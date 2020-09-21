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В Минздраве рассказали, от чего умерли князь Владимир и Ярослав Мудрый
Рак известен издревле, от онкологических заболеваний скончались князь Владимир и Ярослав Мудрый, заявил главный внештатный специалист-онколог, генеральный... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T18:17
2020-09-21T20:14
андрей каприн
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.</strong> Рак известен издревле, от онкологических заболеваний скончались князь Владимир и Ярослав Мудрый, заявил главный внештатный специалист-онколог, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Kaprin/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Каприн</a>."Рак известен издревле, мы знаем, что от него ушли такие деятели России, как князь Владимир, креститель Руси, Ярослав Мудрый, об этом есть летописи", — сказал Каприн в прямом эфире всероссийской акции "Неделя здоровья".
https://radiosputnik.ria.ru/20200916/rak-1577332672.html
Я думал тут статья на вечер, а тут коротко и ясно. Я знаю от чего умер Муссолини. Он итальянцам сначала понравился, а потом не понравился.
58
"... об этом есть летописи...". И что там в летописях, МРТ, рентген, УЗИ анализы. В летописях различали цирроз печени от рака печени или рак почек от хронического пиелонефрита, прободную язву от рака желудка.
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андрей каприн, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

В Минздраве рассказали, от чего умерли князь Владимир и Ярослав Мудрый

18:17 21.09.2020 (обновлено: 20:14 21.09.2020)
12563
© Public domain Князь Владимир. Портрет из "Царского титулярника" XVII века
Князь Владимир. Портрет из Царского титулярника XVII века - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© Public domain
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Рак известен издревле, от онкологических заболеваний скончались князь Владимир и Ярослав Мудрый, заявил главный внештатный специалист-онколог, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России Андрей Каприн.
"Рак известен издревле, мы знаем, что от него ушли такие деятели России, как князь Владимир, креститель Руси, Ярослав Мудрый, об этом есть летописи", — сказал Каприн в прямом эфире всероссийской акции "Неделя здоровья".
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Обсудить14
Андрей КапринМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
Популярные комментарии
Я думал тут статья на вечер, а тут коротко и ясно. Я знаю от чего умер Муссолини. Он итальянцам сначала понравился, а потом не понравился.
21 сентября, 18:51
Чья ЧьоЧья Чьо
23340001
"... об этом есть летописи...". И что там в летописях, МРТ, рентген, УЗИ анализы. В летописях различали цирроз печени от рака печени или рак почек от хронического пиелонефрита, прободную язву от рака желудка.
21 сентября, 18:57
Влад АнтилиберВлад Антилибер
32132001
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