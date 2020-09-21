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В Москве лжегинеколог получила 4,5 года колонии за подпольные аборты
Тверской суд Москвы приговорил к реальным срокам двух человек, организовавших гинекологический кабинет без соответствующей квалификации и оказывавших услуги по... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T15:20
2020-09-21T15:20
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Тверской суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> приговорил к реальным срокам двух человек, организовавших гинекологический кабинет без соответствующей квалификации и оказывавших услуги по прерыванию беременности, одной из потерпевших по делу была признана несовершеннолетняя девушка, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Суд установил, что Наталья Столбовская и Джамалутдин Айдемиров организовали гинекологический кабинет в здании, расположенном на улице 3-й Тверской-Ямской. Столбовская, представляясь квалифицированным врачом-гинекологом, которым не являлась, консультировала клиенток, осматривала их и назначала им лекарства, которые способствовали прерыванию беременности. Айдемиров выполнял функции администратора и привлекал клиенток.Подчеркивалось, что Столбовская не имеет высшего или средне-специального медицинского образования, не проходила аккредитацию медицинского специалиста. Тем не менее, женщина оказывала медицинские услуги, в том числе, в нарушение требований законодательства, при сроке беременности в 23 недели однажды назначила клиентке самостоятельное применение лекарственного препарата для прерывания беременности.Потерпевшими по уголовному делу были признаны три женщины, одна из которых на тот момент была несовершеннолетней. Суд признал Айдемирова и Столбовскую виновными в совершении трёх преступлений по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Столбовскую также привлекли к ответственности за "незаконное производство аборта лицом, не имеющим высшего медицинского образования соответствующего профиля"."Наталье Столбовской назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Джамалутдину Айдемирову – в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Осужденные были взяты под стражу в зале суда", - рассказали агентству в суде.
https://ria.ru/20200616/1573027032.html
https://ria.ru/20191227/1562926398.html
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РИА Новости
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60
москва, происшествия

В Москве лжегинеколог получила 4,5 года колонии за подпольные аборты

15:20 21.09.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Тверской суд Москвы приговорил к реальным срокам двух человек, организовавших гинекологический кабинет без соответствующей квалификации и оказывавших услуги по прерыванию беременности, одной из потерпевших по делу была признана несовершеннолетняя девушка, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Суд установил, что Наталья Столбовская и Джамалутдин Айдемиров организовали гинекологический кабинет в здании, расположенном на улице 3-й Тверской-Ямской. Столбовская, представляясь квалифицированным врачом-гинекологом, которым не являлась, консультировала клиенток, осматривала их и назначала им лекарства, которые способствовали прерыванию беременности. Айдемиров выполнял функции администратора и привлекал клиенток.
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Подчеркивалось, что Столбовская не имеет высшего или средне-специального медицинского образования, не проходила аккредитацию медицинского специалиста. Тем не менее, женщина оказывала медицинские услуги, в том числе, в нарушение требований законодательства, при сроке беременности в 23 недели однажды назначила клиентке самостоятельное применение лекарственного препарата для прерывания беременности.
Потерпевшими по уголовному делу были признаны три женщины, одна из которых на тот момент была несовершеннолетней. Суд признал Айдемирова и Столбовскую виновными в совершении трёх преступлений по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Столбовскую также привлекли к ответственности за "незаконное производство аборта лицом, не имеющим высшего медицинского образования соответствующего профиля".
"Наталье Столбовской назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Джамалутдину Айдемирову – в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Осужденные были взяты под стражу в зале суда", - рассказали агентству в суде.
Полиция - РИА Новости, 1920, 27.12.2019
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