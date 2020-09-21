https://ria.ru/20200921/liviya-1577538409.html

Небензя заявил о присутствии в Ливии западных военных и ЧВК

У России есть информация о присутствии в Ливии западных военных и ЧВК, занимающихся вербовкой и отправкой наемников в эту страну, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T11:40

2020-09-21T11:40

2020-09-21T12:18

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василий небензя

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ливия

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в мире

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<strong>ООН, 21 сен - РИА Новости, Алан Булкаты.</strong> У России есть информация о присутствии в <a href="https://ria.ru/location_Libya" target="_blank">Ливии</a> западных военных и ЧВК, занимающихся вербовкой и отправкой наемников в эту страну, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН <a href="https://ria.ru/person_Vasilijj_Nebenzja" target="_blank">Василий Небензя</a>.Ранее в западных СМИ неоднократно появлялись публикации о конфиденциальных докладах группы экспертов санкционного комитета <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON" target="_blank">СБ ООН</a> по Ливии, в которых утверждалось, что сотрудники ЧВК "Вагнер", а также некоторых других компаний присутствуют в стране и поддерживают силы Халифы Хафтара."В докладах фигурируют и граждане западных стран, и этот момент наши западные коллеги принципиально обходят молчанием", - сказал Небензя."Так что мы бы рекомендовали нашим западным коллегам прекратить лицемерие и антироссийскую кампанию в СМИ, а ооновской группе экспертов – подходить к своей работе профессионально и беспристрастно", - добавил он.Ряд западных партнеров России, в том числе США, Германия, Великобритания регулярно обвиняют Россию в том, что в Ливии, по их словам, действуют сотрудники ЧВК "Вагнер".В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием маршала <a href="https://ria.ru/person_KHalifa_KHaftar" target="_blank">Халифы Хафтара</a>, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция и Катар, а ЛНА - Египет и ОАЭ. В российском МИД заявляли, что целью усилий в Ливии должно быть восстановление суверенитета и государственности страны.<strong><a href="https://ria.ru/20200921/snv-1577533622.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Василием Небензя >></a></strong>

https://ria.ru/20200919/neft-1577478457.html

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великобритания

германия

ливия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

халифа хафтар, василий небензя, совет безопасности оон, великобритания, германия, ливия, сша, в мире