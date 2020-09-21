https://ria.ru/20200921/krym-1577568332.html

В Крыму росгвардейцы спасли тонущих туристов и собаку

В Ялте сотрудники Росгвардии спасли туристов, оказавшихся в Черном море у горы Аю-Даг, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T18:45

2020-09-21T18:45

2020-09-21T18:45

туризм

туризм

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

черное море

новости - туризм

ялта

томск

республика крым

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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.</strong> В Ялте сотрудники Росгвардии спасли туристов, оказавшихся в Черном море у горы Аю-Даг, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Отдыхающие из Томска отправились на морскую прогулку. Когда они отплыли на большое расстояние от берега, их настиг сильный ветер, и каяк перевернулся.Экипаж патрульного катера подразделения вневедомственной охраны Росгвардии, получив сигнал от диспетчера о происшествии, пришел на помощь туристам."Росгвардейцы помогли женщине, ребенку, а также их собаке подняться на борт катера и вместе с каяком доставили их на берег. От медицинской помощи спасенные отказались", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200812/1575660581.html

черное море

ялта

томск

республика крым

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), черное море, новости - туризм, ялта, томск, республика крым