https://ria.ru/20200921/lukashenko-1577550742.html

Боррель призвал Лукашенко начать диалог с оппозицией

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель перед встречей глав МИД в Брюсселе заявил, что заседание проходит в условиях, когда ситуация в Белоруссии "продолжает... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T14:37

2020-09-21T14:37

2020-09-21T17:00

светлана тихановская

жозеп боррель

евросоюз

ливия

африка

протесты в белоруссии

европарламент

александр лукашенко

белоруссия

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 21 сен – РИА Новости.</strong> Глава дипломатии <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/">Евросоюза</a> <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/">Жозеп Боррель</a> перед встречей глав МИД в <a href="http://ria.ru/location_Brussels/">Брюсселе</a> заявил, что заседание проходит в условиях, когда ситуация в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/">Белоруссии</a> "продолжает ухудшаться"."Ситуация в Белоруссии продолжает ухудшаться, репрессии против мирных протестов продолжаются. Сегодня мы обсудим, как поддержать белорусский народ, а также пересмотр отношений с правительством в Белоруссии в условиях, когда мы не признаем (Александра) <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/">Лукашенко</a> легитимным президентом", - сказал он.Боррель также выразил удовлетворение от возможности провести разговор с экс-кандидатом в президенты Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/">Светланой Тихановской</a>. "Я рад встретиться со Светланой Тихановской за несколько часов до заседания, она проинформировала о событиях в Белоруссии", - сказал глава евродипломатии.Главы МИД ЕС на встрече в Брюсселе в понедельник будут обсуждать дополнительные индивидуальные санкции против белорусских чиновников за нарушения, которые, как считают в ЕС, были допущены в ходе президентских выборов 9 августа, а также за применение силы против участников акций протеста в Белоруссии. Кроме того, главы МИД обсуждают обстановку в <a href="http://ria.ru/location_Libya/">Ливии</a> и отношения со странами <a href="http://ria.ru/location_Africa/">Африки</a>.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200921/belorussiya-1577532616.html

https://ria.ru/20200921/evrosoyuz-1577556690.html

Алексей Смирнов Главе ЕП следует призвать Трампа начать разговор о разгуле расизма в США, нарушении прав человека, не зависимо от цвета кожи. Или что? памперса такого большого не нашли в ЕС? 24

Иван Грозный Янык уже как то начал диалог, все закончилось для него плачевно, повезло что жив остался. 12

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ливия

африка

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, жозеп боррель, евросоюз, ливия, африка, европарламент, александр лукашенко, белоруссия, в мире