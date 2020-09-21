https://ria.ru/20200921/martsinkevich-1577537838.html

Адвокат заявил, что смерть "Тесака" не была самоубийством

Проведенная по просьбе защиты экспертиза травм Максима Марцинкевича ("Тесак") по фотографии исключает версию о том, что националист мог покончить с собой,... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T11:32

2020-09-21T11:32

2020-09-21T13:00

смерть националиста максима "тесака" марцинкевича

максим марцинкевич

алексей михальчик

следственный комитет россии (ск рф)

москва

красноярск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.</strong> Проведенная по просьбе защиты экспертиза травм Максима Марцинкевича ("Тесак") по фотографии исключает версию о том, что националист мог покончить с собой, сообщил РИА Новости адвокат <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Mikhalchik/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Михальчик</a>."Пока нам не выдали тело, мы решили провести подготовительную работу. Мы попросили судмедэксперта Елену Кучину по фотографии определить характер травм, которые были у Максима. Эксперт выявила, что ряд травм, которые определяются по фотографии, он физически не мог нанести себе самостоятельно, это невозможно. Естественно, мы продолжим эту работу, когда нам выдадут тело, однако уже сейчас мы можем сказать, что версия о суициде является несостоятельной", — сказал собеседник агентства.В минувшую среду ГУ ФСИН по Челябинской области сообщило, что националист <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Marcinkevich/" target="_blank" data-auto="true">Максим Марцинкевич</a> покончил с собой в СИЗО-3. СУ СК добавило, что он оставил предсмертную записку. Прокуратура проводит проверку.Адвокат Марцинкевича Владимир Краснов заявил РИА Новости, что "Тесака" принуждали к даче признательных показаний для нового дела, вскоре он должен был быть этапирован в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. Другой его адвокат Валентина Трофимник, посещавшая "Тесака" в <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярске</a>, подтвердила агентству, что ее подзащитному предлагали подписать некую бумагу в отсутствие представителя защиты. В среду отец Марцинкевича написал заявление на имя председателя <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> России <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александра Бастрыкина</a>, попросив его возбудить уголовное дело по статье "Убийство" и взять расследование на личный контроль.Суд приговорил "Тесака" к десяти годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами. Остальные фигуранты дела получили сроки от двух лет и 11 месяцев до 9,5 года. Также суд удовлетворил гражданские иски пострадавших и взыскал с подсудимых солидарно примерно 670 тысяч рублей. В мае 2019 года решение суда вступило в силу. "Тесак" и его соратники, по версии следствия, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, избивали граждан в Москве, отбирали у них вещи, а также публично обливали их краской и другими веществами."Тесак" ранее был осужден за публикацию в интернете видео с инсценировкой казни "таджикского наркоторговца", а также за экстремистские высказывания во время дебатов в московском клубе "Билингва". В совокупности по двум делам Марцинкевич получил 3,5 года лишения свободы.

https://ria.ru/20200916/tesak-1577359139.html

https://ria.ru/20200916/tesak-1577341313.html

dega3333 Если полиция не может (или не хочет) решать проблему с наркотой то будут появляться люди подобные Тесаку и простой народ будет на его стороне, как мне кажется... 158

Тарабс Кастрюленко так полиция "в доле" ) поэтому и убрали 96

30

москва

красноярск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

смерть националиста максима "тесака" марцинкевича, максим марцинкевич, алексей михальчик, следственный комитет россии (ск рф), москва, красноярск, происшествия