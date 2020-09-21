МСП Банк выдал кредит тюменской компании по переработке оборудования ТЭК
12:14 21.09.2020 (обновлено: 12:38 21.09.2020)
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© Фото : Корпорация МСПВывеска МСП банка
© Фото : Корпорация МСП
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил тюменской компании "ТК Вертикаль" кредит на 140 миллионов рублей для выполнения проектов в сфере обслуживания резервуарного парка на объектах ТЭК, извлечения из грунта нефтегазовых магистральных труб и их капитального ремонта и переработки, сообщает пресс-служба банка.
Финансирование предоставлено по ставке 8,25% годовых в рамках Программы субсидирования Минэкономразвития РФ. Кредитная линия обеспечена гарантией Корпорации МСП.
"В 2020 году наше предприятие существенно увеличило число проектов по демонтажу и переработке магистральных и технологических трубопроводов за счет заказов не только в Тюменской области, но и в других регионах Сибири. Также существенно расширилась география выполнения работ по зачистке резервуарного парка от нефтепарафиновых отложений", – привели в пресс-службе комментарий директора "ТК Вертикаль" Сергея Мельникова.
"ТК Вертикаль", основанная в 2012 году, обслуживает и проводит капремонт резервуарного парка на объектах ТЭК. Предприятие демонтирует антенно-мачтовые сооружения, мачтовые трансформаторные подстанции, нефтегазопроводы, нефтеналивные резервуары, утилизирует автотранспортные средства, собирает и продает лом черных и цветных металлов, За годы работы реализовано свыше 100 миллионов тонн металлолома. Ежегодно компания демонтирует более тысячи километров магистральных трубопроводов. В планах – расширение сегмента по восстановлению труб для их вторичного использования.
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