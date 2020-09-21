https://ria.ru/20200921/kvantorium-1577543536.html

В Липецкой области появился первый мобильный "Кванториум"

Комплекс мобильного технопарка "Кванториум", призванный решить проблему доступности дополнительного образования в отдаленных муниципалитетах региона, появился в РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T12:52

2020-09-21T12:52

2020-09-21T12:52

липецкая область

игорь артамонов

кванториум

липецкая область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569461566_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_07b0772fff07807495412550d8aba566.jpg

<strong>ЛИПЕЦК, 21 сен — РИА Новости.</strong> Комплекс мобильного технопарка "Кванториум", призванный решить проблему доступности дополнительного образования в отдаленных муниципалитетах региона, появился в <a href="http://ria.ru/location_Lipeckaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Липецкой области</a>, сообщил глава региона <a href="http://ria.ru/person_Igor_Artamonov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Артамонов</a>.По его словам, в мобильном технопарке будет проходить обучение детей по инженерно-техническим и научно-исследовательским направлениям: "Виртуальная и дополненная реальность VR/АR" и "Информационные технологии (IT)"; "Геоинформационные технологии (Гео)" и "Аэротехнологии (Аэро)"; "Промышленная робототехника (ПромРобо)" и "Промышленный дизайн (Промдизайн)". Внутри передвижной лаборатории обустроен многофункциональный комплекс "Хайтек", предназначенный для проведения опытов, моделирования и конструирования. Образовательный комплекс направлен на развитие творческих способностей у учащихся и повышение интереса к научной-технической деятельности. Также мобильный технопарк "<a href="http://ria.ru/organization_Kvantorium/" target="_blank" data-auto="true">Кванториум</a>" будет участвовать в реализации основных общеобразовательных программ региона по предметной области "Технология".Глава региона отметил, что уже в этом учебном году более тысячи детей из школ Данковского, Лев-Толстовского, Добровского, Чаплыгинского, Краснинского и Лебедянского районов смогут познакомиться с мобильным технопарком."Необходимо выявлять и всячески поддерживать одаренную молодежь, которая вскоре возьмет на себя ответственность за нашу страну, развитие экономики России", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20200211/1564541699.html

липецкая область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов, кванториум, липецкая область