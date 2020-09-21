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Лавров принял приглашение посетить с визитом Монголию
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что министр иностранных дел Монголии пригласил его посетить с визитом Улан-Батор и такое приглашение было принято. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T14:13
2020-09-21T14:41
нямцэрэнгийн энхтайван
сергей лавров
улан-батор
монголия
в мире
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> сообщил, что министр иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Mongolia/" target="_blank" data-auto="true">Монголии</a> пригласил его посетить с визитом <a href="http://ria.ru/location_Ulaanbaatar/" target="_blank" data-auto="true">Улан-Батор</a> и такое приглашение было принято."В заключение господин министр пригласил меня в очередной раз посетить Улан-Батор. Я его с удовольствием постараюсь сделать", - сказал Лавров на пресс-конференции с министром иностранных дел Монголии <a href="https://ria.ru/person_nyamtserengiyn-enkhtayvan" target="_blank">Нямцэрэнгийном Энхтайваном</a>.Он отметил, что переговоры подтвердили обоюдный настрой на продвижение партнерства стран во всех без исключения областях."Хочу выразить благодарность российской стороне за дружественный прием меня и нашей делегации. Я надеюсь, что смогу в следующем 2021 году приветствовать министра Лаврова уже у нас в Монголии", - сказал Нямцэрэнгийн Энхтайван. Он также отметил, что не сомневается в дальнейшем продолжении плодотворного сотрудничества двух стран.
https://ria.ru/20200706/1573946219.html
улан-батор
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нямцэрэнгийн энхтайван, сергей лавров, улан-батор, монголия, в мире

Лавров принял приглашение посетить с визитом Монголию

14:13 21.09.2020 (обновлено: 14:41 21.09.2020)
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© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Монголии Нямцэрэнгийн Энхтайван
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Монголии Нямцэрэнгийн Энхтайван - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Монголии Нямцэрэнгийн Энхтайван
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что министр иностранных дел Монголии пригласил его посетить с визитом Улан-Батор и такое приглашение было принято.
"В заключение господин министр пригласил меня в очередной раз посетить Улан-Батор. Я его с удовольствием постараюсь сделать", - сказал Лавров на пресс-конференции с министром иностранных дел Монголии Нямцэрэнгийном Энхтайваном.
Он отметил, что переговоры подтвердили обоюдный настрой на продвижение партнерства стран во всех без исключения областях.
"Хочу выразить благодарность российской стороне за дружественный прием меня и нашей делегации. Я надеюсь, что смогу в следующем 2021 году приветствовать министра Лаврова уже у нас в Монголии", - сказал Нямцэрэнгийн Энхтайван. Он также отметил, что не сомневается в дальнейшем продолжении плодотворного сотрудничества двух стран.
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