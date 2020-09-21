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Певица Елена Темникова похвасталась котом за миллион рублей
Певица Елена Темникова опубликовала в Instagram видео с новым питомцем. Им оказался кот породы саванна, стоимость которого может превышать 1 миллион рублей. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T16:11
2020-09-21T16:11
елена темникова
шоу-бизнес
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Певица <a href="http://ria.ru/person_elena-temnikova/" target="_blank" data-auto="true">Елена Темникова</a> опубликовала в Instagram видео с новым питомцем. Им оказался кот породы саванна, стоимость которого может превышать 1 миллион рублей.Исполнительница и ее муж дали котенку имя Наоко."Купила саванну f1 - потрясающего мальчика. Наш реактивный самолет в доме. Прыгает и летает кругом. Сальто в воздухе — его конек. Счастливы очень. В "сторьках" иногда Наоко мелькает у меня. Обожает воду, но не обожает показушно-инстаграмно сидеть на руках. Не инста-кот, короче", — написала Темникова о своем новом члене семьи.По словам певицы, порода саванна – сложная, в Москве таких котов мало. Она была выведена путем скрещивания крупного кота из Африки сервала с домашней кошкой.Известно, что цена за особь может превышать 1 000 000 рублей.
https://ria.ru/20150927/1286420730.html
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60
елена темникова, шоу-бизнес

Певица Елена Темникова похвасталась котом за миллион рублей

16:11 21.09.2020
13018
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевица Елена Темникова
Певица Елена Темникова - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Певица Елена Темникова опубликовала в Instagram видео с новым питомцем. Им оказался кот породы саванна, стоимость которого может превышать 1 миллион рублей.
Исполнительница и ее муж дали котенку имя Наоко.
© Фото : Instagram-аккаунт @lenatemnikovaofficialСкриншот сториз из инстаграм-аккаунта Елены Темниковой
Скриншот сториз из инстаграм-аккаунта Елены Темниковой - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© Фото : Instagram-аккаунт @lenatemnikovaofficial
Скриншот сториз из инстаграм-аккаунта Елены Темниковой
"Купила саванну f1 - потрясающего мальчика. Наш реактивный самолет в доме. Прыгает и летает кругом. Сальто в воздухе — его конек. Счастливы очень. В "сторьках" иногда Наоко мелькает у меня. Обожает воду, но не обожает показушно-инстаграмно сидеть на руках. Не инста-кот, короче", — написала Темникова о своем новом члене семьи.
По словам певицы, порода саванна – сложная, в Москве таких котов мало. Она была выведена путем скрещивания крупного кота из Африки сервала с домашней кошкой.
Известно, что цена за особь может превышать 1 000 000 рублей.
Коты завели себе питомца - РИА Новости, 1920, 27.09.2015
27 сентября 2015, 23:37
Коты завели себе питомца
240046
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Елена ТемниковаШоу-бизнес
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