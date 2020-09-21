https://ria.ru/20200921/meduzy-1577568931.html

Ученые предложили заменить жареную рыбу в фастфуде медузами

Австралийские ученые изучили данные о коммерческой добыче и импорте морепродуктов и обнаружили, что более 90 морских видов, занесенных в Красную книгу,... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T18:46

2020-09-21T18:46

2020-09-21T20:38

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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.</strong> Австралийские ученые изучили данные о коммерческой добыче и импорте морепродуктов и обнаружили, что более 90 морских видов, занесенных в Красную книгу, продолжают отлавливать и использовать для приготовления пищи на вполне законных основаниях. Результаты исследования <a href="https://www.nature.com/articles/s41467-020-18505-6" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале Nature Communications. Чтобы не сокращать количество морепродуктов в рационе, авторы предлагают исчезающие виды заменить медузами. Об это они ранее говорили в официальном <a href="https://www.youtube.com/watch?v=FhXHTkpc1Zk&feature=youtu.be" target="_blank" rel="nofollow noopener">видео</a>, рассказывающем об исследовании.В международную Красную книгу занесено более 32 тысяч видов, находящихся под угрозой исчезновения. Австралийские ученые из университетов Квинсленда и Тасмании проанализировали этот список и выявили в нем 81 уязвимый и 11 исчезающих видов, которые в период с 2006-го по 2014 год числились в перечне промысловых, а 13 из них упоминались в реестрах международной торговли.Причем все это — на абсолютно законных основаниях: местное, а порой и международное законодательства не требуют какой-то особой торговой маркировки этих видов рыб и беспозвоночных, и исчезающие виды вполне могут идти вместе с обычными промысловыми в единых торговых группах."Отследить не всегда представляется возможным, — отмечает первый автор статьи, биолог из Университета Квинсленда Лесли Роберсон (Leslie Roberson). — Когда вы заказываете рыбу, или креветки, или кальмары, вы не задумываетесь о том, что это за виды. То же самое происходит при отлове. Возможно, это не такие общеизвестные виды, как киты или морские черепахи, но это не значит, что они не должны получать ту защиту, которую заслуживают".Авторы подчеркивают, что при анализе официальных документов добычи и торговли они не учитывали виды, которые могли попасть в общие категории типа "морская рыба", а также не ставили своей задачей определить объемы теневого рынка и составить перечень охраняемых видов, участвующих в контрабандном промысле.К тому же они принимали во внимание только международный список исчезающих видов, подпадающих под охрану по всему миру. А есть еще региональные ограничения и, соответственно, нарушения этих ограничений. Например, в Австралии и некоторых странах Азии акулы и скаты — обычная пища, а в других регионах мира они часто попадают в разряд охраняемых. Так что, по мнению исследователей, реальная картина намного печальнее.Для того чтобы не лишать себя удовольствия полакомиться морепродуктами, авторы предлагают расширить список последних некоторыми видами, которые пока еще не стали популярным кулинарным лакомством. Речь идет о медузах."Во многом наш вкус к морепродуктам обусловлен культурой и традициями. Очевидный пример — суп из акульих плавников. Акульи плавники в основном безвкусны, и все дело в приправе и соусе, а также статусе, которые делают этот суп деликатесом в Китае, — говорит Роберсон. — Медузы — это тоже мягкая жевательная ткань без особого вкуса. Но соус может сделать ее очень аппетитной!"Учитывая, что медузы — одни из немногих диких животных, которые в условиях климатических изменений активно размножаются, предложенный подход решает сразу несколько проблем — обеспечение продуктами питания, сохранение исчезающих видов и избавление морских биосистем от чрезмерного давления со стороны медуз.В качестве первого опыта авторы приводят результаты опытного производства хрустящих чипсов из медуз вместо рыбы для популярного блюда фастфуда "фиш-энд-чипс", которое было организовано в Дании в 2017 году.

https://ria.ru/20200525/1571932327.html

https://ria.ru/20200219/1564978265.html

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австралия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

биология, земля - риа наука, австралия, питание