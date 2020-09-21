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Стартовал первый полуфинал конкурса "Лидеры России. Политика"
Состоялась церемония открытия первого полуфинала всероссийского конкурса "Лидеры России. Политика". РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T13:15
2020-09-21T13:15
"лидеры россии"
петр толстой
ирина яровая
алексей комиссаров
общество
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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. </strong>Состоялась церемония открытия первого полуфинала всероссийского конкурса "Лидеры России. Политика"."Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что система социальных лифтов в стране создана и работает. Конкурс "Лидеры России" стал одним из главных источников формирования кадрового управленческого резерва страны. За три года проведения конкурса состоялось более 200 назначений из числа участников конкурса", – заявил на открытии полуфинала генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров.В первом полуфинале принимает участие 221 конкурсант – все они успешно подтвердили свои результаты на контрольном тестировании. Впереди у участников два дня насыщенной программы, включающей в себя образовательные и оценочные мероприятия. По их итогам будут определены первые финалисты конкурса "Лидеры России. Политика". Второй полуфинал начнется 23 сентября, его участникам также предстоит пройти контрольное тестирование."Самое важное, как мне кажется, в том, что вы собираетесь сделать: вы собираетесь преодолеть те стереотипы, которые сегодня, к сожалению, в нашей стране существуют. Если ты занимаешься бизнесом, главное – это деньги, если ты на госслужбе, главное – это карьера. Ни деньги, ни карьера не главное. Главное – что каждый из вас может дать своей стране и в какой стране будут жить наши дети и внуки. Об этом сегодня этот конкурс, и об этом работа любого политика", – отметил во время открытия наставник конкурса, заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой.Каждый победитель получит персонального наставника из числа ведущих общественно-политических деятелей страны, а также право на участие в образовательной программе развития общественно-политических лидеров, реализуемой мастерской управления "Сенеж" совместно с Высшей школой государственного управления (ВШГУ)."Лидеры России. Политика" — новый проект АНО "Россия — страна возможностей". Цель конкурса – выявление, развитие и поддержка перспективных общественно-политических деятелей. Конкурс реализуется по поручению президента Российской Федерации. Проект стартовал 25 февраля 2020 года, на этапе регистрации было получено почти 34 тысячи заявок на участие, 9,1 тысячи человек были допущены до дистанционного этапа отбора, по итогам которого 544 конкурсанта получили приглашения в полуфиналы.
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"лидеры россии", петр толстой, ирина яровая, алексей комиссаров, общество

Стартовал первый полуфинал конкурса "Лидеры России. Политика"

13:15 21.09.2020
789
© Фото пресс-службы конкурса "Лидеры России. Политика"Выступление гендиректора АНО "Россия — страна возможностей" Алексея Комиссарова
Выступление гендиректора АНО Россия — страна возможностей Алексея Комиссарова - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© Фото пресс-службы конкурса "Лидеры России. Политика"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Состоялась церемония открытия первого полуфинала всероссийского конкурса "Лидеры России. Политика".
"Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что система социальных лифтов в стране создана и работает. Конкурс "Лидеры России" стал одним из главных источников формирования кадрового управленческого резерва страны. За три года проведения конкурса состоялось более 200 назначений из числа участников конкурса", – заявил на открытии полуфинала генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров.
В первом полуфинале принимает участие 221 конкурсант – все они успешно подтвердили свои результаты на контрольном тестировании. Впереди у участников два дня насыщенной программы, включающей в себя образовательные и оценочные мероприятия. По их итогам будут определены первые финалисты конкурса "Лидеры России. Политика". Второй полуфинал начнется 23 сентября, его участникам также предстоит пройти контрольное тестирование.
Награды конкурса управленцев Лидеры России - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 13:10Новости Подмосковья
Два управленца из Подмосковья стали победителями конкурса "Лидеры России"
"Самое важное, как мне кажется, в том, что вы собираетесь сделать: вы собираетесь преодолеть те стереотипы, которые сегодня, к сожалению, в нашей стране существуют. Если ты занимаешься бизнесом, главное – это деньги, если ты на госслужбе, главное – это карьера. Ни деньги, ни карьера не главное. Главное – что каждый из вас может дать своей стране и в какой стране будут жить наши дети и внуки. Об этом сегодня этот конкурс, и об этом работа любого политика", – отметил во время открытия наставник конкурса, заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой.
Каждый победитель получит персонального наставника из числа ведущих общественно-политических деятелей страны, а также право на участие в образовательной программе развития общественно-политических лидеров, реализуемой мастерской управления "Сенеж" совместно с Высшей школой государственного управления (ВШГУ).

"Сама идея конкурса отражает современные качества политической системы России. Это открытость, честность, доверие, профессионализм. Политика – это прежде всего служение, поэтому успех и благополучие России – это всегда самоотдача и ответственность за сохранение традиций и преемственность поколений, за безопасность, за благополучие граждан и за настоящее и будущее России. Я уверена, что именно в этих смыслах должна быть настоящая мотивация для прихода в политику, и я искренне верю, что вами движет именно такая мотивация", – заявила на церемонии заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая.

"Лидеры России. Политика" — новый проект АНО "Россия — страна возможностей". Цель конкурса – выявление, развитие и поддержка перспективных общественно-политических деятелей. Конкурс реализуется по поручению президента Российской Федерации. Проект стартовал 25 февраля 2020 года, на этапе регистрации было получено почти 34 тысячи заявок на участие, 9,1 тысячи человек были допущены до дистанционного этапа отбора, по итогам которого 544 конкурсанта получили приглашения в полуфиналы.
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"Лидеры России"Петр ТолстойИрина ЯроваяАлексей КомиссаровОбщество
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