https://ria.ru/20200921/kostroma-1577549637.html

Костромские власти рассказали о восстановлении промышленности в регионе

Восстановление промышленности Костромской области после пандемии прогнозируется к концу 2020 года, в частности, по итогам августа отмечается рост промышленного... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T14:20

2020-09-21T14:20

2020-09-21T14:20

костромская область

костромская область

экономика

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<strong>КОСТРОМА, 21 сен – РИА Новости.</strong> Восстановление промышленности <a href="http://ria.ru/location_Kostromskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Костромской области</a> после пандемии прогнозируется к концу 2020 года, в частности, по итогам августа отмечается рост промышленного производства почти на 10% и рост поступлений НДФЛ, сообщила администрация региона.Драйверами роста по итогам восьми месяцев стали производство электрического оборудования (рост в два раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года), производство одежды (рост на 33,7%), производство прочей неметаллической минеральной продукции (рост на 21,5%)."По прогнозу департамента экономического развития, объемы промышленного производства Костромской области, которые были до пандемии коронавируса, будут восстановлены к концу текущего года. Положительная динамика отмечается и в ювелирной отрасли – ряд предприятий увеличивают объемы производства и клеймления продукции", - информируют власти.Восстановление экономики также подтверждают данные по увеличению поступлений в бюджет налога на доходы физических лиц, что говорит о росте доходов граждан."По состоянию на 1 сентября, по НДФЛ было незначительное снижение по сравнению с прошлым годом – 99,6%. На сегодняшнюю дату мы вышли в плюс 0,9%, это 58 миллионов рублей нарастающим итогом", - сообщил директор департамента финансов Костромской области Игорь Замураев.

https://ria.ru/20200914/sitnikov-1577236657.html

костромская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

костромская область, экономика