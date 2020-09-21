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https://ria.ru/20200921/liviya-1577538409.html
Небензя заявил о присутствии в Ливии западных военных и ЧВК
У России есть информация о присутствии в Ливии западных военных и ЧВК, занимающихся вербовкой и отправкой наемников в эту страну, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T11:40
2020-09-21T12:18
халифа хафтар
василий небензя
совет безопасности оон
великобритания
германия
ливия
сша
в мире
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<strong>ООН, 21 сен - РИА Новости, Алан Булкаты.</strong> У России есть информация о присутствии в <a href="https://ria.ru/location_Libya" target="_blank">Ливии</a> западных военных и ЧВК, занимающихся вербовкой и отправкой наемников в эту страну, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН <a href="https://ria.ru/person_Vasilijj_Nebenzja" target="_blank">Василий Небензя</a>.Ранее в западных СМИ неоднократно появлялись публикации о конфиденциальных докладах группы экспертов санкционного комитета <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON" target="_blank">СБ ООН</a> по Ливии, в которых утверждалось, что сотрудники ЧВК "Вагнер", а также некоторых других компаний присутствуют в стране и поддерживают силы Халифы Хафтара."В докладах фигурируют и граждане западных стран, и этот момент наши западные коллеги принципиально обходят молчанием", - сказал Небензя."Так что мы бы рекомендовали нашим западным коллегам прекратить лицемерие и антироссийскую кампанию в СМИ, а ооновской группе экспертов – подходить к своей работе профессионально и беспристрастно", - добавил он.Ряд западных партнеров России, в том числе США, Германия, Великобритания регулярно обвиняют Россию в том, что в Ливии, по их словам, действуют сотрудники ЧВК "Вагнер".В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием маршала <a href="https://ria.ru/person_KHalifa_KHaftar" target="_blank">Халифы Хафтара</a>, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция и Катар, а ЛНА - Египет и ОАЭ. В российском МИД заявляли, что целью усилий в Ливии должно быть восстановление суверенитета и государственности страны.<strong><a href="https://ria.ru/20200921/snv-1577533622.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Василием Небензя &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200919/neft-1577478457.html
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халифа хафтар, василий небензя, совет безопасности оон, великобритания, германия, ливия, сша, в мире

Небензя заявил о присутствии в Ливии западных военных и ЧВК

11:40 21.09.2020 (обновлено: 12:18 21.09.2020)
4052
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСитуация в Ливии
Ситуация в Ливии - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Андрей Стенин
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ООН, 21 сен - РИА Новости, Алан Булкаты. У России есть информация о присутствии в Ливии западных военных и ЧВК, занимающихся вербовкой и отправкой наемников в эту страну, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Ранее в западных СМИ неоднократно появлялись публикации о конфиденциальных докладах группы экспертов санкционного комитета СБ ООН по Ливии, в которых утверждалось, что сотрудники ЧВК "Вагнер", а также некоторых других компаний присутствуют в стране и поддерживают силы Халифы Хафтара.
"В докладах фигурируют и граждане западных стран, и этот момент наши западные коллеги принципиально обходят молчанием", - сказал Небензя.

"У нас есть информация о присутствии в Ливии западных военнослужащих и частных военных компаний. Они занимаются разведкой, снабжением различных ливийских группировок оружием и их тренировкой, охраняют объекты, принадлежащие западным странам и компаниям, занимаются вербовкой и отправкой в Ливию наемников", - сказал Небензя.

"Так что мы бы рекомендовали нашим западным коллегам прекратить лицемерие и антироссийскую кампанию в СМИ, а ооновской группе экспертов – подходить к своей работе профессионально и беспристрастно", - добавил он.
Ряд западных партнеров России, в том числе США, Германия, Великобритания регулярно обвиняют Россию в том, что в Ливии, по их словам, действуют сотрудники ЧВК "Вагнер".
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция и Катар, а ЛНА - Египет и ОАЭ. В российском МИД заявляли, что целью усилий в Ливии должно быть восстановление суверенитета и государственности страны.
Читайте полный текст интервью с Василием Небензя >>
Ливия - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
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