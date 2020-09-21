Небензя заявил о присутствии в Ливии западных военных и ЧВК
11:40 21.09.2020 (обновлено: 12:18 21.09.2020)
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ООН, 21 сен - РИА Новости, Алан Булкаты. У России есть информация о присутствии в Ливии западных военных и ЧВК, занимающихся вербовкой и отправкой наемников в эту страну, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Ранее в западных СМИ неоднократно появлялись публикации о конфиденциальных докладах группы экспертов санкционного комитета СБ ООН по Ливии, в которых утверждалось, что сотрудники ЧВК "Вагнер", а также некоторых других компаний присутствуют в стране и поддерживают силы Халифы Хафтара.
"В докладах фигурируют и граждане западных стран, и этот момент наши западные коллеги принципиально обходят молчанием", - сказал Небензя.
"У нас есть информация о присутствии в Ливии западных военнослужащих и частных военных компаний. Они занимаются разведкой, снабжением различных ливийских группировок оружием и их тренировкой, охраняют объекты, принадлежащие западным странам и компаниям, занимаются вербовкой и отправкой в Ливию наемников", - сказал Небензя.
"Так что мы бы рекомендовали нашим западным коллегам прекратить лицемерие и антироссийскую кампанию в СМИ, а ооновской группе экспертов – подходить к своей работе профессионально и беспристрастно", - добавил он.
Ряд западных партнеров России, в том числе США, Германия, Великобритания регулярно обвиняют Россию в том, что в Ливии, по их словам, действуют сотрудники ЧВК "Вагнер".
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция и Катар, а ЛНА - Египет и ОАЭ. В российском МИД заявляли, что целью усилий в Ливии должно быть восстановление суверенитета и государственности страны.
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