https://ria.ru/20200921/kultura-1577536788.html

Фото Любови Аксеновой в гробу шокировало поклонников

Звезда многосерийной драмы "Бывшие" Любовь Аксенова опубликовала в Instagram фото со съемок сериала "Настя, соберись", где она лежит в гробу. Пост взволновал... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T11:19

2020-09-21T11:19

2020-09-21T11:19

шоу-бизнес

общество

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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. </strong>Звезда многосерийной драмы "Бывшие" Любовь Аксенова опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/im_lyubovaksenova/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> фото со съемок сериала "Настя, соберись", где она лежит в гробу. Пост взволновал фанатов артистки.На снимке Аксенова одета в черное платье, волосы ее аккуратно собраны. Также в кадре запечатлена ассистентка. которая поправляет атласную подушку под головой актрисы.- Гроб, на удивление, оказался очень удобным местом, - отметила девушка под фото.Актриса призналась, что сильно устала за последние несколько дней, но после такой съемки почувствовала себя отдохнувшей.Многие поклонники не оценили юмора Аксеновой и назвали съемку в гробу дурным знаком:- Многие актеры не соглашаются на такие роли, не ложатся в гроб и не дают свои фото на памятники. Люба, храни вас Бог и дай долгих лет жизни!- Говорят, это плохая примета.- Большая ошибка.- Высыпайтесь в этой жизни и упростите насыщенный график! Вы нужны нам здоровой и цветущей!

https://ria.ru/20200911/bilan-1577085552.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, общество