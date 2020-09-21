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МИД прокомментировал шаги США по милитаризации космоса
Москва сожалеет, что американцы предпринимают шаги по милитаризации космоса, необходимы меры, запрещающие размещение там оружия, заявил замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T17:29
2020-09-21T17:35
сергей вершинин
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
москва
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> сожалеет, что американцы предпринимают шаги по милитаризации космоса, необходимы меры, запрещающие размещение там оружия, заявил замглавы МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Vershinin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Вершинин</a> в ходе онлайн-пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"."В этой связи мы предлагаем использовать то, что мы делали раньше. Не первый раз мы встречаемся с этим вопросом. Мы по-прежнему намерены обсуждать это серьезно (на конференции по разоружению) в Женеве", - указал дипломат.
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россия
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сергей вершинин, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, сша, в мире

МИД прокомментировал шаги США по милитаризации космоса

17:29 21.09.2020 (обновлено: 17:35 21.09.2020)
520
© РИА Новости / Владимир БарановЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Владимир Баранов
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Москва сожалеет, что американцы предпринимают шаги по милитаризации космоса, необходимы меры, запрещающие размещение там оружия, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в ходе онлайн-пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"Видели мы и слышали заявления, к сожалению, американских представителей и их союзников о том, что они хотели бы что-то сделать с точки зрения военного использования космоса. Мы считаем, что, конечно, нужен такой документ, который давал бы нам международные юридические гарантии невывода оружия любого вида на орбиту", - сказал Вершинин.
"В этой связи мы предлагаем использовать то, что мы делали раньше. Не первый раз мы встречаемся с этим вопросом. Мы по-прежнему намерены обсуждать это серьезно (на конференции по разоружению) в Женеве", - указал дипломат.
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Сергей ВершининРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МоскваСШАВ мире
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