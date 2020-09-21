https://ria.ru/20200921/kriminal-1577529716.html

СК проверяет Быкова на причастность к подстрекательству к убийству

Красноярские следователи проверяют причастность бизнесмена Анатолия Быкова на причастность к подстрекательству к убийству, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T08:53

2020-09-21T08:53

2020-09-21T10:41

задержание анатолия быкова

анатолий быков

следственный комитет россии (ск рф)

красноярский краевой суд

красноярский край

республика хакасия

красноярск

происшествия

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<strong>КРАСНОЯРСК, 21 сен - РИА Новости.</strong> Красноярские следователи проверяют причастность бизнесмена <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Bykov/" target="_blank" data-auto="true">Анатолия Быкова</a> на причастность к подстрекательству к убийству, сообщает пресс-служба регионального главка <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>.Бизнесмена с криминальным прошлым 7 мая задержали по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы. В конце мая <a href="http://ria.ru/organization_Krasnojarskijj_kraevojj_sud/" target="_blank" data-auto="true">Красноярский краевой суд</a> отклонил апелляционную жалобу адвоката Быкова на решение Свердловского районного суда <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярска</a> об аресте бизнесмена до 4 июля. В конце июня Железнодорожный суд Красноярска продлил арест бизнесмена до 3 октября. В начале сентября Быкову предъявлено окончательное обвинение в организации убийства двух лиц в 1994 году. В отношении Быкова расследуются еще два уголовных дела - о руководстве преступным сообществом и организации заказного убийства."В производстве ГСУ СК России по <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярскому краю</a> и <a href="http://ria.ru/location_KHakasija/" target="_blank" data-auto="true">Республике Хакасия</a> находится уголовное дело, возбужденное в отношении бизнесмена Анатолия Быкова по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ (руководство преступным сообществом). В ходе расследования данного уголовного дела следствием получены данные о причастности Быкова к совершению преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (подстрекательство к убийству)", - говорится в сообщении.По предварительной версии следствия, в октябре 2004 года в красноярском поселке Удачный Быков склонил знакомого убить вице-президента федерации бокса Красноярского края Андрея Грабовского. Киллер согласился и начал вести слежку за Грабовским. В ноябре он совершил неудачную попытку убийства, обстреляв автомобиль Грабовского из автомата. В настоящее время проводится сбор и закрепление доказательств, полученных следственным и оперативным путем.В конце января экс-президент краевой федерации бокса Андрей Грабовский был приговорен к 13 годам колонии как заказчик убийства экс-замначальника межрайонного отдела по раскрытию убийств ГУВД Красноярского края Сергея Назарова. Назарова убили 22 ноября 2004 года. Ранее исполнитель и посредник были осуждены на 22 года и девять лет колонии строгого режима соответственно. Уголовное дело в отношении организатора преступления было выделено в отдельное производство.

https://ria.ru/20200903/bykov-1576657548.html

https://ria.ru/20200825/bykov-1576270770.html

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красноярский край

республика хакасия

красноярск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры допроса по делу о причастности бизнесмена А. Быкова к подстрекательству к убийству Кадры допроса по делу о причастности бизнесмена А. Быкова к подстрекательству к убийству 2020-09-21T08:53 true PT0M28S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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