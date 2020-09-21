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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20200921/mosprom-1577540561.html
Более 3 тысяч человек приняли участие в Спартакиаде "Моспром-2020"
Более трех тысяч человек, среди которых представители 14 профильных вузов и 106 промпредприятий Москвы, приняли участие во втором сезоне Спартакиады... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T12:10
2020-09-21T12:10
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
александр прохоров
москва
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Более трех тысяч человек, среди которых представители 14 профильных вузов и 106 промпредприятий Москвы, приняли участие во втором сезоне Спартакиады промышленников "Моспром-2020", сообщает пресс-служба организатора соревнований - столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.Финал Спартакиады, которая стартовала в марте, состоялся 19 сентября на территории спорткомплекса "Лужники". Сроки проведения соревнований в этом году из-за пандемии сдвинулись, а на площадках ввели дополнительные меры эпидемиологической безопасности.В финале встретились 16 команд по 8 спортивным дисциплинам. Итоги подводились как по каждому виду соревнований, так и в общекомандном зачете по сумме мест. Среди предприятий в общем зачете победу одержала команда АО "<a href="http://ria.ru/organization_Gazpromneft/" target="_blank" data-auto="true">Газпромнефть</a>–МНПЗ". Среди технических вузов победил НИУ "МЭИ"."Спартакиада "Моспром" дает возможность в неформальной обстановке знакомиться инженерам, технологам и руководителям промышленных предприятий Москвы. Мероприятию всего два года, но оно собрало уже много интересных историй. Например, студент, который в прошлом году был в составе команды университета МИРЭА, благодаря Спартакиаде определился с местом работы и в этом году пришел отстаивать честь компании "Гранит". Команд становится больше, по их запросам появляются новые виды спорта. Впервые в соревнованиях под эгидой "Моспром" прошли турниры по хоккею и боксу", – привели в пресс-службе комментарий руководителя департамента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Prokhorov/" target="_blank" data-auto="true">Александра Прохорова</a>.
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александр прохоров, москва

Более 3 тысяч человек приняли участие в Спартакиаде "Моспром-2020"

12:10 21.09.2020
1420
© Фото : пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики МосквыБолее 3 тысяч человек приняли участие в Спартакиаде "Моспром-2020"
Более 3 тысяч человек приняли участие в Спартакиаде Моспром-2020 - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© Фото : пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Более трех тысяч человек, среди которых представители 14 профильных вузов и 106 промпредприятий Москвы, приняли участие во втором сезоне Спартакиады промышленников "Моспром-2020", сообщает пресс-служба организатора соревнований - столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.
Финал Спартакиады, которая стартовала в марте, состоялся 19 сентября на территории спорткомплекса "Лужники". Сроки проведения соревнований в этом году из-за пандемии сдвинулись, а на площадках ввели дополнительные меры эпидемиологической безопасности.
В финале встретились 16 команд по 8 спортивным дисциплинам. Итоги подводились как по каждому виду соревнований, так и в общекомандном зачете по сумме мест. Среди предприятий в общем зачете победу одержала команда АО "Газпромнефть–МНПЗ". Среди технических вузов победил НИУ "МЭИ".
"Спартакиада "Моспром" дает возможность в неформальной обстановке знакомиться инженерам, технологам и руководителям промышленных предприятий Москвы. Мероприятию всего два года, но оно собрало уже много интересных историй. Например, студент, который в прошлом году был в составе команды университета МИРЭА, благодаря Спартакиаде определился с местом работы и в этом году пришел отстаивать честь компании "Гранит". Команд становится больше, по их запросам появляются новые виды спорта. Впервые в соревнованиях под эгидой "Моспром" прошли турниры по хоккею и боксу", – привели в пресс-службе комментарий руководителя департамента Александра Прохорова.
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16 июля, 12:38Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
В Москве возобновляется Спартакиада промышленников "Моспром"
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАлександр ПрохоровМосква
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