https://ria.ru/20200921/kosmos-1577563296.html
МИД прокомментировал шаги США по милитаризации космоса
Москва сожалеет, что американцы предпринимают шаги по милитаризации космоса, необходимы меры, запрещающие размещение там оружия, заявил замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T17:29
2020-09-21T17:29
2020-09-21T17:35
сергей вершинин
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
москва
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> сожалеет, что американцы предпринимают шаги по милитаризации космоса, необходимы меры, запрещающие размещение там оружия, заявил замглавы МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Vershinin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Вершинин</a> в ходе онлайн-пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"."В этой связи мы предлагаем использовать то, что мы делали раньше. Не первый раз мы встречаемся с этим вопросом. Мы по-прежнему намерены обсуждать это серьезно (на конференции по разоружению) в Женеве", - указал дипломат.
https://ria.ru/20200910/kitay-1577026457.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей вершинин, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, сша, в мире