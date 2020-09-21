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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200921/lukashenko-1577563243.html
В ЕС не определились с персональными санкциями против Лукашенко
В Европейском союзе пока нет согласия по применению персональных санкций в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявил по итогам заседания... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T17:28
2020-09-21T18:55
жозеп боррель
евросоюз
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 21 сен - РИА Новости.</strong> В Европейском союзе пока нет согласия по применению персональных санкций в отношении президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, заявил по итогам заседания Совета МИД ЕС глава евродипломатии <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий президент Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.Ранее Боррель заявлял, что <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> не считает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии, продолжая считать, что выборы в августе были сфальсифицированы.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200921/evrosoyuz-1577563034.html
Если нет согласия по персональным санкциям, значит нет чёткого понимания за что их собираются вводить. В этой ситуации разумно просто не возвращаться к этому вопросу.
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РИА Новости
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жозеп боррель, евросоюз, александр лукашенко, белоруссия, в мире

В ЕС не определились с персональными санкциями против Лукашенко

17:28 21.09.2020 (обновлено: 18:55 21.09.2020)
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© AP Photo / Nikolai Petrov/ BelTA PoolПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© AP Photo / Nikolai Petrov/ BelTA Pool
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 21 сен - РИА Новости. В Европейском союзе пока нет согласия по применению персональных санкций в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявил по итогам заседания Совета МИД ЕС глава евродипломатии Жозеп Боррель.
"Это еще обсуждается. Это вопрос тактики, есть определенный поэтапный подход в вопросе санкций. Некоторые считают, что Лукашенко надо включать в список, другие – нет. Нет согласия на данный момент", - сказал Боррель.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий президент Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.
Ранее Боррель заявлял, что Евросоюз не считает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии, продолжая считать, что выборы в августе были сфальсифицированы.
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Протесты в БелоруссииЖозеп БоррельЕвросоюзАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Если нет согласия по персональным санкциям, значит нет чёткого понимания за что их собираются вводить. В этой ситуации разумно просто не возвращаться к этому вопросу.
21 сентября, 18:05
afanaci Пупкинafanaci Пупкин
800005
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