https://ria.ru/20200921/koronavirus-1577548428.html

Попова оценила ситуацию с распространением коронавируса в России

В ближайшее время в России не планируют вводить новые ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T14:03

2020-09-21T14:03

2020-09-21T15:52

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

общество

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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. </strong>В ближайшее время в России не планируют вводить новые ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщила журналистам глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>.О том, что никаких дополнительных мер из-за пандемии вводить не намерены, ранее заявлял и мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank">Сергей Собянин</a>. По его словам, ситуация останется управляемой в ближайшие недели и месяцы, если граждане будут соблюдать масочный режим в транспорте и других общественных местах.За минувшие сутки в 84 российских регионах выявили еще 6196 пациентов с коронавирусной инфекцией — на 48 больше, чем накануне. Темпы прироста заболевших составляют 0,6 процента. Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано 1 109 595 заразившихся SARS-CoV-2: из них умерли почти 19,5 тысячи человек, более 911 тысяч вылечились.Во всем мире, согласно статистике <a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank">ВОЗ</a>, COVID-19 оказались подвержены 30,6 миллиона человек, как минимум 954 тысячи скончались. Больше всего больных, по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, — в <a href="https://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">Соединенных Штатах Америки</a> (6,8 миллиона инфицированных), Индии (5,4 миллиона) и Бразилии (4,5 миллиона).Власти некоторых стран уже объявили о начале второй волны пандемии: так, канцлер <a href="http://ria.ru/location_Austria/" target="_blank">Австрии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sebastjan_Kurc/" target="_blank">Себастьян Курц</a> сообщил об ужесточении ограничительных мер из-за прироста новых заболевших, а Израиль первым в мире ввел повторный карантин — на три недели с возможностью продления.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200919/koronavirus-1577477097.html

https://ria.ru/20200916/koronavirusy-1577326276.html

Leonid По данным информационных агентств, только за первую неделю сентября, коронавирусом заболели больше тысячи учителей. Попова разве не умеет вдумчиво вчитываться в предоставляемые ей статистические данные по растущему числу заболевших коронавирусом граждан РФ из числа преподавательского состава? Спрогнозировать неминуемый дальнейший прирост заболеваемости в учебных заведениях может всякий россиянин, ознакомившийся с публикациями в СМИ, но только почему-то не Попова... Не пора ли уже вновь отменять очное обучение и переходить на дистанционное? Или она надеется, что традиционные авось да небось, вместо хлопотных превентивных мер, спасут пока ещё здоровых людей? 38

barabashkg Забыла посоветоваться с Собяниным. Он у нас все знает, твердил, что у нас вирус побежден и не будет новой волны. Собянин все знает, даже прогнозы про Южную Корею делает. Лужков то же начинал в большую политику нос совать. 24

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, общество