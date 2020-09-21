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Украинская община Крыма обвинила Киев в зарабатывании на крымской теме
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что политика Киева нацелена на зарабатывание денег на крымской теме, при этом жители полуострова ему... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T17:59
2020-09-21T17:59
анастасия гридчина
республика крым
севастополь
оон
киев
украина
политика
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости.</strong> Глава украинской общины Крыма<a href="https://ria.ru/person_anastasiya-gridchina" target="_blank"> Анастасия Гридчина</a> заявила, что политика <a href="https://ria.ru/location_Kiev" target="_blank">Киева</a> нацелена на зарабатывание денег на крымской теме, при этом жители полуострова ему не нужны.Гридчина в режиме видеоконференцсвязи участвует в Европейском региональном форуме ООН по противодействию разжигания вражды в социальных сетях и к меньшинствам, который проходит в Женеве.Она считает, что Крым еще долго будет предметом споров и спекуляций для представителей украинской власти. "Официальный Киев сегодня не видит в Крыму людей, а видит способ заработать и выманить еще больше финансирования для медиа-проектов, которые были бы нацелены на фальсификацию фактов", - подчеркнула Гридчина.По ее словам, активное развитие <a href="https://ria.ru/location_Crimea" target="_blank">Крыма</a> не остается без внимания Украины. "Наши соседи всегда держат руку на пульсе любых информационных поводов в Крыму и всегда готовы создать новый путем каких-либо преступных и незаконных действий в отношении мирных граждан", - подчеркнула Гридчина.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей <a href="https://ria.ru/location_Sevastopol" target="_blank">Севастополя</a> высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20200921/krym-1577560537.html
https://ria.ru/20200917/krym-1577379705.html
республика крым
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анастасия гридчина, республика крым, севастополь, оон, киев, украина, политика

Украинская община Крыма обвинила Киев в зарабатывании на крымской теме

17:59 21.09.2020
2158
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкПредседатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина
Председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что политика Киева нацелена на зарабатывание денег на крымской теме, при этом жители полуострова ему не нужны.
Гридчина в режиме видеоконференцсвязи участвует в Европейском региональном форуме ООН по противодействию разжигания вражды в социальных сетях и к меньшинствам, который проходит в Женеве.

"Крым – это лакомый кусочек, благодаря которому соседнее государство – Украина – имеет возможность выпрашивать деньги из различных западных фондов, а также притягивать к себе различные финансовые потоки", - сказала во время выступления Гридчина.

Она считает, что Крым еще долго будет предметом споров и спекуляций для представителей украинской власти. "Официальный Киев сегодня не видит в Крыму людей, а видит способ заработать и выманить еще больше финансирования для медиа-проектов, которые были бы нацелены на фальсификацию фактов", - подчеркнула Гридчина.
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
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По ее словам, активное развитие Крыма не остается без внимания Украины. "Наши соседи всегда держат руку на пульсе любых информационных поводов в Крыму и всегда готовы создать новый путем каких-либо преступных и незаконных действий в отношении мирных граждан", - подчеркнула Гридчина.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Анастасия ГридчинаРеспублика КрымСевастопольООНКиевУкраинаПолитика
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