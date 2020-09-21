https://ria.ru/20200921/nalogi-1577541665.html

Кудрин назвал способ избежать повышения налогов

У российской экономики есть невостребованный ресурс, который позволил бы избежать повышения некоторых налогов в течение пяти-шести ближайших лет: это продажа... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T12:51

2020-09-21T12:51

2020-09-21T13:17

алексей кудрин

госдума рф

экономика

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<strong>МОСКВА, 21 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> У российской экономики есть невостребованный ресурс, который позволил бы избежать повышения некоторых налогов в течение пяти-шести ближайших лет: это продажа принадлежащих государству активов, заявил глава Счетной палаты <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Kudrin/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Кудрин</a>, выступая на заседании комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по бюджету и налогам.Глава контрольного ведомства также отметил, что в прошлом году доходы бюджета от приватизации составили 11,5 миллиарда рублей, из них 7,4 миллиарда поступили за счет погашения приватизационной сделки 2010 года. "То есть всего мы получили 4,2 миллиарда рублей от приватизации объектов 2019 года", — сказал он.

https://ria.ru/20200909/nalog-1576975219.html

Михаил Мякишев Сколько волка не корми,а он всё о том же. Пора уже вновь многие отрасли национализировать, сколько можно растаскивать? 227

Не Патриот Практика показывает, что, как правило, государства с высокой долей государственной экономики менее успешны. У того же всеми хваленого Китая экономика меньше даже российской в пересчете на душу населения. А еще есть политика - в государствах с чрезвычайно высокой долей государственной экономики у правительства ненормально большая власть, а именно возможность оказывать давление на своих же избирателей, контролируя их зарплаты и имея возможность их увольнять, что мы сейчас на примере Беларуси можем увидеть. 211

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей кудрин, госдума рф, экономика