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https://ria.ru/20200921/martsinkevich-1577537838.html
Адвокат заявил, что смерть "Тесака" не была самоубийством
Проведенная по просьбе защиты экспертиза травм Максима Марцинкевича ("Тесак") по фотографии исключает версию о том, что националист мог покончить с собой,... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T11:32
2020-09-21T13:00
смерть националиста максима "тесака" марцинкевича
максим марцинкевич
алексей михальчик
следственный комитет россии (ск рф)
москва
красноярск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.</strong> Проведенная по просьбе защиты экспертиза травм Максима Марцинкевича ("Тесак") по фотографии исключает версию о том, что националист мог покончить с собой, сообщил РИА Новости адвокат <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Mikhalchik/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Михальчик</a>."Пока нам не выдали тело, мы решили провести подготовительную работу. Мы попросили судмедэксперта Елену Кучину по фотографии определить характер травм, которые были у Максима. Эксперт выявила, что ряд травм, которые определяются по фотографии, он физически не мог нанести себе самостоятельно, это невозможно. Естественно, мы продолжим эту работу, когда нам выдадут тело, однако уже сейчас мы можем сказать, что версия о суициде является несостоятельной", — сказал собеседник агентства.В минувшую среду ГУ ФСИН по Челябинской области сообщило, что националист <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Marcinkevich/" target="_blank" data-auto="true">Максим Марцинкевич</a> покончил с собой в СИЗО-3. СУ СК добавило, что он оставил предсмертную записку. Прокуратура проводит проверку.Адвокат Марцинкевича Владимир Краснов заявил РИА Новости, что "Тесака" принуждали к даче признательных показаний для нового дела, вскоре он должен был быть этапирован в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. Другой его адвокат Валентина Трофимник, посещавшая "Тесака" в <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярске</a>, подтвердила агентству, что ее подзащитному предлагали подписать некую бумагу в отсутствие представителя защиты. В среду отец Марцинкевича написал заявление на имя председателя <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> России <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александра Бастрыкина</a>, попросив его возбудить уголовное дело по статье "Убийство" и взять расследование на личный контроль.Суд приговорил "Тесака" к десяти годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами. Остальные фигуранты дела получили сроки от двух лет и 11 месяцев до 9,5 года. Также суд удовлетворил гражданские иски пострадавших и взыскал с подсудимых солидарно примерно 670 тысяч рублей. В мае 2019 года решение суда вступило в силу. "Тесак" и его соратники, по версии следствия, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, избивали граждан в Москве, отбирали у них вещи, а также публично обливали их краской и другими веществами."Тесак" ранее был осужден за публикацию в интернете видео с инсценировкой казни "таджикского наркоторговца", а также за экстремистские высказывания во время дебатов в московском клубе "Билингва". В совокупности по двум делам Марцинкевич получил 3,5 года лишения свободы.
https://ria.ru/20200916/tesak-1577359139.html
https://ria.ru/20200916/tesak-1577341313.html
Если полиция не может (или не хочет) решать проблему с наркотой то будут появляться люди подобные Тесаку и простой народ будет на его стороне, как мне кажется...
158
так полиция "в доле" ) поэтому и убрали
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москва
красноярск
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смерть националиста максима "тесака" марцинкевича, максим марцинкевич, алексей михальчик, следственный комитет россии (ск рф), москва, красноярск, происшествия

Адвокат заявил, что смерть "Тесака" не была самоубийством

11:32 21.09.2020 (обновлено: 13:00 21.09.2020)
25873
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМаксим Марцинкевич ("Тесак") в суде
Максим Марцинкевич (Тесак) в суде - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Максим Марцинкевич ("Тесак") в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Проведенная по просьбе защиты экспертиза травм Максима Марцинкевича ("Тесак") по фотографии исключает версию о том, что националист мог покончить с собой, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Михальчик.
"Пока нам не выдали тело, мы решили провести подготовительную работу. Мы попросили судмедэксперта Елену Кучину по фотографии определить характер травм, которые были у Максима. Эксперт выявила, что ряд травм, которые определяются по фотографии, он физически не мог нанести себе самостоятельно, это невозможно. Естественно, мы продолжим эту работу, когда нам выдадут тело, однако уже сейчас мы можем сказать, что версия о суициде является несостоятельной", — сказал собеседник агентства.
Лидер националистического движения Реструкт Максим Марцинкевич (Тесак) во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 21:31
В камере Марцинкевича нашли несколько предсмертных записок
В минувшую среду ГУ ФСИН по Челябинской области сообщило, что националист Максим Марцинкевич покончил с собой в СИЗО-3. СУ СК добавило, что он оставил предсмертную записку. Прокуратура проводит проверку.
Адвокат Марцинкевича Владимир Краснов заявил РИА Новости, что "Тесака" принуждали к даче признательных показаний для нового дела, вскоре он должен был быть этапирован в Москву. Другой его адвокат Валентина Трофимник, посещавшая "Тесака" в Красноярске, подтвердила агентству, что ее подзащитному предлагали подписать некую бумагу в отсутствие представителя защиты. В среду отец Марцинкевича написал заявление на имя председателя СК России Александра Бастрыкина, попросив его возбудить уголовное дело по статье "Убийство" и взять расследование на личный контроль.
Суд приговорил "Тесака" к десяти годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами. Остальные фигуранты дела получили сроки от двух лет и 11 месяцев до 9,5 года. Также суд удовлетворил гражданские иски пострадавших и взыскал с подсудимых солидарно примерно 670 тысяч рублей. В мае 2019 года решение суда вступило в силу. "Тесак" и его соратники, по версии следствия, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, избивали граждан в Москве, отбирали у них вещи, а также публично обливали их краской и другими веществами.
"Тесак" ранее был осужден за публикацию в интернете видео с инсценировкой казни "таджикского наркоторговца", а также за экстремистские высказывания во время дебатов в московском клубе "Билингва". В совокупности по двум делам Марцинкевич получил 3,5 года лишения свободы.
Лидер националистического движения Реструкт Максим Марцинкевич (Тесак) во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 18:32
Адвокат заявила, что Марцинкевич не собирался умирать
1421421142836
Обсудить30
Смерть националиста Максима "Тесака" МарцинкевичаМаксим МарцинкевичАлексей МихальчикСледственный комитет России (СК РФ)МоскваКрасноярскПроисшествия
Популярные комментарии
Если полиция не может (или не хочет) решать проблему с наркотой то будут появляться люди подобные Тесаку и простой народ будет на его стороне, как мне кажется...
21 сентября, 12:06
dega3333dega3333
130030023
так полиция "в доле" ) поэтому и убрали
21 сентября, 12:20
Тарабс КастрюленкоТарабс Кастрюленко
76022016
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