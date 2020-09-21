https://ria.ru/20200921/nagrady-1577577079.html

Путин наградил врачей за борьбу с COVID-19

Президент России Владимир Путин наградил врачей за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T23:09

2020-09-21T23:09

2020-09-21T23:09

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> наградил врачей за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, соответствующий<a href="http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009210053?index=0&rangeSize=1" target="_blank" rel="nofollow noopener"> указ </a>опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Путин наградил орденом Пирогова семь врачей. Медали Луки Крымского удостоены девять врачей.Кроме того, Путин присвоил звание "Заслуженный врач Российской Федерации" Яне Орловой - заведующей отделом возраст-ассоциированных заболеваний Медицинского научно-образовательного центра МГУ.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200918/sobyanin-1577456328.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, владимир путин, общество