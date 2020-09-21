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В Театре МДМ прошла премьера мюзикла "День влюбленных"
В театре МДМ состоялась премьера постановки "День влюбленных" театральной компании "Бродвей-Москва" в формате "мюзикл за столиками". РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T14:10
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культура
театр
новости культуры
аркадий укупник
ирина безрукова
татьяна лазарева
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<strong>МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. </strong>В театре МДМ состоялась премьера постановки "День влюбленных" театральной компании "Бродвей-Москва" в формате "мюзикл за столиками". Над спектаклем работали драматург Михаил Дурненков, поэтесса Женя Беркович, режиссер Анна Шевчук и композитор Евгений Загот. В ролях Юлия Чуракова, Олец Савцов, Юлия Ива и другие актеры."День влюбленных" идет на сцене Театра МДМ с 21 сентября почти ежедневно, начало спектаклей — в 19:30, 21:00, 21:30 и даже в 22:30 в зависимости от дня недели. За тем, как "белый воротничок" Дэвид и "свободная художница" Джесси пытаются спланировать свадьбу, на премьере наблюдали в имровизированном нью-йоркском баре Ольга Бузова, Анастасия Стоцкая, Нонна Гришаева, Татьяна Лазарева, Алика Смехова, Алена Хмельницкая, Ирина Линдт, Аркадий Укупник, Ирина Безрукова и другие.Они были очень рады снова побывать в театре после полугодового перерыва и активно делились впечатлениями.
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фото, театр, новости культуры, аркадий укупник , ирина безрукова, татьяна лазарева

В Театре МДМ прошла премьера мюзикла "День влюбленных"

14:10 21.09.2020
179
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. В театре МДМ состоялась премьера постановки "День влюбленных" театральной компании "Бродвей-Москва" в формате "мюзикл за столиками".
Над спектаклем работали драматург Михаил Дурненков, поэтесса Женя Беркович, режиссер Анна Шевчук и композитор Евгений Загот. В ролях Юлия Чуракова, Олец Савцов, Юлия Ива и другие актеры.
"День влюбленных" идет на сцене Театра МДМ с 21 сентября почти ежедневно, начало спектаклей — в 19:30, 21:00, 21:30 и даже в 22:30 в зависимости от дня недели.
За тем, как "белый воротничок" Дэвид и "свободная художница" Джесси пытаются спланировать свадьбу, на премьере наблюдали в имровизированном нью-йоркском баре Ольга Бузова, Анастасия Стоцкая, Нонна Гришаева, Татьяна Лазарева, Алика Смехова, Алена Хмельницкая, Ирина Линдт, Аркадий Укупник, Ирина Безрукова и другие.
Они были очень рады снова побывать в театре после полугодового перерыва и активно делились впечатлениями.
© предоставлено пресс-службой театральной компании "Бродвей - Москва"

"Мне в любом мюзикле всегда важно содержание: голос, танцы, трюки. Здесь все срослось. Вообще, за взаимоотношениями мужчины и женщины – в книге, кино, спектакле, мюзикле, жизни — можно наблюдать бесконечно… Мне кажется, в этой постановке ребята смогли передать на 1000 процентов состояние двух влюбленных и их сомнения. Они любят друг друга, но тут появляются на пути подруги, друзья, мамы, папы… Но в итоге – самое главное – победила любовь. Я бы очень сильно расстроилась, если бы в конце прозвучала фраза: "Свадьбы не будет!" — рассказала Ольга Бузова.

Ольга Бузова на премьере мюзикла День влюбленных
1 из 7

"Мне в любом мюзикле всегда важно содержание: голос, танцы, трюки. Здесь все срослось. Вообще, за взаимоотношениями мужчины и женщины – в книге, кино, спектакле, мюзикле, жизни — можно наблюдать бесконечно… Мне кажется, в этой постановке ребята смогли передать на 1000 процентов состояние двух влюбленных и их сомнения. Они любят друг друга, но тут появляются на пути подруги, друзья, мамы, папы… Но в итоге – самое главное – победила любовь. Я бы очень сильно расстроилась, если бы в конце прозвучала фраза: "Свадьбы не будет!" — рассказала Ольга Бузова.

© предоставлено пресс-службой театральной компании "Бродвей - Москва"
© предоставлено пресс-службой театральной компании "Бродвей - Москва"

Нонне Гришаевой больше всего запомнились "номера подружек и друзей, а еще номер еврейских родственников".

Нона Гришаева и Александр Нестеров на премьере мюзикла День влюбленных
2 из 7

Нонне Гришаевой больше всего запомнились "номера подружек и друзей, а еще номер еврейских родственников".

