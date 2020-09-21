В Театре МДМ прошла премьера мюзикла "День влюбленных"

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Романтическая комедия "День влюбленных" вдохновлена успехом российской постановки бродвейского мюзикла "Первое свидание", который только за первый сезон посмотрели в Театре МДМ более ста тысяч зрителей.

По словам художественного руководителя театра МДМ Дмитрия Богачева, "День влюбленных" — "более живая динамичная и веселая романтическая комедия, где ставки отношений между героями и градус того, что творится на сцене, подняты еще выше".