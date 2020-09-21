https://ria.ru/20200921/krym-1577531828.html

В Крыму призвали ООН начать расследование водной блокады полуострова

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов направил Организации объединенных наций... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T10:16

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женева (город)

симферополь

оон

общество

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен — РИА Новости.</strong> Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов направил Организации объединенных наций обращение с просьбой расследовать водную блокаду полуострова по вине <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>.Помимо этого, в ближайшее время жалоба крымского рыбокомбината в Красноперекопске на действия Киева поступит в комитет ООН по правам человека в <a href="http://ria.ru/location_Geneva/" target="_blank" data-auto="true">Женеве</a>, уточнил Молохов в комментарии для РИА Новости. Ранее зампред комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank">Госдумы</a> по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Natalja_Poklonskaja/" target="_blank">Наталья Поклонская</a> сообщила, что управление Верховного комиссара <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank">ООН</a> по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении полуострова и перекрытии Украиной поставок воды по Северо-Крымскому каналу. На прошлой неделе депутат направила организации все необходимые сведения.При этом в ООН отмечали, что ответственность за обеспечение жителей <a href="https://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank">Крыма</a> чистой питьевой водой лежит как на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank">Украине</a>, так и на <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a>. В Госдуме такую позицию назвали "туманным ответом ни о чем".До воссоединения Крыма с Россией Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от <a href="http://ria.ru/location_Dnepr_gorod/" target="_blank">Днепра</a> Северо-Крымский канал. Потом подачу воды в республику полностью прекратили в одностороннем порядке.Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников. В <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank">Симферополе</a> и 39 прилегающих населенных пунктах с 24 августа начался поэтапный режим ограничения водоснабжения.

https://ria.ru/20200918/krym-1577454173.html

https://ria.ru/20200907/krym-1576864731.html

https://ria.ru/20200914/krym-1577190412.html

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женева (город)

симферополь

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

женева (город), симферополь, оон, общество