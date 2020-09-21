https://ria.ru/20200921/krym-1577568332.html
В Крыму росгвардейцы спасли тонущих туристов и собаку
В Ялте сотрудники Росгвардии спасли туристов, оказавшихся в Черном море у горы Аю-Даг, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T18:45
2020-09-21T18:45
2020-09-21T18:45
туризм
туризм
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
черное море
новости - туризм
ялта
томск
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/149893/09/1498930935_0:153:3097:1895_1400x0_80_0_0_33b8083b1f987c33a1afd603c74c9f62.jpg
<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.</strong> В Ялте сотрудники Росгвардии спасли туристов, оказавшихся в Черном море у горы Аю-Даг, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Отдыхающие из Томска отправились на морскую прогулку. Когда они отплыли на большое расстояние от берега, их настиг сильный ветер, и каяк перевернулся.Экипаж патрульного катера подразделения вневедомственной охраны Росгвардии, получив сигнал от диспетчера о происшествии, пришел на помощь туристам."Росгвардейцы помогли женщине, ребенку, а также их собаке подняться на борт катера и вместе с каяком доставили их на берег. От медицинской помощи спасенные отказались", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200812/1575660581.html
черное море
ялта
томск
республика крым
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/149893/09/1498930935_184:0:2915:2048_1400x0_80_0_0_fca37894a90733eec3572e4551c0da7f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), черное море, новости - туризм, ялта, томск, республика крым
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В Ялте сотрудники Росгвардии спасли туристов, оказавшихся в Черном море у горы Аю-Даг, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Отдыхающие из Томска отправились на морскую прогулку. Когда они отплыли на большое расстояние от берега, их настиг сильный ветер, и каяк перевернулся.
Экипаж патрульного катера подразделения вневедомственной охраны Росгвардии, получив сигнал от диспетчера о происшествии, пришел на помощь туристам.
"Росгвардейцы помогли женщине, ребенку, а также их собаке подняться на борт катера и вместе с каяком доставили их на берег. От медицинской помощи спасенные отказались", — говорится в сообщении.