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Фото Любови Аксеновой в гробу шокировало поклонников
Звезда многосерийной драмы "Бывшие" Любовь Аксенова опубликовала в Instagram фото со съемок сериала "Настя, соберись", где она лежит в гробу. Пост взволновал... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T11:19
2020-09-21T11:19
шоу-бизнес
общество
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. </strong>Звезда многосерийной драмы "Бывшие" Любовь Аксенова опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/im_lyubovaksenova/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> фото со съемок сериала "Настя, соберись", где она лежит в гробу. Пост взволновал фанатов артистки.На снимке Аксенова одета в черное платье, волосы ее аккуратно собраны. Также в кадре запечатлена ассистентка. которая поправляет атласную подушку под головой актрисы.- Гроб, на удивление, оказался очень удобным местом, - отметила девушка под фото.Актриса призналась, что сильно устала за последние несколько дней, но после такой съемки почувствовала себя отдохнувшей.Многие поклонники не оценили юмора Аксеновой и назвали съемку в гробу дурным знаком:- Многие актеры не соглашаются на такие роли, не ложатся в гроб и не дают свои фото на памятники. Люба, храни вас Бог и дай долгих лет жизни!- Говорят, это плохая примета.- Большая ошибка.- Высыпайтесь в этой жизни и упростите насыщенный график! Вы нужны нам здоровой и цветущей!
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РИА Новости
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Новости
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353
60
шоу-бизнес, общество

Фото Любови Аксеновой в гробу шокировало поклонников

11:19 21.09.2020
519
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Любовь Аксенова
Актриса Любовь Аксенова - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актриса Любовь Аксенова . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Звезда многосерийной драмы "Бывшие" Любовь Аксенова опубликовала в Instagram фото со съемок сериала "Настя, соберись", где она лежит в гробу. Пост взволновал фанатов артистки.
На снимке Аксенова одета в черное платье, волосы ее аккуратно собраны. Также в кадре запечатлена ассистентка. которая поправляет атласную подушку под головой актрисы.
- Гроб, на удивление, оказался очень удобным местом, - отметила девушка под фото.
Актриса призналась, что сильно устала за последние несколько дней, но после такой съемки почувствовала себя отдохнувшей.
Многие поклонники не оценили юмора Аксеновой и назвали съемку в гробу дурным знаком:
- Многие актеры не соглашаются на такие роли, не ложатся в гроб и не дают свои фото на памятники. Люба, храни вас Бог и дай долгих лет жизни!
- Говорят, это плохая примета.
- Большая ошибка.
- Высыпайтесь в этой жизни и упростите насыщенный график! Вы нужны нам здоровой и цветущей!
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Дима Билан шокировал поклонников красными волосами
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