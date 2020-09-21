https://ria.ru/20200921/kosmos-1577563296.html

МИД прокомментировал шаги США по милитаризации космоса

Москва сожалеет, что американцы предпринимают шаги по милитаризации космоса, необходимы меры, запрещающие размещение там оружия, заявил замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T17:29

2020-09-21T17:29

2020-09-21T17:35

сергей вершинин

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

москва

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> сожалеет, что американцы предпринимают шаги по милитаризации космоса, необходимы меры, запрещающие размещение там оружия, заявил замглавы МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Vershinin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Вершинин</a> в ходе онлайн-пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"."В этой связи мы предлагаем использовать то, что мы делали раньше. Не первый раз мы встречаемся с этим вопросом. Мы по-прежнему намерены обсуждать это серьезно (на конференции по разоружению) в Женеве", - указал дипломат.

https://ria.ru/20200910/kitay-1577026457.html

россия

москва

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей вершинин, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, сша, в мире