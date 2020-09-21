https://ria.ru/20200921/kurs-1577548391.html
Официальный курс евро на вторник вырос более чем на рубль
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 1,05 рубля, до 90,0063 рубля, курс доллара - на 1,01 рубля, до 76,0381 рубля, следует из РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T14:02
2020-09-21T14:02
2020-09-21T14:02
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 1,05 рубля, до 90,0063 рубля, курс доллара - на 1,01 рубля, до 76,0381 рубля, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Банка России</a>.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла на 1,03 рубля, составив 82,3238 рубля.
https://ria.ru/20200921/evro-1577543617.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика