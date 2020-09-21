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РИА Наука
https://ria.ru/20200921/koronavirus-1577535851.html
ВОЗ одобрила третью фазу испытаний растительного напитка от COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила протокол для фазы III клинических испытаний африканских лекарственных средств растительного происхождения в РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T11:10
2020-09-21T11:28
риа наука
коронавирус covid-19
биология
здоровье
воз
мадагаскар
африка
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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.</strong> Всемирная организация здравоохранения (<a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>) одобрила протокол для фазы III клинических испытаний африканских лекарственных средств растительного происхождения в качестве потенциального метода лечения COVID-19. Об этом <a href="https://www.afro.who.int/news/expert-panel-endorses-protocol-covid-19-herbal-medicine-clinical-trials" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщает</a> официальный сайт организации.Эксперты регионального комитета по традиционной медицине для COVID-19, сформированного ВОЗ, Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний и Комиссии по социальным вопросам <a href="http://ria.ru/organization_Afrikanskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Африканского союза</a> подняли вопрос об использовании традиционных лекарств для борьбы с новой коронавирусной инфекцией после того, как президент <a href="http://ria.ru/location_Madagascar/" target="_blank" data-auto="true">Мадагаскара</a> Андри Радзуэлина предложил протестировать традиционный напиток на основе полыни, обладающий доказанной эффективностью против малярии. В настоящее время этот напиток широко используется на Мадагаскаре, а также в ряде других африканских стран под именем COVID-Organics, или CVO.ВОЗ одобрила протокол испытаний, устав и техническое задание на создание комиссии по мониторингу данных и безопасности для клинических испытаний."Фаза III клинических испытаний имеет решающее значение для полной оценки безопасности и эффективности нового медицинского продукта", — говорится в заявлении."Начало COVID-19, как и вспышка лихорадки Эбола в <a href="http://ria.ru/location_Zapadnaja_Afrika/" target="_blank" data-auto="true">Западной Африке</a>, подчеркнуло необходимость укрепления систем здравоохранения и ускорения программ исследований и разработок, в том числе в области народной медицины, — приводятся в пресс-релизе ВОЗ слова Проспера Тумусииме (Prosper Tumusiime), директора отдела всеобщего охвата услугами здравоохранения Регионального бюро ВОЗ в <a href="http://ria.ru/location_Africa/" target="_blank" data-auto="true">Африке</a>. — Если традиционный продукт медицины окажется безопасным, эффективным и гарантированного качества, ВОЗ будет рекомендовать его для крупномасштабного местного производства".Партнерами ВОЗ в реализации новой инициативы выступают Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний и Комиссия Африканского союза по социальным вопросам.Решение ВОЗ связано с тем, что в мае этого года организация объявила, что будет рассматривать "традиционные методы лечения" новой коронавирусной инфекции в соответствии с единой для всех лекарств процедурой испытаний."Принятие технических документов обеспечит получение универсально приемлемых клинических доказательств эффективности лекарственных трав для лечения COVID-19 без ущерба для безопасности участников", — сказал председатель экспертного комитета профессор Мотлалепула Гилберт Матсабиса (Motlalepula Gilbert Matsabisa)."Комиссия по безопасности и мониторингу данных будет гарантировать, что накопленные данные исследований периодически проверяются на предмет безопасности участников", — говорится в заявлении.На основе периодической оценки данных отдельных этапов исследования комиссия примет решение о его продолжении, изменении или прекращении.
https://ria.ru/20200920/kronavirus-1577503980.html
https://ria.ru/20200918/antitela-1577445938.html
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коронавирус covid-19, биология, здоровье, воз, мадагаскар, африка

ВОЗ одобрила третью фазу испытаний растительного напитка от COVID-19

11:10 21.09.2020 (обновлено: 11:28 21.09.2020)
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© Фото : WHOИспытание леарственных трав против коронавируса
Испытание леарственных трав против коронавируса - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© Фото : WHO
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила протокол для фазы III клинических испытаний африканских лекарственных средств растительного происхождения в качестве потенциального метода лечения COVID-19. Об этом сообщает официальный сайт организации.
Эксперты регионального комитета по традиционной медицине для COVID-19, сформированного ВОЗ, Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний и Комиссии по социальным вопросам Африканского союза подняли вопрос об использовании традиционных лекарств для борьбы с новой коронавирусной инфекцией после того, как президент Мадагаскара Андри Радзуэлина предложил протестировать традиционный напиток на основе полыни, обладающий доказанной эффективностью против малярии. В настоящее время этот напиток широко используется на Мадагаскаре, а также в ряде других африканских стран под именем COVID-Organics, или CVO.
ВОЗ одобрила протокол испытаний, устав и техническое задание на создание комиссии по мониторингу данных и безопасности для клинических испытаний.
"Фаза III клинических испытаний имеет решающее значение для полной оценки безопасности и эффективности нового медицинского продукта", — говорится в заявлении.
"Начало COVID-19, как и вспышка лихорадки Эбола в Западной Африке, подчеркнуло необходимость укрепления систем здравоохранения и ускорения программ исследований и разработок, в том числе в области народной медицины, — приводятся в пресс-релизе ВОЗ слова Проспера Тумусииме (Prosper Tumusiime), директора отдела всеобщего охвата услугами здравоохранения Регионального бюро ВОЗ в Африке. — Если традиционный продукт медицины окажется безопасным, эффективным и гарантированного качества, ВОЗ будет рекомендовать его для крупномасштабного местного производства".
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Решение ВОЗ связано с тем, что в мае этого года организация объявила, что будет рассматривать "традиционные методы лечения" новой коронавирусной инфекции в соответствии с единой для всех лекарств процедурой испытаний.
"Принятие технических документов обеспечит получение универсально приемлемых клинических доказательств эффективности лекарственных трав для лечения COVID-19 без ущерба для безопасности участников", — сказал председатель экспертного комитета профессор Мотлалепула Гилберт Матсабиса (Motlalepula Gilbert Matsabisa).
"Комиссия по безопасности и мониторингу данных будет гарантировать, что накопленные данные исследований периодически проверяются на предмет безопасности участников", — говорится в заявлении.
На основе периодической оценки данных отдельных этапов исследования комиссия примет решение о его продолжении, изменении или прекращении.
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РИА НаукаКоронавирус COVID-19биологияЗдоровьеВОЗМадагаскарАфрика
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