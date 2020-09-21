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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200921/lukashenko-1577550742.html
Боррель призвал Лукашенко начать диалог с оппозицией
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель перед встречей глав МИД в Брюсселе заявил, что заседание проходит в условиях, когда ситуация в Белоруссии "продолжает... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T14:37
2020-09-21T17:00
светлана тихановская
жозеп боррель
евросоюз
ливия
африка
протесты в белоруссии
европарламент
александр лукашенко
белоруссия
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 21 сен – РИА Новости.</strong> Глава дипломатии <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/">Евросоюза</a> <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/">Жозеп Боррель</a> перед встречей глав МИД в <a href="http://ria.ru/location_Brussels/">Брюсселе</a> заявил, что заседание проходит в условиях, когда ситуация в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/">Белоруссии</a> "продолжает ухудшаться"."Ситуация в Белоруссии продолжает ухудшаться, репрессии против мирных протестов продолжаются. Сегодня мы обсудим, как поддержать белорусский народ, а также пересмотр отношений с правительством в Белоруссии в условиях, когда мы не признаем (Александра) <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/">Лукашенко</a> легитимным президентом", - сказал он.Боррель также выразил удовлетворение от возможности провести разговор с экс-кандидатом в президенты Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/">Светланой Тихановской</a>. "Я рад встретиться со Светланой Тихановской за несколько часов до заседания, она проинформировала о событиях в Белоруссии", - сказал глава евродипломатии.Главы МИД ЕС на встрече в Брюсселе в понедельник будут обсуждать дополнительные индивидуальные санкции против белорусских чиновников за нарушения, которые, как считают в ЕС, были допущены в ходе президентских выборов 9 августа, а также за применение силы против участников акций протеста в Белоруссии. Кроме того, главы МИД обсуждают обстановку в <a href="http://ria.ru/location_Libya/">Ливии</a> и отношения со странами <a href="http://ria.ru/location_Africa/">Африки</a>.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200921/belorussiya-1577532616.html
https://ria.ru/20200921/evrosoyuz-1577556690.html
Главе ЕП следует призвать Трампа начать разговор о разгуле расизма в США, нарушении прав человека, не зависимо от цвета кожи. Или что? памперса такого большого не нашли в ЕС?
24
Янык уже как то начал диалог, все закончилось для него плачевно, повезло что жив остался.
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ливия
африка
белоруссия
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светлана тихановская, жозеп боррель, евросоюз, ливия, африка, европарламент, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Боррель призвал Лукашенко начать диалог с оппозицией

14:37 21.09.2020 (обновлено: 17:00 21.09.2020)
907
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
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БРЮССЕЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель перед встречей глав МИД в Брюсселе заявил, что заседание проходит в условиях, когда ситуация в Белоруссии "продолжает ухудшаться".
"Ситуация в Белоруссии продолжает ухудшаться, репрессии против мирных протестов продолжаются. Сегодня мы обсудим, как поддержать белорусский народ, а также пересмотр отношений с правительством в Белоруссии в условиях, когда мы не признаем (Александра) Лукашенко легитимным президентом", - сказал он.
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Боррель также выразил удовлетворение от возможности провести разговор с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. "Я рад встретиться со Светланой Тихановской за несколько часов до заседания, она проинформировала о событиях в Белоруссии", - сказал глава евродипломатии.
Главы МИД ЕС на встрече в Брюсселе в понедельник будут обсуждать дополнительные индивидуальные санкции против белорусских чиновников за нарушения, которые, как считают в ЕС, были допущены в ходе президентских выборов 9 августа, а также за применение силы против участников акций протеста в Белоруссии. Кроме того, главы МИД обсуждают обстановку в Ливии и отношения со странами Африки.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяЖозеп БоррельЕвросоюзЛивияАфрикаЕвропарламентАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Главе ЕП следует призвать Трампа начать разговор о разгуле расизма в США, нарушении прав человека, не зависимо от цвета кожи. Или что? памперса такого большого не нашли в ЕС?
21 сентября, 14:52
Алексей СмирновАлексей Смирнов
1810005
Янык уже как то начал диалог, все закончилось для него плачевно, повезло что жив остался.
21 сентября, 14:55
Иван ГрозныйИван Грозный
1100001
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