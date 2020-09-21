https://ria.ru/20200921/lavrov-1577549095.html

Лавров принял приглашение посетить с визитом Монголию

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что министр иностранных дел Монголии пригласил его посетить с визитом Улан-Батор и такое приглашение было принято. РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T14:13

2020-09-21T14:13

2020-09-21T14:41

нямцэрэнгийн энхтайван

сергей лавров

улан-батор

монголия

в мире

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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> сообщил, что министр иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Mongolia/" target="_blank" data-auto="true">Монголии</a> пригласил его посетить с визитом <a href="http://ria.ru/location_Ulaanbaatar/" target="_blank" data-auto="true">Улан-Батор</a> и такое приглашение было принято."В заключение господин министр пригласил меня в очередной раз посетить Улан-Батор. Я его с удовольствием постараюсь сделать", - сказал Лавров на пресс-конференции с министром иностранных дел Монголии <a href="https://ria.ru/person_nyamtserengiyn-enkhtayvan" target="_blank">Нямцэрэнгийном Энхтайваном</a>.Он отметил, что переговоры подтвердили обоюдный настрой на продвижение партнерства стран во всех без исключения областях."Хочу выразить благодарность российской стороне за дружественный прием меня и нашей делегации. Я надеюсь, что смогу в следующем 2021 году приветствовать министра Лаврова уже у нас в Монголии", - сказал Нямцэрэнгийн Энхтайван. Он также отметил, что не сомневается в дальнейшем продолжении плодотворного сотрудничества двух стран.

https://ria.ru/20200706/1573946219.html

улан-батор

монголия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нямцэрэнгийн энхтайван, сергей лавров, улан-батор, монголия, в мире