https://ria.ru/20200921/kuban-1577565511.html

На Кубани обновят законодательство региона после поправок в Конституцию

Депутаты Краснодарского края обновят законодательство региона в рамках принятых поправок в конституцию, сообщает пресс-служба законодательного собрания края... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T17:56

2020-09-21T17:56

2020-09-21T17:56

краснодарский край

законодательство

конституция рф

краснодарский край

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571910472_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_efd1f894ce6c3a81f1398e4ff16618d3.jpg

<strong>КРАСНОДАР, 21 сен - РИА Новости.</strong> Депутаты <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a> обновят законодательство региона в рамках принятых поправок в конституцию, сообщает пресс-служба законодательного собрания края (ЗСК).Уточняется, что председатель ЗСК Юрий Бурлачко в понедельник на планерном совещании обозначил задачи, которые депутатскому корпусу предстоит решать в новом парламентском году. В их числе - законотворческая деятельность, направленная на реализацию послания и майского указа президента России, нацпроектов и краевой Стратегии 2030, контроль выполнения краевых госпрограмм.По данным ведомства, депутаты запланировали обновление регионального законодательства в рамках принятых поправок в основной закон страны. "Отметим, в настоящее время в ЗСК сформирована комиссия, которая занимается актуализацией нормативной правовой базы. Все комитеты подключены к этому процессу по профилю своей деятельности. Данная работа будет проводиться максимально прозрачно и открыто, с учетом широкого спектра мнений экспертного сообщества и в установленные сроки", - говорится в сообщении.Кроме того, постоянным приоритетом депутатов края по-прежнему останется контроль за реализацией нацпроектов на территории региона. "Предстоит анализировать складывающуюся по каждому из нацпроектов ситуацию, в рамках парламентского контроля отслеживать ход исполнения конкретных проектов и реалии правоприменительной практики", - уточнили в ЗСК.Также в ведомстве добавили, что в крае назрела необходимость совершенствования регионального законодательства в части противодействия чрезвычайным ситуациям. "Наш край периодически становится ареной разрушительных явлений природы: паводков, наводнений, ураганных ветров. В этом году Кубань, кроме коронавируса, не обошли стороной весенние заморозки, сильнейшая засуха и лесные пожары. Депутатский корпус ЗСК будет продолжать совершенствовать региональное законодательство по противодействию чрезвычайным ситуациям", - пояснили в ведомстве.Отмечается, что до конца года планируется принять большой пакет нормативных правовых актов, регулирующих развитие курортной и строительной отраслей, жилищно-коммунального хозяйства, дорожной сети региона. Также депутатский корпус будет держать на контроле вопросы благоустройства муниципалитетов, военно-патриотического воспитания молодежи и популяризации здорового образа жизни."Впереди большая работа. Предстоит преодолеть последствия всех испытаний, стабилизировать ситуацию в экономике, социальной сфере и сделать все возможное, чтобы каждый житель края почувствовал позитивные перемены в своей жизни. Все эти вопросы мы будем решать в тесном рабочем контакте с исполнительной властью. Жизнь постоянно доказывает нам эффективность такого взаимодействия", – приводятся в сообщении слова спикера ЗСК Юрия Бурлачко.

https://ria.ru/20200702/1573772176.html

https://ria.ru/20200902/kuban-1576618723.html

краснодарский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

законодательство, конституция рф, краснодарский край, общество