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Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 31 миллионов
Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 31 миллион, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T09:41
2020-09-21T09:41
2020-09-21T09:41
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 31 миллион, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По последним данным университета, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 31 028 757. Скончались 960 698 пациентов с COVID-19. Выздоровели за все время свыше 21,2 миллиона заболевших.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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