Украинская община Крыма обвинила Киев в зарабатывании на крымской теме
2158
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкПредседатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что политика Киева нацелена на зарабатывание денег на крымской теме, при этом жители полуострова ему не нужны.
Гридчина в режиме видеоконференцсвязи участвует в Европейском региональном форуме ООН по противодействию разжигания вражды в социальных сетях и к меньшинствам, который проходит в Женеве.
"Крым – это лакомый кусочек, благодаря которому соседнее государство – Украина – имеет возможность выпрашивать деньги из различных западных фондов, а также притягивать к себе различные финансовые потоки", - сказала во время выступления Гридчина.
Она считает, что Крым еще долго будет предметом споров и спекуляций для представителей украинской власти. "Официальный Киев сегодня не видит в Крыму людей, а видит способ заработать и выманить еще больше финансирования для медиа-проектов, которые были бы нацелены на фальсификацию фактов", - подчеркнула Гридчина.
По ее словам, активное развитие Крыма не остается без внимания Украины. "Наши соседи всегда держат руку на пульсе любых информационных поводов в Крыму и всегда готовы создать новый путем каких-либо преступных и незаконных действий в отношении мирных граждан", - подчеркнула Гридчина.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
17 сентября, 12:55В Совфеде назвали главную причину потери Крыма Украиной