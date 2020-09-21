https://ria.ru/20200921/lavrov-1577570717.html

Лавров заявил, что США утратили талант дипломатии

Вашингтон утратил талант ведения дипломатии, в его арсенале остались только ультиматумы и санкции, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T19:13

2020-09-21T19:13

2020-09-21T20:33

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

дональд трамп

сергей лавров

совет безопасности оон

евросоюз

иран

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.</strong> Вашингтон утратил талант ведения дипломатии, в его арсенале остались только ультиматумы и санкции, заявил министр иностранных дел России <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov" target="_blank">Сергей Лавров</a> в интервью телеканалу "Аль-Арабия", комментируя действия <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> по <a href="https://ria.ru/location_Iran" target="_blank">Ирану</a>.Накануне СМИ сообщили, что президент США <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональд Трамп</a> намерен издать исполнительный указ, который позволит ему накладывать ограничения на нарушителей "эмбарго" на поставку оружия Ирану. По данным агентства Рейтер, Вашингтон уже 21 сентября введет санкции против более 20 лиц и организаций, участвующих в иранской ядерной, ракетной и обычной программах вооружений.В этой связи Лавров напомнил, что "нет такого понятия, как оружейное эмбарго против Ирана", а есть особый режим, согласно которому поставки оружия являются предметом рассмотрения СБ ООН.Министр отметил, что 18 октября 2020 года этот режим будет остановлен, и США не могут повлиять на это, так как сами вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который регулировал в том числе этот вопрос."Эмбарго нет, и не будет каких бы то ни было ограничений после истечения срока, установленного СБ ООН", — добавил Лавров.Однако, по словам министра, США "озвучивают много странных вещей", в том числе выставляют требования партнерам.Он напомнил, что символом американской Республиканской партии является слон, но призвал Вашингтон не рассматривать мир "как посудную лавку".Иран и "шестерка" международных посредников в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Переговоры завершились принятием <a href="https://ria.ru/product_Sovmestnyjj_vseobemljushhijj_plan_" target="_blank">СВПД</a>, выполнение которого полностью снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON" target="_blank">СБ ООН</a>, США и <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">Евросоюза</a>.Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

https://ria.ru/20200918/sanktsii-1577429784.html

https://ria.ru/20200921/iran-1577570161.html

shumov.1973 Талант дипломатии по Лаврову - изредка пообещать ответить зеркально и никогда не сдерживать слова. Давно России так не везло с таким талантливым главой Мида. 16

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иран

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совместный всеобъемлющий план действий (свпд), дональд трамп, сергей лавров, совет безопасности оон, евросоюз, иран, сша, в мире