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Женщина погибла, упав на рельсы в московском метро
Женщина погибла после падения на рельсы на станции метро "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии метрополитена, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T13:21
2020-09-21T15:29
метро
департамент транспорта г. москвы
происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.</strong> Женщина погибла после падения на рельсы на станции метро "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии метрополитена, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Ранее <a href="https://tlgrm.ru/channels/@DtOperativno" target="_blank">телеграм-канал</a> "Дептранс.Оперативно" сообщил, что на Таганско-Краснопресненской линии нет движения поездов от станции "Котельники" до станции "Выхино" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами."Тело погибшей женщины извлечено на платформу станции "Лермонтовский проспект", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что задержка в движении поездов составила 15 минут.
https://ria.ru/20191127/1561645983.html
И после этого нам предлагают слезть с личных авто и переместиться в метро? Вряд ли нас ждут в вестибюлях станций, где люди из-за переполненности падают под поезда... Может быть надо эту проблему вначале решить, а потом уже кидать бездарные лозунги типа бесплатный общественный транспорт в обмен на платные дороги в городе?
76
Если вы не способны безопасно проехать на метро, то за руль вас тем более пускать нельзя.
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РИА Новости
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метро, департамент транспорта г. москвы, происшествия

Женщина погибла, упав на рельсы в московском метро

13:21 21.09.2020 (обновлено: 15:29 21.09.2020)
49035
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЭмблема Московского метрополитена
Эмблема Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Женщина погибла после падения на рельсы на станции метро "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии метрополитена, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее телеграм-канал "Дептранс.Оперативно" сообщил, что на Таганско-Краснопресненской линии нет движения поездов от станции "Котельники" до станции "Выхино" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.
"Тело погибшей женщины извлечено на платформу станции "Лермонтовский проспект", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что задержка в движении поездов составила 15 минут.
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Мужчина выжил после падения на рельсы на серой ветке московского метро
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Обсудить11
МетроДепартамент транспорта г. МосквыПроисшествия
Популярные комментарии
И после этого нам предлагают слезть с личных авто и переместиться в метро? Вряд ли нас ждут в вестибюлях станций, где люди из-за переполненности падают под поезда... Может быть надо эту проблему вначале решить, а потом уже кидать бездарные лозунги типа бесплатный общественный транспорт в обмен на платные дороги в городе?
21 сентября, 15:20
ПОПавел О
17201353
Если вы не способны безопасно проехать на метро, то за руль вас тем более пускать нельзя.
21 сентября, 20:26
Pavel AndalPavel Andal
1270002
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