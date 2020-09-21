https://ria.ru/20200921/krym-1577565740.html

Украинская община Крыма обвинила Киев в зарабатывании на крымской теме

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что политика Киева нацелена на зарабатывание денег на крымской теме, при этом жители полуострова ему... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T17:59

2020-09-21T17:59

2020-09-21T17:59

анастасия гридчина

республика крым

севастополь

оон

киев

украина

политика

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости.</strong> Глава украинской общины Крыма<a href="https://ria.ru/person_anastasiya-gridchina" target="_blank"> Анастасия Гридчина</a> заявила, что политика <a href="https://ria.ru/location_Kiev" target="_blank">Киева</a> нацелена на зарабатывание денег на крымской теме, при этом жители полуострова ему не нужны.Гридчина в режиме видеоконференцсвязи участвует в Европейском региональном форуме ООН по противодействию разжигания вражды в социальных сетях и к меньшинствам, который проходит в Женеве.Она считает, что Крым еще долго будет предметом споров и спекуляций для представителей украинской власти. "Официальный Киев сегодня не видит в Крыму людей, а видит способ заработать и выманить еще больше финансирования для медиа-проектов, которые были бы нацелены на фальсификацию фактов", - подчеркнула Гридчина.По ее словам, активное развитие <a href="https://ria.ru/location_Crimea" target="_blank">Крыма</a> не остается без внимания Украины. "Наши соседи всегда держат руку на пульсе любых информационных поводов в Крыму и всегда готовы создать новый путем каких-либо преступных и незаконных действий в отношении мирных граждан", - подчеркнула Гридчина.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей <a href="https://ria.ru/location_Sevastopol" target="_blank">Севастополя</a> высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20200921/krym-1577560537.html

https://ria.ru/20200917/krym-1577379705.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анастасия гридчина, республика крым, севастополь, оон, киев, украина, политика