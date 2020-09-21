https://ria.ru/20200921/kot-1577557023.html

Певица Елена Темникова похвасталась котом за миллион рублей

Певица Елена Темникова опубликовала в Instagram видео с новым питомцем. Им оказался кот породы саванна, стоимость которого может превышать 1 миллион рублей. РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T16:11

2020-09-21T16:11

2020-09-21T16:11

елена темникова

шоу-бизнес

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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Певица <a href="http://ria.ru/person_elena-temnikova/" target="_blank" data-auto="true">Елена Темникова</a> опубликовала в Instagram видео с новым питомцем. Им оказался кот породы саванна, стоимость которого может превышать 1 миллион рублей.Исполнительница и ее муж дали котенку имя Наоко."Купила саванну f1 - потрясающего мальчика. Наш реактивный самолет в доме. Прыгает и летает кругом. Сальто в воздухе — его конек. Счастливы очень. В "сторьках" иногда Наоко мелькает у меня. Обожает воду, но не обожает показушно-инстаграмно сидеть на руках. Не инста-кот, короче", — написала Темникова о своем новом члене семьи.По словам певицы, порода саванна – сложная, в Москве таких котов мало. Она была выведена путем скрещивания крупного кота из Африки сервала с домашней кошкой.Известно, что цена за особь может превышать 1 000 000 рублей.

https://ria.ru/20150927/1286420730.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена темникова, шоу-бизнес