https://ria.ru/20200921/mosprom-1577540561.html

Более 3 тысяч человек приняли участие в Спартакиаде "Моспром-2020"

Более трех тысяч человек, среди которых представители 14 профильных вузов и 106 промпредприятий Москвы, приняли участие во втором сезоне Спартакиады... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T12:10

2020-09-21T12:10

2020-09-21T12:10

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

александр прохоров

москва

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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Более трех тысяч человек, среди которых представители 14 профильных вузов и 106 промпредприятий Москвы, приняли участие во втором сезоне Спартакиады промышленников "Моспром-2020", сообщает пресс-служба организатора соревнований - столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.Финал Спартакиады, которая стартовала в марте, состоялся 19 сентября на территории спорткомплекса "Лужники". Сроки проведения соревнований в этом году из-за пандемии сдвинулись, а на площадках ввели дополнительные меры эпидемиологической безопасности.В финале встретились 16 команд по 8 спортивным дисциплинам. Итоги подводились как по каждому виду соревнований, так и в общекомандном зачете по сумме мест. Среди предприятий в общем зачете победу одержала команда АО "<a href="http://ria.ru/organization_Gazpromneft/" target="_blank" data-auto="true">Газпромнефть</a>–МНПЗ". Среди технических вузов победил НИУ "МЭИ"."Спартакиада "Моспром" дает возможность в неформальной обстановке знакомиться инженерам, технологам и руководителям промышленных предприятий Москвы. Мероприятию всего два года, но оно собрало уже много интересных историй. Например, студент, который в прошлом году был в составе команды университета МИРЭА, благодаря Спартакиаде определился с местом работы и в этом году пришел отстаивать честь компании "Гранит". Команд становится больше, по их запросам появляются новые виды спорта. Впервые в соревнованиях под эгидой "Моспром" прошли турниры по хоккею и боксу", – привели в пресс-службе комментарий руководителя департамента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Prokhorov/" target="_blank" data-auto="true">Александра Прохорова</a>.

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр прохоров, москва