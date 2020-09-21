В Липецкой области появился первый мобильный "Кванториум"
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкСотрудник технопарка "Кванториум. Новатория" в Иваново во время производства лицевого экрана для индивидуальной защиты глаз, дыхательных путей и лица медицинских работников
ЛИПЕЦК, 21 сен — РИА Новости. Комплекс мобильного технопарка "Кванториум", призванный решить проблему доступности дополнительного образования в отдаленных муниципалитетах региона, появился в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, в мобильном технопарке будет проходить обучение детей по инженерно-техническим и научно-исследовательским направлениям: "Виртуальная и дополненная реальность VR/АR" и "Информационные технологии (IT)"; "Геоинформационные технологии (Гео)" и "Аэротехнологии (Аэро)"; "Промышленная робототехника (ПромРобо)" и "Промышленный дизайн (Промдизайн)". Внутри передвижной лаборатории обустроен многофункциональный комплекс "Хайтек", предназначенный для проведения опытов, моделирования и конструирования. Образовательный комплекс направлен на развитие творческих способностей у учащихся и повышение интереса к научной-технической деятельности. Также мобильный технопарк "Кванториум" будет участвовать в реализации основных общеобразовательных программ региона по предметной области "Технология".
Глава региона отметил, что уже в этом учебном году более тысячи детей из школ Данковского, Лев-Толстовского, Добровского, Чаплыгинского, Краснинского и Лебедянского районов смогут познакомиться с мобильным технопарком.
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"Необходимо выявлять и всячески поддерживать одаренную молодежь, которая вскоре возьмет на себя ответственность за нашу страну, развитие экономики России", – сказал Артамонов.