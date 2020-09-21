Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200921/koronavirus-1577548428.html
Попова оценила ситуацию с распространением коронавируса в России
В ближайшее время в России не планируют вводить новые ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T14:03
2020-09-21T15:52
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571490821_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_f163239cfc30443e5837d71f771f1955.jpg
<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. </strong>В ближайшее время в России не планируют вводить новые ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщила журналистам глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>.О том, что никаких дополнительных мер из-за пандемии вводить не намерены, ранее заявлял и мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank">Сергей Собянин</a>. По его словам, ситуация останется управляемой в ближайшие недели и месяцы, если граждане будут соблюдать масочный режим в транспорте и других общественных местах.За минувшие сутки в 84 российских регионах выявили еще 6196 пациентов с коронавирусной инфекцией — на 48 больше, чем накануне. Темпы прироста заболевших составляют 0,6 процента. Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано 1 109 595 заразившихся SARS-CoV-2: из них умерли почти 19,5 тысячи человек, более 911 тысяч вылечились.Во всем мире, согласно статистике <a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank">ВОЗ</a>, COVID-19 оказались подвержены 30,6 миллиона человек, как минимум 954 тысячи скончались. Больше всего больных, по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, — в <a href="https://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">Соединенных Штатах Америки</a> (6,8 миллиона инфицированных), Индии (5,4 миллиона) и Бразилии (4,5 миллиона).Власти некоторых стран уже объявили о начале второй волны пандемии: так, канцлер <a href="http://ria.ru/location_Austria/" target="_blank">Австрии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sebastjan_Kurc/" target="_blank">Себастьян Курц</a> сообщил об ужесточении ограничительных мер из-за прироста новых заболевших, а Израиль первым в мире ввел повторный карантин — на три недели с возможностью продления.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200919/koronavirus-1577477097.html
https://ria.ru/20200916/koronavirusy-1577326276.html
По данным информационных агентств, только за первую неделю сентября, коронавирусом заболели больше тысячи учителей. Попова разве не умеет вдумчиво вчитываться в предоставляемые ей статистические данные по растущему числу заболевших коронавирусом граждан РФ из числа преподавательского состава? Спрогнозировать неминуемый дальнейший прирост заболеваемости в учебных заведениях может всякий россиянин, ознакомившийся с публикациями в СМИ, но только почему-то не Попова... Не пора ли уже вновь отменять очное обучение и переходить на дистанционное? Или она надеется, что традиционные авось да небось, вместо хлопотных превентивных мер, спасут пока ещё здоровых людей?
38
Забыла посоветоваться с Собяниным. Он у нас все знает, твердил, что у нас вирус побежден и не будет новой волны. Собянин все знает, даже прогнозы про Южную Корею делает. Лужков то же начинал в большую политику нос совать.
24
10
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571490821_160:0:2891:2048_1400x0_80_0_0_4d7410b86a3437475fedbdc0bb47b952.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, общество

Попова оценила ситуацию с распространением коронавируса в России

14:03 21.09.2020 (обновлено: 15:52 21.09.2020)
82308
© РИА Новости / Алексей МайшевСотрудница полиции в защитной маске на входе в здание Курского вокзала в Москве
Сотрудница полиции в защитной маске на входе в здание Курского вокзала в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В ближайшее время в России не планируют вводить новые ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы говорили об этом неоднократно, что во второй декаде сентября мы увидим значимые цифры. Они сегодня и есть, каждый случай, который зарегистрирован сегодня, эпидемиологически понятен, ничего <...> неизвестного в сегодняшней ситуации нет. В связи с этим каких-то новых ограничительных мероприятий вводить не следует и не требуется", — подчеркнула глава ведомства.

