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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200921/koronavirus-1577530662.html
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 31 миллионов
Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 31 миллион, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T09:41
2020-09-21T09:41
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
весь мир
в мире
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 31 миллион, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По последним данным университета, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 31 028 757. Скончались 960 698 пациентов с COVID-19. Выздоровели за все время свыше 21,2 миллиона заболевших.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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коронавирус covid-19, весь мир, в мире

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 31 миллионов

09:41 21.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЭкспресс-тестирование на COVID-19
Экспресс-тестирование на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Экспресс-тестирование на COVID-19. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 31 миллион, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По последним данным университета, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 31 028 757. Скончались 960 698 пациентов с COVID-19. Выздоровели за все время свыше 21,2 миллиона заболевших.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Весь мирВ мире
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