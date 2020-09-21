В Театре МДМ прошла премьера мюзикла "День влюбленных"
"Мне в любом мюзикле всегда важно содержание: голос, танцы, трюки. Здесь все срослось. Вообще, за взаимоотношениями мужчины и женщины – в книге, кино, спектакле, мюзикле, жизни — можно наблюдать бесконечно… Мне кажется, в этой постановке ребята смогли передать на 1000 процентов состояние двух влюбленных и их сомнения. Они любят друг друга, но тут появляются на пути подруги, друзья, мамы, папы… Но в итоге – самое главное – победила любовь. Я бы очень сильно расстроилась, если бы в конце прозвучала фраза: "Свадьбы не будет!" — рассказала Ольга Бузова.
"Мне в любом мюзикле всегда важно содержание: голос, танцы, трюки. Здесь все срослось. Вообще, за взаимоотношениями мужчины и женщины – в книге, кино, спектакле, мюзикле, жизни — можно наблюдать бесконечно… Мне кажется, в этой постановке ребята смогли передать на 1000 процентов состояние двух влюбленных и их сомнения. Они любят друг друга, но тут появляются на пути подруги, друзья, мамы, папы… Но в итоге – самое главное – победила любовь. Я бы очень сильно расстроилась, если бы в конце прозвучала фраза: "Свадьбы не будет!" — рассказала Ольга Бузова.
Нонне Гришаевой больше всего запомнились "номера подружек и друзей, а еще номер еврейских родственников".
Нонне Гришаевой больше всего запомнились "номера подружек и друзей, а еще номер еврейских родственников".
"День влюбленных" мне понравился еще на прогоне. Без света, без грима и без микрофонов – я уже тогда сказала, что мне это нравится. Уверена, что каждый зритель в чем-то узнал себя. Это очень отзывается!" — поделилась Анастасия Стоцкая.
"День влюбленных" мне понравился еще на прогоне. Без света, без грима и без микрофонов – я уже тогда сказала, что мне это нравится. Уверена, что каждый зритель в чем-то узнал себя. Это очень отзывается!" — поделилась Анастасия Стоцкая.
Романтическая комедия "День влюбленных" вдохновлена успехом российской постановки бродвейского мюзикла "Первое свидание", который только за первый сезон посмотрели в Театре МДМ более ста тысяч зрителей.
По словам художественного руководителя театра МДМ Дмитрия Богачева, "День влюбленных" — "более живая динамичная и веселая романтическая комедия, где ставки отношений между героями и градус того, что творится на сцене, подняты еще выше".
Романтическая комедия "День влюбленных" вдохновлена успехом российской постановки бродвейского мюзикла "Первое свидание", который только за первый сезон посмотрели в Театре МДМ более ста тысяч зрителей.
По словам художественного руководителя театра МДМ Дмитрия Богачева, "День влюбленных" — "более живая динамичная и веселая романтическая комедия, где ставки отношений между героями и градус того, что творится на сцене, подняты еще выше".
"Просто превосходно! Я была на "Первом свидании", но ведь "День влюбленных" – это абсолютно наша постановка и мне очень понравилось! И музыка, и то, как ребята играют, и этот формат со столиками – супер, просто супер!" — отметила Татьяна Лазарева.
"Просто превосходно! Я была на "Первом свидании", но ведь "День влюбленных" – это абсолютно наша постановка и мне очень понравилось! И музыка, и то, как ребята играют, и этот формат со столиками – супер, просто супер!" — отметила Татьяна Лазарева.
Алика Смехова была в восторге: "Очень хорошо. Премьеры обычно тяжело идут, люди еще не привыкли. А здесь такая легкость, все с удовольствием. Я не увидела тяжелой работы. Молодцы, мне все понравилось!"
Алика Смехова была в восторге: "Очень хорошо. Премьеры обычно тяжело идут, люди еще не привыкли. А здесь такая легкость, все с удовольствием. Я не увидела тяжелой работы. Молодцы, мне все понравилось!"
"Здорово, что это оригинальный продукт и такой высококачественный. Я получила большое удовольствие от просмотра. Героини Ани Гученковой – прекрасны, это ее звездный час! Она и актриса, и певица, думаю, ей тяжело постоянно перевоплощаться в разные образы. Но я понимаю, что ей это в кайф. Она прям звезда! Ну и Юлечка Ива – прям тоже моя Золушка. Очень все понравилось, поздравляю с премьерой!" — отметила Алена Хмельницкая.
"Здорово, что это оригинальный продукт и такой высококачественный. Я получила большое удовольствие от просмотра. Героини Ани Гученковой – прекрасны, это ее звездный час! Она и актриса, и певица, думаю, ей тяжело постоянно перевоплощаться в разные образы. Но я понимаю, что ей это в кайф. Она прям звезда! Ну и Юлечка Ива – прям тоже моя Золушка. Очень все понравилось, поздравляю с премьерой!" — отметила Алена Хмельницкая.