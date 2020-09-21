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Путин наградил врачей за борьбу с COVID-19
Президент России Владимир Путин наградил врачей за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T23:09
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коронавирус covid-19
коронавирусы
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> наградил врачей за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, соответствующий<a href="http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009210053?index=0&amp;rangeSize=1" target="_blank" rel="nofollow noopener"> указ </a>опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Путин наградил орденом Пирогова семь врачей. Медали Луки Крымского удостоены девять врачей.Кроме того, Путин присвоил звание "Заслуженный врач Российской Федерации" Яне Орловой - заведующей отделом возраст-ассоциированных заболеваний Медицинского научно-образовательного центра МГУ.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, владимир путин, общество

Путин наградил врачей за борьбу с COVID-19

23:09 21.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил врачей за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Путин наградил орденом Пирогова семь врачей. Медали Луки Крымского удостоены девять врачей.
Кроме того, Путин присвоил звание "Заслуженный врач Российской Федерации" Яне Орловой - заведующей отделом возраст-ассоциированных заболеваний Медицинского научно-образовательного центра МГУ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября, 17:18Распространение нового коронавируса
Собянин наградил столичных медработников за помощь пациентам с COVID-19
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыВладимир ПутинОбщество
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