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Костромская область
Костромская область
https://ria.ru/20200921/kostroma-1577549637.html
Костромские власти рассказали о восстановлении промышленности в регионе
Восстановление промышленности Костромской области после пандемии прогнозируется к концу 2020 года, в частности, по итогам августа отмечается рост промышленного... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T14:20
2020-09-21T14:20
костромская область
костромская область
экономика
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<strong>КОСТРОМА, 21 сен – РИА Новости.</strong> Восстановление промышленности <a href="http://ria.ru/location_Kostromskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Костромской области</a> после пандемии прогнозируется к концу 2020 года, в частности, по итогам августа отмечается рост промышленного производства почти на 10% и рост поступлений НДФЛ, сообщила администрация региона.Драйверами роста по итогам восьми месяцев стали производство электрического оборудования (рост в два раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года), производство одежды (рост на 33,7%), производство прочей неметаллической минеральной продукции (рост на 21,5%)."По прогнозу департамента экономического развития, объемы промышленного производства Костромской области, которые были до пандемии коронавируса, будут восстановлены к концу текущего года. Положительная динамика отмечается и в ювелирной отрасли – ряд предприятий увеличивают объемы производства и клеймления продукции", - информируют власти.Восстановление экономики также подтверждают данные по увеличению поступлений в бюджет налога на доходы физических лиц, что говорит о росте доходов граждан."По состоянию на 1 сентября, по НДФЛ было незначительное снижение по сравнению с прошлым годом – 99,6%. На сегодняшнюю дату мы вышли в плюс 0,9%, это 58 миллионов рублей нарастающим итогом", - сообщил директор департамента финансов Костромской области Игорь Замураев.
https://ria.ru/20200914/sitnikov-1577236657.html
костромская область
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костромская область, экономика

Костромские власти рассказали о восстановлении промышленности в регионе

14:20 21.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСусанинская площадь в Костроме
Сусанинская площадь в Костроме - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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КОСТРОМА, 21 сен – РИА Новости. Восстановление промышленности Костромской области после пандемии прогнозируется к концу 2020 года, в частности, по итогам августа отмечается рост промышленного производства почти на 10% и рост поступлений НДФЛ, сообщила администрация региона.
"Экономика Костромской области постепенно возвращается к докризисным показателям. Промышленное производство региона по итогам августа увеличилось на 9,9%. В том числе в производстве электроэнергии отмечено увеличение в 1,5 раза ", - говорится в сообщении.
Драйверами роста по итогам восьми месяцев стали производство электрического оборудования (рост в два раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года), производство одежды (рост на 33,7%), производство прочей неметаллической минеральной продукции (рост на 21,5%).
"По прогнозу департамента экономического развития, объемы промышленного производства Костромской области, которые были до пандемии коронавируса, будут восстановлены к концу текущего года. Положительная динамика отмечается и в ювелирной отрасли – ряд предприятий увеличивают объемы производства и клеймления продукции", - информируют власти.
Губернатор Костромской области Сергей Ситников - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 21:06Костромская область
Ситников заявил, что продолжит улучшать жизнь Костромской области
Восстановление экономики также подтверждают данные по увеличению поступлений в бюджет налога на доходы физических лиц, что говорит о росте доходов граждан.
"По состоянию на 1 сентября, по НДФЛ было незначительное снижение по сравнению с прошлым годом – 99,6%. На сегодняшнюю дату мы вышли в плюс 0,9%, это 58 миллионов рублей нарастающим итогом", - сообщил директор департамента финансов Костромской области Игорь Замураев.
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Костромская областьКостромская областьЭкономика
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