О том, что никаких дополнительных мер из-за пандемии вводить не намерены, ранее заявлял и мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, ситуация останется управляемой в ближайшие недели и месяцы, если граждане будут соблюдать масочный режим в транспорте и других общественных местах.
За минувшие сутки в 84 российских регионах выявили еще 6196 пациентов с коронавирусной инфекцией — на 48 больше, чем накануне. Темпы прироста заболевших составляют 0,6 процента. Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано 1 109 595 заразившихся SARS-CoV-2: из них умерли почти 19,5 тысячи человек, более 911 тысяч вылечились.
Врачи в коридоре - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
19 сентября, 11:37Распространение нового коронавируса
Минздрав не прогнозирует новой волны коронавируса в России
Во всем мире, согласно статистике ВОЗ, COVID-19 оказались подвержены 30,6 миллиона человек, как минимум 954 тысячи скончались. Больше всего больных, по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, — в Соединенных Штатах Америки (6,8 миллиона инфицированных), Индии (5,4 миллиона) и Бразилии (4,5 миллиона).
Власти некоторых стран уже объявили о начале второй волны пандемии: так, канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил об ужесточении ограничительных мер из-за прироста новых заболевших, а Израиль первым в мире ввел повторный карантин — на три недели с возможностью продления.
Мужчина в защитной маске на улице Парижа, Франция - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 15:53РИА Наука
Ученых беспокоит продолжительность иммунитета против коронавирусов
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
143299121489
Обсудить10
Распространение нового коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаОбщество
Популярные комментарии
По данным информационных агентств, только за первую неделю сентября, коронавирусом заболели больше тысячи учителей. Попова разве не умеет вдумчиво вчитываться в предоставляемые ей статистические данные по растущему числу заболевших коронавирусом граждан РФ из числа преподавательского состава? Спрогнозировать неминуемый дальнейший прирост заболеваемости в учебных заведениях может всякий россиянин, ознакомившийся с публикациями в СМИ, но только почему-то не Попова... Не пора ли уже вновь отменять очное обучение и переходить на дистанционное? Или она надеется, что традиционные авось да небось, вместо хлопотных превентивных мер, спасут пока ещё здоровых людей?
21 сентября, 16:18
LeonidLeonid
14001617
Забыла посоветоваться с Собяниным. Он у нас все знает, твердил, что у нас вирус побежден и не будет новой волны. Собянин все знает, даже прогнозы про Южную Корею делает. Лужков то же начинал в большую политику нос совать.
21 сентября, 15:16
barabashkgbarabashkg
11100102
Рекомендуем
Озеро Байкал
В районе озера Байкал произошло землетрясение магнитудой 5,9
Вид из окна российского самолета во время полета
Россия возобновила авиасообщение с четырьмя странами
Ведущий и художественный руководитель еженедельной всероссийской телевизионной лотереи Русское лото Михаил Борисов
Умер ведущий "Русского лото" Михаил Борисов
Испытания ракетного комплекса Авангард
Путин раскрыл имя автора гиперзвукового боевого блока "Авангард"
Арепливир
Разработчик лекарства от COVID-19 объяснил его высокую стоимость
Здание Сбербанка на улице Вавилова в Москве со снятым логотипом
Сбербанк откажется от слова "банк" в логотипе
Фармацевт возле стеллажей с лекарствами в аптеке
Препарат от коронавируса "Арепливир" появился в московских аптеках
Работа нефтяных станков - качалок
Цены на нефть обрушились
Вид на город Севастополь
Представителя Крыма прервали во время выступления на форуме ООН
Обломки самолета Ту-154М польского президента Леха Качиньского
Польша хочет много: "гиена Европы" подтверждает свою репутацию
Блюдо из жареного риса
Назван продукт, снижающий риск рака и болезней сердца
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
В WhatsApp появится новая функция
Актёра Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Стало известно о взаимоотношениях Ефремова с сокамерниками
Молодая пара на кухне
Озабоченные нейроны. Ученые обнаружили неожиданный эффект секса
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
США создадут коалицию против Nord Stream 2
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:27Эксперт рассказал, куда могут пропасть фото и документы со смартфона
02:06Назван верный способ добиться повышения зарплаты
01:41Помпео заявил о готовности США "ответить" на ситуацию с Навальным
01:21Мантуров рассказал о падении продаж новых автомобилей в 2020 году
00:51Минцифры предложило запретить протоколы для обхода блокировок
00:11Жители Слюдянки сообщают об отключениях света после землетрясения
00:09Минздрав РФ разрешил испытания еще одной вакцины от коронавируса
23:53В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом
23:51В Японии завершили испытания препарата "Авиган" от коронавируса
23:48Трамп не ответил на вопрос о том, кто виновен в "отравлении" Навального
23:48Сбивший пешеходов на Остоженке водитель оказался певцом
23:33Байден пообещал руководить США "не как демократ, а как президент"
23:14В Бурятии обследуют здания после землетрясения у озера Байкал
23:09Путин наградил врачей за борьбу с COVID-19
23:05"Будто танк проехал". Очевидцы рассказали о землетрясении в Иркутске
23:02Власти Иркутска рассказали о ситуации в городе после землетрясения
22:58Названо условие роста евро выше 90 рублей
22:49В Иркутске после землетрясения ввели режим повышенной готовности
22:27Путин наградил Михаила Боярского орденом
22:21Прокуратура проверяет инцидент с танцами у Вечного огня в Кирове
Лента новостейМолния