает, что, как правило, государства с высокой долей государственной экономики менее успешны. У того же всеми хваленого Китая экономика меньше даже российской в пересчете на душу населения. А еще есть политика - в государствах с чрезвычайно высокой долей государственной экономики у правительства ненормально большая власть, а именно возможность оказывать давление на своих же избирателей, контролируя их зарплаты и имея возможность их увольнять, что мы сейчас на примере Беларуси можем увидеть.
21 сентября, 14:07
НПНе Патриот
91911587
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