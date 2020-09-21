Небензя назвал сообщения о "российских наемниках" в Ливии заказом
11:32 21.09.2020 (обновлено: 12:18 21.09.2020)
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ООН, 21 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Сведения в докладах экспертов санкционного комитета СБ ООН по Ливии о якобы действующих в этой стране "наемниках" из России построены на непроверенных подтасованных данных, рассчитаны на дискредитацию РФ и являются очевидным заказом, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Ранее в западных СМИ неоднократно появлялись публикации о конфиденциальных докладах группы экспертов, в которых утверждалось, что сотрудники ЧВК "Вагнер", а также некоторых других компаний присутствуют в Ливии и поддерживают силы Халифы Хафтара.
"Что касается обвинений о якобы "деструктивной роли России" в ливийском урегулировании, то мы уже неоднократно комментировали эту тему. Наши западные коллеги в основном ссылаются на информацию группы экспертов комитета 1970 СБ по Ливии. Примечательно, что доклады группы экспертов, где говорится про нашу страну, вопреки их закрытому характеру постоянно сливаются в прессу", - сказал Небензя.
"Мы эту информацию видели и можем с уверенностью сказать, что большей частью она построена на основе непроверенных или подтасованных данных и направлена на дискредитацию политики России на ливийском направлении. Это очевидный заказ", - подчеркнул он.
По его словам, у Москвы нет сомнений относительно западного происхождения некоторых неназванных источников, на которые ссылаются эксперты. "Это те же самые западные страны, которые в 2011 году и разрушили ливийскую государственность, спровоцировали продолжающийся до сих пор кризис", - заявил Небензя.
Ряд западных партнеров России, в том числе США, Германия, Великобритания регулярно обвиняют Россию в том, что в Ливии, по их словам, действуют сотрудники ЧВК "Вагнер".
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция и Катар, а ЛНА - Египет и ОАЭ. В российском МИД заявляли, что целью усилий в Ливии должно быть восстановление суверенитета и государственности страны.
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