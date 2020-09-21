https://ria.ru/20200921/minzdrav-1577567569.html

В Минздраве рассказали, от чего умерли князь Владимир и Ярослав Мудрый

Рак известен издревле, от онкологических заболеваний скончались князь Владимир и Ярослав Мудрый, заявил главный внештатный специалист-онколог, генеральный... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T18:17

2020-09-21T18:17

2020-09-21T20:14

андрей каприн

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.</strong> Рак известен издревле, от онкологических заболеваний скончались князь Владимир и Ярослав Мудрый, заявил главный внештатный специалист-онколог, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Kaprin/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Каприн</a>."Рак известен издревле, мы знаем, что от него ушли такие деятели России, как князь Владимир, креститель Руси, Ярослав Мудрый, об этом есть летописи", — сказал Каприн в прямом эфире всероссийской акции "Неделя здоровья".

https://radiosputnik.ria.ru/20200916/rak-1577332672.html

Чья Чьо Я думал тут статья на вечер, а тут коротко и ясно. Я знаю от чего умер Муссолини. Он итальянцам сначала понравился, а потом не понравился. 58

Влад Антилибер "... об этом есть летописи...". И что там в летописях, МРТ, рентген, УЗИ анализы. В летописях различали цирроз печени от рака печени или рак почек от хронического пиелонефрита, прободную язву от рака желудка. 48

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей каприн, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество