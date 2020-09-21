https://ria.ru/20200921/metro-1577546251.html
Женщина погибла, упав на рельсы в московском метро
Женщина погибла после падения на рельсы на станции метро "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии метрополитена, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T13:21
2020-09-21T13:21
2020-09-21T15:29
метро
департамент транспорта г. москвы
происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.</strong> Женщина погибла после падения на рельсы на станции метро "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии метрополитена, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Ранее <a href="https://tlgrm.ru/channels/@DtOperativno" target="_blank">телеграм-канал</a> "Дептранс.Оперативно" сообщил, что на Таганско-Краснопресненской линии нет движения поездов от станции "Котельники" до станции "Выхино" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами."Тело погибшей женщины извлечено на платформу станции "Лермонтовский проспект", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что задержка в движении поездов составила 15 минут.
https://ria.ru/20191127/1561645983.html
Павел О
И после этого нам предлагают слезть с личных авто и переместиться в метро? Вряд ли нас ждут в вестибюлях станций, где люди из-за переполненности падают под поезда... Может быть надо эту проблему вначале решить, а потом уже кидать бездарные лозунги типа бесплатный общественный транспорт в обмен на платные дороги в городе?
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Pavel Andal
Если вы не способны безопасно проехать на метро, то за руль вас тем более пускать нельзя.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
метро, департамент транспорта г. москвы, происшествия