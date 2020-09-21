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В Москве избивавшая детей няня получила три года и два месяца колонии
Няня, которая избивала двойняшек в Москве, получила три года и два месяца колонии, говорится на сайте Генеральной прокуратуры РФ. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T14:58
2020-09-21T14:58
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Няня, которая избивала двойняшек в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, получила три года и два месяца колонии, говорится на сайте Генеральной прокуратуры РФ.Установлено, что 49-летняя жительница Москвы Елена Михайлова с декабря 2018-го по март 2019 года работала няней и воспитывала двух близнецов 2018 года рождения. На основании гражданско-правового договора женщина должна была нести ответственность за жизнь и здоровье детей, не обращаться с ними грубо и жестоко, не бить, не кричать, не оставлять без присмотра и на попечение третьих лиц. Однако она неоднократно била детей и "совершала иные насильственные действия"."Суд приговорил Михайлову к 3 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной общего режима. Она также лишена права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием детей, сроком на 2 года и 6 месяцев. Подсудимая взята под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.Добавляется, что суд также удовлетворил гражданский иск в размере 200 тысяч рублей на каждого ребенка.
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москва, происшествия

В Москве избивавшая детей няня получила три года и два месяца колонии

14:58 21.09.2020
1147
© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Андрей Старостин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Няня, которая избивала двойняшек в Москве, получила три года и два месяца колонии, говорится на сайте Генеральной прокуратуры РФ.
Установлено, что 49-летняя жительница Москвы Елена Михайлова с декабря 2018-го по март 2019 года работала няней и воспитывала двух близнецов 2018 года рождения. На основании гражданско-правового договора женщина должна была нести ответственность за жизнь и здоровье детей, не обращаться с ними грубо и жестоко, не бить, не кричать, не оставлять без присмотра и на попечение третьих лиц. Однако она неоднократно била детей и "совершала иные насильственные действия".
"Суд приговорил Михайлову к 3 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной общего режима. Она также лишена права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием детей, сроком на 2 года и 6 месяцев. Подсудимая взята под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.
Добавляется, что суд также удовлетворил гражданский иск в размере 200 тысяч рублей на каждого ребенка.
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