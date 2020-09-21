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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200921/miting-1577568898.html
Почти всех задержанных на митинге у "Беларуськалия" отпустили
Практически всех задержанных участников несанкционированной акции возле предприятия "Беларуськалий" в Белоруссии отпустили, задержанным остается один... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T18:38
2020-09-21T18:38
протесты в белоруссии
роман головченко
сергей чеботарев
беларуськалий
александр лукашенко
минская область
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 21 сен - РИА Новости.</strong> Практически всех задержанных участников несанкционированной акции возле предприятия "<a href="http://ria.ru/organization_Belaruskalijj/" target="_blank" data-auto="true">Беларуськалий</a>" в Белоруссии отпустили, задержанным остается один митинговавший, передает <a href="https://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь</a> со ссылкой на официального представителя УВД Миноблисполкома <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_CHebotarev/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Чеботарева</a>.Ранее пресс-служба милиции <a href="http://ria.ru/location_Minskaya_Voblasts/" target="_blank" data-auto="true">Минской области</a> сообщала, что задержаны 22 участника несанкционированной акции возле предприятия "Беларуськалий"."Как уточнили в УВД Миноблисполкома, сейчас задержанным остается лишь один участник митинга. Против него составлен протокол по части 23.34 КоАП РБ ("Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий")", - пишет Sputnik.В понедельник в стачечном комитете "Беларуськалия" сообщили, что шахтер Олег Куделка из четвертого рудоуправления отказался выходить на поверхность после работы. Мужчина передал свое обращение к гендиректору "Беларуськалия" Ивану Головатому и работникам предприятия через жену, среди его требований – отставка гендиректора, освобождение задержанных представителей стачкома "Беларуськалия", прекращение давления на членов стачкома и их семьи, отмена решения об увольнении бастующих работников предприятия и прекращение "беспредела силовиков". Позже шахтера увезла "скорая помощь". По данным стачкома, Куделка вернулся домой после медосвидетельстования, но его вызвали на беседу в милицию. Еще когда мужчина находился в шахте, его пришли поддержать сторонники, которые впоследствии и были задержаны.Десятого сентября другой шахтер "Беларуськалия", Юрий Корзун, приковал себя наручниками к оборудованию и отказался выходить на поверхность, он требовал отставки президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>."Беларуськалий" - один из крупнейших мировых производителей калийных удобрений. Ранее на этом предприятии часть работников создала стачком в знак несогласия с итогами президентских выборов, прошедших 9 августа, они объявили забастовку. Вместе с тем им не удалось реализовать план постепенно полностью остановить работу предприятия, были нарушены отдельные технологические процессы. Позже премьер страны <a href="http://ria.ru/person_roman-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Роман Головченко</a> заявил, что все рудоуправления и обогатительные фабрики предприятия работают в обычном режиме.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии после выборов президента 9 августа, на которых победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200920/zaderzhanie-1577521584.html
https://ria.ru/20200921/protesty-1577540917.html
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роман головченко, сергей чеботарев, беларуськалий, александр лукашенко, минская область, белоруссия, в мире

Почти всех задержанных на митинге у "Беларуськалия" отпустили

18:38 21.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСиловики во время несанкционированного пикета в поддержку стачечного комитета "Беларуськалия" у здания Минского областного суда
Силовики во время несанкционированного пикета в поддержку стачечного комитета Беларуськалия у здания Минского областного суда - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МИНСК, 21 сен - РИА Новости. Практически всех задержанных участников несанкционированной акции возле предприятия "Беларуськалий" в Белоруссии отпустили, задержанным остается один митинговавший, передает Sputnik Беларусь со ссылкой на официального представителя УВД Миноблисполкома Сергея Чеботарева.
Ранее пресс-служба милиции Минской области сообщала, что задержаны 22 участника несанкционированной акции возле предприятия "Беларуськалий".
"Как уточнили в УВД Миноблисполкома, сейчас задержанным остается лишь один участник митинга. Против него составлен протокол по части 23.34 КоАП РБ ("Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий")", - пишет Sputnik.
В понедельник в стачечном комитете "Беларуськалия" сообщили, что шахтер Олег Куделка из четвертого рудоуправления отказался выходить на поверхность после работы. Мужчина передал свое обращение к гендиректору "Беларуськалия" Ивану Головатому и работникам предприятия через жену, среди его требований – отставка гендиректора, освобождение задержанных представителей стачкома "Беларуськалия", прекращение давления на членов стачкома и их семьи, отмена решения об увольнении бастующих работников предприятия и прекращение "беспредела силовиков". Позже шахтера увезла "скорая помощь". По данным стачкома, Куделка вернулся домой после медосвидетельстования, но его вызвали на беседу в милицию. Еще когда мужчина находился в шахте, его пришли поддержать сторонники, которые впоследствии и были задержаны.
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20 сентября, 20:03Протесты в Белоруссии
В Минске задержали доверенное лицо Тихановской
Десятого сентября другой шахтер "Беларуськалия", Юрий Корзун, приковал себя наручниками к оборудованию и отказался выходить на поверхность, он требовал отставки президента Белоруссии Александра Лукашенко.
"Беларуськалий" - один из крупнейших мировых производителей калийных удобрений. Ранее на этом предприятии часть работников создала стачком в знак несогласия с итогами президентских выборов, прошедших 9 августа, они объявили забастовку. Вместе с тем им не удалось реализовать план постепенно полностью остановить работу предприятия, были нарушены отдельные технологические процессы. Позже премьер страны Роман Головченко заявил, что все рудоуправления и обогатительные фабрики предприятия работают в обычном режиме.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии после выборов президента 9 августа, на которых победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииРоман ГоловченкоСергей ЧеботаревБеларуськалийАлександр ЛукашенкоМинская областьБелоруссияВ мире
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