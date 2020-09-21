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В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом
Еще 15 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 5084, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T23:53
2020-09-21T23:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Еще 15 пациентов с коронавирусом скончались в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> за сутки, общее число умерших достигло 5084, следует из данных оперативного штаба."В Москве скончались 15 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.Днем ранее сообщалось о 12 умерших.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
Жаль москвичей, достается им все время по полной, беднягам...
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество

В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом

23:53 21.09.2020 (обновлено: 23:54 21.09.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Еще 15 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 5084, следует из данных оперативного штаба.
"В Москве скончались 15 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
Днем ранее сообщалось о 12 умерших.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Жаль москвичей, достается им все время по полной, беднягам...
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