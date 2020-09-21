В ЕС не определились с персональными санкциями против Лукашенко
17:28 21.09.2020 (обновлено: 18:55 21.09.2020)
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© AP Photo / Nikolai Petrov/ BelTA PoolПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
© AP Photo / Nikolai Petrov/ BelTA Pool
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 21 сен - РИА Новости. В Европейском союзе пока нет согласия по применению персональных санкций в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявил по итогам заседания Совета МИД ЕС глава евродипломатии Жозеп Боррель.
"Это еще обсуждается. Это вопрос тактики, есть определенный поэтапный подход в вопросе санкций. Некоторые считают, что Лукашенко надо включать в список, другие – нет. Нет согласия на данный момент", - сказал Боррель.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий президент Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.
Ранее Боррель заявлял, что Евросоюз не считает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии, продолжая считать, что выборы в августе были сфальсифицированы.
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