© предоставлено пресс-службой театральной компании "Бродвей - Москва"
© предоставлено пресс-службой театральной компании "Бродвей - Москва"

"День влюбленных" мне понравился еще на прогоне. Без света, без грима и без микрофонов – я уже тогда сказала, что мне это нравится. Уверена, что каждый зритель в чем-то узнал себя. Это очень отзывается!" — поделилась Анастасия Стоцкая.

Анастасия Стоцкая на премьере мюзикла День влюбленных
3 из 7

"День влюбленных" мне понравился еще на прогоне. Без света, без грима и без микрофонов – я уже тогда сказала, что мне это нравится. Уверена, что каждый зритель в чем-то узнал себя. Это очень отзывается!" — поделилась Анастасия Стоцкая.

© предоставлено пресс-службой театральной компании "Бродвей - Москва"
© предоставлено пресс-службой театральной компании "Бродвей - Москва"

Романтическая комедия "День влюбленных" вдохновлена успехом российской постановки бродвейского мюзикла "Первое свидание", который только за первый сезон посмотрели в Театре МДМ более ста тысяч зрителей.

По словам художественного руководителя театра МДМ Дмитрия Богачева, "День влюбленных" — "более живая динамичная и веселая романтическая комедия, где ставки отношений между героями и градус того, что творится на сцене, подняты еще выше".

Дмитрий Богачев и артисты мюзикла День влюбленных
4 из 7

Романтическая комедия "День влюбленных" вдохновлена успехом российской постановки бродвейского мюзикла "Первое свидание", который только за первый сезон посмотрели в Театре МДМ более ста тысяч зрителей.

По словам художественного руководителя театра МДМ Дмитрия Богачева, "День влюбленных" — "более живая динамичная и веселая романтическая комедия, где ставки отношений между героями и градус того, что творится на сцене, подняты еще выше".

© предоставлено пресс-службой театральной компании "Бродвей - Москва"
© предоставлено пресс-службой театральной компании "Бродвей - Москва"

"Просто превосходно! Я была на "Первом свидании", но ведь "День влюбленных" – это абсолютно наша постановка и мне очень понравилось! И музыка, и то, как ребята играют, и этот формат со столиками – супер, просто супер!" — отметила Татьяна Лазарева.

Татьяна Лазарева на премьере мюзикла День влюбленных
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"Просто превосходно! Я была на "Первом свидании", но ведь "День влюбленных" – это абсолютно наша постановка и мне очень понравилось! И музыка, и то, как ребята играют, и этот формат со столиками – супер, просто супер!" — отметила Татьяна Лазарева.

© предоставлено пресс-службой театральной компании "Бродвей - Москва"
© предоставлено пресс-службой театральной компании "Бродвей - Москва"

Алика Смехова была в восторге: "Очень хорошо. Премьеры обычно тяжело идут, люди еще не привыкли. А здесь такая легкость, все с удовольствием. Я не увидела тяжелой работы. Молодцы, мне все понравилось!"

Алика Смехова на премьере мюзикла День влюбленных
6 из 7

Алика Смехова была в восторге: "Очень хорошо. Премьеры обычно тяжело идут, люди еще не привыкли. А здесь такая легкость, все с удовольствием. Я не увидела тяжелой работы. Молодцы, мне все понравилось!"

© предоставлено пресс-службой театральной компании "Бродвей - Москва"
© предоставлено пресс-службой театральной компании "Бродвей - Москва"

"Здорово, что это оригинальный продукт и такой высококачественный. Я получила большое удовольствие от просмотра. Героини Ани Гученковой – прекрасны, это ее звездный час! Она и актриса, и певица, думаю, ей тяжело постоянно перевоплощаться в разные образы. Но я понимаю, что ей это в кайф. Она прям звезда! Ну и Юлечка Ива – прям тоже моя Золушка. Очень все понравилось, поздравляю с премьерой!" — отметила Алена Хмельницкая.

Алена Хмельницкая на премьере мюзикла День влюбленных
7 из 7

"Здорово, что это оригинальный продукт и такой высококачественный. Я получила большое удовольствие от просмотра. Героини Ани Гученковой – прекрасны, это ее звездный час! Она и актриса, и певица, думаю, ей тяжело постоянно перевоплощаться в разные образы. Но я понимаю, что ей это в кайф. Она прям звезда! Ну и Юлечка Ива – прям тоже моя Золушка. Очень все понравилось, поздравляю с премьерой!" — отметила Алена Хмельницкая.

© предоставлено пресс-службой театральной компании "Бродвей - Москва"
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КультураТеатрНовости культурыАркадий УкупникИрина БезруковаТатьяна Лазарева
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