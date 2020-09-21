https://ria.ru/20200921/koronavirus-1577533063.html

В России выявили 6196 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в 84 российских регионах зарегистрировали 6196 новых случаев COVID-19, у 25,6% больных симптомов нет. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T10:32

2020-09-21T10:32

2020-09-21T10:54

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.</strong> За сутки в 84 российских регионах зарегистрировали 6196 новых случаев <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, у 25,6% больных симптомов нет. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.Выздоровели 2616 человек, 71 умер.На первом месте по числу выявленных больных — Москва (915), за ней идут Санкт-Петербург (209), Подмосковье (193), Ростовская область (177), Нижегородская область (162), Воронежская область (160), Ставрополье (140) и Кемеровская область (130). В то же время меньше всего новых пациентов — в Смоленской области (15), Еврейской АО (11), Чечне (шесть) и на Чукотке (один). Накануне сообщалось о 6148 случаях (темпы прироста составляют 0,6 процента). Всего с начала эпидемии в России отмечено 1 109 595 заразившихся коронавирусом. Погибли почти 19,5 тысячи человек, более 911 тысяч вылечились.Во всем мире, по подсчетам <a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank">ВОЗ</a>, число заболевших COVID-19 превысило 30,6 миллиона, как минимум 954 тысячи из них скончались. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, — <a href="https://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">Соединенные Штаты Америки</a> (там зафиксировано более 6,8 миллиона инфицированных), Индия (5,4 миллиона) и Бразилия (4,5 миллиона).Россия остается на четвертой строчке, далее следуют Перу, Колумбия, Мексика, ЮАР, Испания, Аргентина, Франция, Чили, Иран и Великобритания.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200921/tsena-pandemii-1577459576.html

https://ria.ru/20200918/koronavirus-1577419525.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество