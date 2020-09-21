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https://ria.ru/20200921/lavrov-1577570717.html
Лавров заявил, что США утратили талант дипломатии
Вашингтон утратил талант ведения дипломатии, в его арсенале остались только ультиматумы и санкции, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T19:13
2020-09-21T20:33
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
дональд трамп
сергей лавров
совет безопасности оон
евросоюз
иран
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.</strong> Вашингтон утратил талант ведения дипломатии, в его арсенале остались только ультиматумы и санкции, заявил министр иностранных дел России <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov" target="_blank">Сергей Лавров</a> в интервью телеканалу "Аль-Арабия", комментируя действия <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> по <a href="https://ria.ru/location_Iran" target="_blank">Ирану</a>.Накануне СМИ сообщили, что президент США <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональд Трамп</a> намерен издать исполнительный указ, который позволит ему накладывать ограничения на нарушителей "эмбарго" на поставку оружия Ирану. По данным агентства Рейтер, Вашингтон уже 21 сентября введет санкции против более 20 лиц и организаций, участвующих в иранской ядерной, ракетной и обычной программах вооружений.В этой связи Лавров напомнил, что "нет такого понятия, как оружейное эмбарго против Ирана", а есть особый режим, согласно которому поставки оружия являются предметом рассмотрения СБ ООН.Министр отметил, что 18 октября 2020 года этот режим будет остановлен, и США не могут повлиять на это, так как сами вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который регулировал в том числе этот вопрос."Эмбарго нет, и не будет каких бы то ни было ограничений после истечения срока, установленного СБ ООН", — добавил Лавров.Однако, по словам министра, США "озвучивают много странных вещей", в том числе выставляют требования партнерам.Он напомнил, что символом американской Республиканской партии является слон, но призвал Вашингтон не рассматривать мир "как посудную лавку".Иран и "шестерка" международных посредников в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Переговоры завершились принятием <a href="https://ria.ru/product_Sovmestnyjj_vseobemljushhijj_plan_" target="_blank">СВПД</a>, выполнение которого полностью снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON" target="_blank">СБ ООН</a>, США и <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">Евросоюза</a>.Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
https://ria.ru/20200918/sanktsii-1577429784.html
https://ria.ru/20200921/iran-1577570161.html
Талант дипломатии по Лаврову - изредка пообещать ответить зеркально и никогда не сдерживать слова. Давно России так не везло с таким талантливым главой Мида.
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иран
сша
РИА Новости
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), дональд трамп, сергей лавров, совет безопасности оон, евросоюз, иран, сша, в мире

Лавров заявил, что США утратили талант дипломатии

19:13 21.09.2020 (обновлено: 20:33 21.09.2020)
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© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Вашингтон утратил талант ведения дипломатии, в его арсенале остались только ультиматумы и санкции, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу "Аль-Арабия", комментируя действия США по Ирану.
Накануне СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп намерен издать исполнительный указ, который позволит ему накладывать ограничения на нарушителей "эмбарго" на поставку оружия Ирану. По данным агентства Рейтер, Вашингтон уже 21 сентября введет санкции против более 20 лиц и организаций, участвующих в иранской ядерной, ракетной и обычной программах вооружений.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября, 11:16
Лавров заявил о бесперспективности американских санкций против Ирана
В этой связи Лавров напомнил, что "нет такого понятия, как оружейное эмбарго против Ирана", а есть особый режим, согласно которому поставки оружия являются предметом рассмотрения СБ ООН.
Министр отметил, что 18 октября 2020 года этот режим будет остановлен, и США не могут повлиять на это, так как сами вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который регулировал в том числе этот вопрос.
"Эмбарго нет, и не будет каких бы то ни было ограничений после истечения срока, установленного СБ ООН", — добавил Лавров.
Однако, по словам министра, США "озвучивают много странных вещей", в том числе выставляют требования партнерам.

"И если их партнеры говорят, что не могут поступить так, просят обсудить поставленный вопрос, они не соглашаются. Ставят ультиматум, обозначают сроки и вводят санкции", — сказал Лавров.

Он напомнил, что символом американской Республиканской партии является слон, но призвал Вашингтон не рассматривать мир "как посудную лавку".
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
Вчера, 18:59
Иран потребовал от США возместить ущерб за выход из СВПД
Иран и "шестерка" международных посредников в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Переговоры завершились принятием СВПД, выполнение которого полностью снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Дональд ТрампСергей ЛавровСовет Безопасности ООНЕвросоюзИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Талант дипломатии по Лаврову - изредка пообещать ответить зеркально и никогда не сдерживать слова. Давно России так не везло с таким талантливым главой Мида.
21 сентября, 21:05
sshumov.1973
3101011
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