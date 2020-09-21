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МСП Банк выдал кредит тюменской компании по переработке оборудования ТЭК
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил тюменской компании "ТК Вертикаль" кредит на 140 миллионов рублей для выполнения проектов в сфере... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T12:14
2020-09-21T12:38
корпорация мсп
мсп банк
тюменская область
новости компаний - экономика
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости</strong>. <a href="http://ria.ru/organization_MSP_Bank/" target="_blank" data-auto="true">МСП Банк</a>, дочерний банк <a href="http://ria.ru/organization_korporatsiya-msp/" target="_blank" data-auto="true">Корпорации МСП</a>, предоставил тюменской компании "ТК Вертикаль" кредит на 140 миллионов рублей для выполнения проектов в сфере обслуживания резервуарного парка на объектах ТЭК, извлечения из грунта нефтегазовых магистральных труб и их капитального ремонта и переработки, сообщает пресс-служба банка.Финансирование предоставлено по ставке 8,25% годовых в рамках Программы субсидирования Минэкономразвития РФ. Кредитная линия обеспечена гарантией Корпорации МСП."В 2020 году наше предприятие существенно увеличило число проектов по демонтажу и переработке магистральных и технологических трубопроводов за счет заказов не только в <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a>, но и в других регионах Сибири. Также существенно расширилась география выполнения работ по зачистке резервуарного парка от нефтепарафиновых отложений", – привели в пресс-службе комментарий директора "ТК Вертикаль" Сергея Мельникова. "ТК Вертикаль", основанная в 2012 году, обслуживает и проводит капремонт резервуарного парка на объектах ТЭК. Предприятие демонтирует антенно-мачтовые сооружения, мачтовые трансформаторные подстанции, нефтегазопроводы, нефтеналивные резервуары, утилизирует автотранспортные средства, собирает и продает лом черных и цветных металлов, За годы работы реализовано свыше 100 миллионов тонн металлолома. Ежегодно компания демонтирует более тысячи километров магистральных трубопроводов. В планах – расширение сегмента по восстановлению труб для их вторичного использования.
https://ria.ru/20200916/podderzhka-1577346501.html
тюменская область
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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корпорация мсп, мсп банк, тюменская область, новости компаний - экономика

МСП Банк выдал кредит тюменской компании по переработке оборудования ТЭК

12:14 21.09.2020 (обновлено: 12:38 21.09.2020)
1115
© Фото : Корпорация МСПВывеска МСП банка
Вывеска МСП банка - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© Фото : Корпорация МСП
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил тюменской компании "ТК Вертикаль" кредит на 140 миллионов рублей для выполнения проектов в сфере обслуживания резервуарного парка на объектах ТЭК, извлечения из грунта нефтегазовых магистральных труб и их капитального ремонта и переработки, сообщает пресс-служба банка.
Финансирование предоставлено по ставке 8,25% годовых в рамках Программы субсидирования Минэкономразвития РФ. Кредитная линия обеспечена гарантией Корпорации МСП.
"В 2020 году наше предприятие существенно увеличило число проектов по демонтажу и переработке магистральных и технологических трубопроводов за счет заказов не только в Тюменской области, но и в других регионах Сибири. Также существенно расширилась география выполнения работ по зачистке резервуарного парка от нефтепарафиновых отложений", – привели в пресс-службе комментарий директора "ТК Вертикаль" Сергея Мельникова.
"ТК Вертикаль", основанная в 2012 году, обслуживает и проводит капремонт резервуарного парка на объектах ТЭК. Предприятие демонтирует антенно-мачтовые сооружения, мачтовые трансформаторные подстанции, нефтегазопроводы, нефтеналивные резервуары, утилизирует автотранспортные средства, собирает и продает лом черных и цветных металлов, За годы работы реализовано свыше 100 миллионов тонн металлолома. Ежегодно компания демонтирует более тысячи километров магистральных трубопроводов. В планах – расширение сегмента по восстановлению труб для их вторичного использования.
Стенд АО МСП Банк - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 19:41
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Корпорация МСПМСП БанкТюменская областьНовости компаний - Экономика
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