https://ria.ru/20200921/kot-1577557023.html
Певица Елена Темникова похвасталась котом за миллион рублей
Певица Елена Темникова опубликовала в Instagram видео с новым питомцем. Им оказался кот породы саванна, стоимость которого может превышать 1 миллион рублей. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T16:11
2020-09-21T16:11
2020-09-21T16:11
елена темникова
шоу-бизнес
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Певица <a href="http://ria.ru/person_elena-temnikova/" target="_blank" data-auto="true">Елена Темникова</a> опубликовала в Instagram видео с новым питомцем. Им оказался кот породы саванна, стоимость которого может превышать 1 миллион рублей.Исполнительница и ее муж дали котенку имя Наоко."Купила саванну f1 - потрясающего мальчика. Наш реактивный самолет в доме. Прыгает и летает кругом. Сальто в воздухе — его конек. Счастливы очень. В "сторьках" иногда Наоко мелькает у меня. Обожает воду, но не обожает показушно-инстаграмно сидеть на руках. Не инста-кот, короче", — написала Темникова о своем новом члене семьи.По словам певицы, порода саванна – сложная, в Москве таких котов мало. Она была выведена путем скрещивания крупного кота из Африки сервала с домашней кошкой.Известно, что цена за особь может превышать 1 000 000 рублей.
https://ria.ru/20150927/1286420730.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елена темникова, шоу-бизнес
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.
Певица Елена Темникова
опубликовала в Instagram видео с новым питомцем. Им оказался кот породы саванна, стоимость которого может превышать 1 миллион рублей.
Исполнительница и ее муж дали котенку имя Наоко.
"Купила саванну f1 - потрясающего мальчика. Наш реактивный самолет в доме. Прыгает и летает кругом. Сальто в воздухе — его конек. Счастливы очень. В "сторьках" иногда Наоко мелькает у меня. Обожает воду, но не обожает показушно-инстаграмно сидеть на руках. Не инста-кот, короче", — написала Темникова о своем новом члене семьи.
По словам певицы, порода саванна – сложная, в Москве таких котов мало. Она была выведена путем скрещивания крупного кота из Африки сервала с домашней кошкой.
Известно, что цена за особь может превышать 1 000 000 рублей.