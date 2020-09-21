https://ria.ru/20200921/koronavirus-1577531440.html

Правительство доложит о доплатах медикам, борющимся с коронавирусом

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 10 октября доложить об осуществлении в сентябре доплат медикам и соцработникам, борющимся с коронавирусом,... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T10:03

2020-09-21T10:03

2020-09-21T10:03

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поручил кабмину до 10 октября доложить об осуществлении в сентябре доплат медикам и соцработникам, борющимся с коронавирусом, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>: сохранить в сентябре текущего года действующий порядок осуществления ранее установленных федеральных доплат к заработной плате за особые условия труда медицинским, социальным и иным работникам в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Доклад – до 10 октября 2020 года", - говорится в сообщении.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></u></em>

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир путин, общество