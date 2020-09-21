https://ria.ru/20200921/lukashenko-1577563243.html

В ЕС не определились с персональными санкциями против Лукашенко

В Европейском союзе пока нет согласия по применению персональных санкций в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявил по итогам заседания... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T17:28

2020-09-21T17:28

2020-09-21T18:55

жозеп боррель

евросоюз

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 21 сен - РИА Новости.</strong> В Европейском союзе пока нет согласия по применению персональных санкций в отношении президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, заявил по итогам заседания Совета МИД ЕС глава евродипломатии <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий президент Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.Ранее Боррель заявлял, что <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> не считает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии, продолжая считать, что выборы в августе были сфальсифицированы.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200921/evrosoyuz-1577563034.html

afanaci Пупкин Если нет согласия по персональным санкциям, значит нет чёткого понимания за что их собираются вводить. В этой ситуации разумно просто не возвращаться к этому вопросу. 13

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жозеп боррель, евросоюз, александр лукашенко, белоруссия, в мире