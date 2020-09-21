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Туризм
https://ria.ru/20200921/krym-1577568332.html
В Крыму росгвардейцы спасли тонущих туристов и собаку
В Ялте сотрудники Росгвардии спасли туристов, оказавшихся в Черном море у горы Аю-Даг, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T18:45
2020-09-21T18:45
туризм
туризм
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
черное море
новости - туризм
ялта
томск
республика крым
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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.</strong> В Ялте сотрудники Росгвардии спасли туристов, оказавшихся в Черном море у горы Аю-Даг, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Отдыхающие из Томска отправились на морскую прогулку. Когда они отплыли на большое расстояние от берега, их настиг сильный ветер, и каяк перевернулся.Экипаж патрульного катера подразделения вневедомственной охраны Росгвардии, получив сигнал от диспетчера о происшествии, пришел на помощь туристам."Росгвардейцы помогли женщине, ребенку, а также их собаке подняться на борт катера и вместе с каяком доставили их на берег. От медицинской помощи спасенные отказались", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200812/1575660581.html
черное море
ялта
томск
республика крым
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туризм, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), черное море, новости - туризм, ялта, томск, республика крым

В Крыму росгвардейцы спасли тонущих туристов и собаку

18:45 21.09.2020
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкТуристы на берегу Черного моря на мысе Тарханкут в Крыму
Туристы на берегу Черного моря на мысе Тарханкут в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В Ялте сотрудники Росгвардии спасли туристов, оказавшихся в Черном море у горы Аю-Даг, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Отдыхающие из Томска отправились на морскую прогулку. Когда они отплыли на большое расстояние от берега, их настиг сильный ветер, и каяк перевернулся.
Экипаж патрульного катера подразделения вневедомственной охраны Росгвардии, получив сигнал от диспетчера о происшествии, пришел на помощь туристам.
"Росгвардейцы помогли женщине, ребенку, а также их собаке подняться на борт катера и вместе с каяком доставили их на берег. От медицинской помощи спасенные отказались", — говорится в сообщении.
Кот - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
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ТуризмТуризмФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Черное мореНовости - ТуризмЯлтаТомскРеспублика Крым
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