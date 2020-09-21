https://ria.ru/20200921/kredit-1577540852.html

МСП Банк выдал кредит тюменской компании по переработке оборудования ТЭК

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил тюменской компании "ТК Вертикаль" кредит на 140 миллионов рублей для выполнения проектов в сфере... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T12:14

2020-09-21T12:14

2020-09-21T12:38

корпорация мсп

мсп банк

тюменская область

новости компаний - экономика

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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости</strong>. <a href="http://ria.ru/organization_MSP_Bank/" target="_blank" data-auto="true">МСП Банк</a>, дочерний банк <a href="http://ria.ru/organization_korporatsiya-msp/" target="_blank" data-auto="true">Корпорации МСП</a>, предоставил тюменской компании "ТК Вертикаль" кредит на 140 миллионов рублей для выполнения проектов в сфере обслуживания резервуарного парка на объектах ТЭК, извлечения из грунта нефтегазовых магистральных труб и их капитального ремонта и переработки, сообщает пресс-служба банка.Финансирование предоставлено по ставке 8,25% годовых в рамках Программы субсидирования Минэкономразвития РФ. Кредитная линия обеспечена гарантией Корпорации МСП."В 2020 году наше предприятие существенно увеличило число проектов по демонтажу и переработке магистральных и технологических трубопроводов за счет заказов не только в <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a>, но и в других регионах Сибири. Также существенно расширилась география выполнения работ по зачистке резервуарного парка от нефтепарафиновых отложений", – привели в пресс-службе комментарий директора "ТК Вертикаль" Сергея Мельникова. "ТК Вертикаль", основанная в 2012 году, обслуживает и проводит капремонт резервуарного парка на объектах ТЭК. Предприятие демонтирует антенно-мачтовые сооружения, мачтовые трансформаторные подстанции, нефтегазопроводы, нефтеналивные резервуары, утилизирует автотранспортные средства, собирает и продает лом черных и цветных металлов, За годы работы реализовано свыше 100 миллионов тонн металлолома. Ежегодно компания демонтирует более тысячи километров магистральных трубопроводов. В планах – расширение сегмента по восстановлению труб для их вторичного использования.

https://ria.ru/20200916/podderzhka-1577346501.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корпорация мсп, мсп банк, тюменская область, новости компаний - экономика