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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200921/lukashenko-1577564423.html
Главы МИД ЕС не признали Лукашенко лидером Белоруссии
Главы МИД стран Евросоюза подтвердили, что не признают президента Белоруссии Александра Лукашенко легитимным лидером страны, заявил по итогам заседания Совета... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T17:40
2020-09-21T17:40
протесты в белоруссии
жозеп боррель
александр лукашенко
брюссель
евросоюз
белоруссия
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 21 сен – РИА Новости.</strong> Главы МИД стран <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> подтвердили, что не признают президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> легитимным лидером страны, заявил по итогам заседания Совета МИД ЕС в <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселе</a> глава евродипломатии <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a>."По нашим данным, выборы были сфальсифицированы. Поэтому мы не признаем Лукашенко лидером страны", - сказал Боррель.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий президент Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.
https://ria.ru/20200921/lukashenko-1577563243.html
С какого потолка?Дурку тут нечего изображать...выборы сфальсифицированы и точка...мы,граждане беларуси все видели своими глазами и видим.Лука не президент...
38
Откуда у них данные? Как обычно - с потолка?
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брюссель
белоруссия
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жозеп боррель, александр лукашенко, брюссель, евросоюз, белоруссия, в мире

Главы МИД ЕС не признали Лукашенко лидером Белоруссии

17:40 21.09.2020
1931
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / БелТА
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза подтвердили, что не признают президента Белоруссии Александра Лукашенко легитимным лидером страны, заявил по итогам заседания Совета МИД ЕС в Брюсселе глава евродипломатии Жозеп Боррель.
"По нашим данным, выборы были сфальсифицированы. Поэтому мы не признаем Лукашенко лидером страны", - сказал Боррель.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий президент Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
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Протесты в БелоруссииЖозеп БоррельАлександр ЛукашенкоБрюссельЕвросоюзБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
С какого потолка?Дурку тут нечего изображать...выборы сфальсифицированы и точка...мы,граждане беларуси все видели своими глазами и видим.Лука не президент...
21 сентября, 18:15
Николай ИвановНиколай Иванов
8400026
Откуда у них данные? Как обычно - с потолка?
21 сентября, 17:42
mmorpheus.storer
2710015
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