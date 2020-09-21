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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20200921/kvantorium-1577543536.html
В Липецкой области появился первый мобильный "Кванториум"
Комплекс мобильного технопарка "Кванториум", призванный решить проблему доступности дополнительного образования в отдаленных муниципалитетах региона, появился в РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T12:52
2020-09-21T12:52
липецкая область
игорь артамонов
кванториум
липецкая область
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<strong>ЛИПЕЦК, 21 сен — РИА Новости.</strong> Комплекс мобильного технопарка "Кванториум", призванный решить проблему доступности дополнительного образования в отдаленных муниципалитетах региона, появился в <a href="http://ria.ru/location_Lipeckaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Липецкой области</a>, сообщил глава региона <a href="http://ria.ru/person_Igor_Artamonov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Артамонов</a>.По его словам, в мобильном технопарке будет проходить обучение детей по инженерно-техническим и научно-исследовательским направлениям: "Виртуальная и дополненная реальность VR/АR" и "Информационные технологии (IT)"; "Геоинформационные технологии (Гео)" и "Аэротехнологии (Аэро)"; "Промышленная робототехника (ПромРобо)" и "Промышленный дизайн (Промдизайн)". Внутри передвижной лаборатории обустроен многофункциональный комплекс "Хайтек", предназначенный для проведения опытов, моделирования и конструирования. Образовательный комплекс направлен на развитие творческих способностей у учащихся и повышение интереса к научной-технической деятельности. Также мобильный технопарк "<a href="http://ria.ru/organization_Kvantorium/" target="_blank" data-auto="true">Кванториум</a>" будет участвовать в реализации основных общеобразовательных программ региона по предметной области "Технология".Глава региона отметил, что уже в этом учебном году более тысячи детей из школ Данковского, Лев-Толстовского, Добровского, Чаплыгинского, Краснинского и Лебедянского районов смогут познакомиться с мобильным технопарком."Необходимо выявлять и всячески поддерживать одаренную молодежь, которая вскоре возьмет на себя ответственность за нашу страну, развитие экономики России", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20200211/1564541699.html
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игорь артамонов, кванториум, липецкая область

В Липецкой области появился первый мобильный "Кванториум"

12:52 21.09.2020
25
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкСотрудник технопарка "Кванториум. Новатория" в Иваново во время производства лицевого экрана для индивидуальной защиты глаз, дыхательных путей и лица медицинских работников
Сотрудник технопарка Кванториум. Новатория в Иваново во время производства лицевого экрана для индивидуальной защиты глаз, дыхательных путей и лица медицинских работников - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Варвара Гертье
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ЛИПЕЦК, 21 сен — РИА Новости. Комплекс мобильного технопарка "Кванториум", призванный решить проблему доступности дополнительного образования в отдаленных муниципалитетах региона, появился в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, в мобильном технопарке будет проходить обучение детей по инженерно-техническим и научно-исследовательским направлениям: "Виртуальная и дополненная реальность VR/АR" и "Информационные технологии (IT)"; "Геоинформационные технологии (Гео)" и "Аэротехнологии (Аэро)"; "Промышленная робототехника (ПромРобо)" и "Промышленный дизайн (Промдизайн)". Внутри передвижной лаборатории обустроен многофункциональный комплекс "Хайтек", предназначенный для проведения опытов, моделирования и конструирования. Образовательный комплекс направлен на развитие творческих способностей у учащихся и повышение интереса к научной-технической деятельности. Также мобильный технопарк "Кванториум" будет участвовать в реализации основных общеобразовательных программ региона по предметной области "Технология".
Глава региона отметил, что уже в этом учебном году более тысячи детей из школ Данковского, Лев-Толстовского, Добровского, Чаплыгинского, Краснинского и Лебедянского районов смогут познакомиться с мобильным технопарком.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения детского технопарка Новгородский Кванториум в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 11.02.2020
11 февраля, 13:29
Мишустин оценил систему детских технопарков "Кванториум"
"Необходимо выявлять и всячески поддерживать одаренную молодежь, которая вскоре возьмет на себя ответственность за нашу страну, развитие экономики России", – сказал Артамонов.
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Липецкая областьИгорь АртамоновКванториумЛипецкая область
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