Более 3 тысяч человек приняли участие в Спартакиаде "Моспром-2020"
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© Фото : пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики МосквыБолее 3 тысяч человек приняли участие в Спартакиаде "Моспром-2020"
© Фото : пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Более трех тысяч человек, среди которых представители 14 профильных вузов и 106 промпредприятий Москвы, приняли участие во втором сезоне Спартакиады промышленников "Моспром-2020", сообщает пресс-служба организатора соревнований - столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.
Финал Спартакиады, которая стартовала в марте, состоялся 19 сентября на территории спорткомплекса "Лужники". Сроки проведения соревнований в этом году из-за пандемии сдвинулись, а на площадках ввели дополнительные меры эпидемиологической безопасности.
В финале встретились 16 команд по 8 спортивным дисциплинам. Итоги подводились как по каждому виду соревнований, так и в общекомандном зачете по сумме мест. Среди предприятий в общем зачете победу одержала команда АО "Газпромнефть–МНПЗ". Среди технических вузов победил НИУ "МЭИ".
"Спартакиада "Моспром" дает возможность в неформальной обстановке знакомиться инженерам, технологам и руководителям промышленных предприятий Москвы. Мероприятию всего два года, но оно собрало уже много интересных историй. Например, студент, который в прошлом году был в составе команды университета МИРЭА, благодаря Спартакиаде определился с местом работы и в этом году пришел отстаивать честь компании "Гранит". Команд становится больше, по их запросам появляются новые виды спорта. Впервые в соревнованиях под эгидой "Моспром" прошли турниры по хоккею и боксу", – привели в пресс-службе комментарий руководителя департамента Александра Прохорова.