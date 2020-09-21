https://ria.ru/20200921/koronavirus-1577530662.html

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 31 миллионов

Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 31 миллион, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T09:41

2020-09-21T09:41

2020-09-21T09:41

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

весь мир

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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 31 миллион, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По последним данным университета, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 31 028 757. Скончались 960 698 пациентов с COVID-19. Выздоровели за все время свыше 21,2 миллиона заболевших.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

весь мир

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, весь мир, в мире