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Распространение нового коронавируса
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В Москве 988 пациентов излечились от коронавируса за сутки
Еще 988 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число составило почти 238 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T09:06
2020-09-21T09:09
анастасия ракова
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Еще 988 пациентов вылечились от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, общее число составило почти 238 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>."Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 988 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 237 935", - сообщила вице-мэр.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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анастасия ракова , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество

В Москве 988 пациентов излечились от коронавируса за сутки

09:06 21.09.2020 (обновлено: 09:09 21.09.2020)
584
© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Еще 988 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число составило почти 238 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 988 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 237 935", - сообщила вице-мэр.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
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