https://ria.ru/20200921/liviya-1577537701.html

Небензя назвал сообщения о "российских наемниках" в Ливии заказом

Сведения в докладах экспертов санкционного комитета СБ ООН по Ливии о якобы действующих в этой стране "наемниках" из России построены на непроверенных... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T11:32

2020-09-21T11:32

2020-09-21T12:18

россия

халифа хафтар

василий небензя

совет безопасности оон

ливия

сша

политика

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<strong>ООН, 21 сен – РИА Новости, Алан Булкаты.</strong> Сведения в докладах экспертов санкционного комитета <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON" target="_blank">СБ ООН</a> по Ливии о якобы действующих в этой стране "наемниках" из России построены на непроверенных подтасованных данных, рассчитаны на дискредитацию РФ и являются очевидным заказом, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН <a href="https://ria.ru/person_Vasilijj_Nebenzja" target="_blank">Василий Небензя</a>.Ранее в западных СМИ неоднократно появлялись публикации о конфиденциальных докладах группы экспертов, в которых утверждалось, что сотрудники ЧВК "Вагнер", а также некоторых других компаний присутствуют в <a href="https://ria.ru/location_Libya" target="_blank">Ливии</a> и поддерживают силы Халифы Хафтара."Мы эту информацию видели и можем с уверенностью сказать, что большей частью она построена на основе непроверенных или подтасованных данных и направлена на дискредитацию политики России на ливийском направлении. Это очевидный заказ", - подчеркнул он.По его словам, у Москвы нет сомнений относительно западного происхождения некоторых неназванных источников, на которые ссылаются эксперты. "Это те же самые западные страны, которые в 2011 году и разрушили ливийскую государственность, спровоцировали продолжающийся до сих пор кризис", - заявил Небензя.Ряд западных партнеров России, в том числе <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a>, <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">Германия</a>, <a href="https://ria.ru/location_United_Kingdom" target="_blank">Великобритания</a> регулярно обвиняют Россию в том, что в Ливии, по их словам, действуют сотрудники ЧВК "Вагнер".В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием маршала <a href="https://ria.ru/person_KHalifa_KHaftar" target="_blank">Халифы Хафтара</a>, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция и Катар, а ЛНА - Египет и ОАЭ. В российском МИД заявляли, что целью усилий в Ливии должно быть восстановление суверенитета и государственности страны.<strong><a href="https://ria.ru/20200921/snv-1577533622.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Василием Небензя >></a></strong>

https://ria.ru/20200916/liviya-1577284208.html

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россия

ливия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, халифа хафтар, василий небензя, совет безопасности оон, ливия, сша, политика