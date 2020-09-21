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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200921/kurs-1577548391.html
Официальный курс евро на вторник вырос более чем на рубль
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 1,05 рубля, до 90,0063 рубля, курс доллара - на 1,01 рубля, до 76,0381 рубля, следует из РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T14:02
2020-09-21T14:02
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 1,05 рубля, до 90,0063 рубля, курс доллара - на 1,01 рубля, до 76,0381 рубля, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Банка России</a>.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла на 1,03 рубля, составив 82,3238 рубля.
https://ria.ru/20200921/evro-1577543617.html
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РИА Новости
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на вторник вырос более чем на рубль

14:02 21.09.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 1,05 рубля, до 90,0063 рубля, курс доллара - на 1,01 рубля, до 76,0381 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла на 1,03 рубля, составив 82,3238 рубля.
Электронное табло с курсом евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
Вчера, 12:53
Экономист объяснил рост курса евро выше 90 рублей
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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