https://ria.ru/20200921/kompensatsiya-1577530359.html

В Госдуме предложили компенсировать плату за частные детсады

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил компенсировать потраченные на услуги частных детских садов средства семьям, которым не удалось получить место в... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T09:28

2020-09-21T09:28

2020-09-21T10:54

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

сергей кравцов

евгений федоров

госдума рф

общество

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<strong>МОСКВА, 21 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Fedorov/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Федоров</a> предложил компенсировать потраченные на услуги частных детских садов средства семьям, которым не удалось получить место в бюджетных дошкольных учреждениях. Об этом сообщает <a href="https://russian.rt.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a> со ссылкой на копию письма министру просвещения <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергею Кравцову</a>.Парламентарий отметил, что не у всех родителей получается устроить своих детей в государственные детсады, даже если они своевременно встали в очередь.В связи с этим, по мнению <a href="http://ria.ru/person_SergejjFedorov/" target="_blank" data-auto="true">Федорова</a>, нарушается конституционное право на получение дошкольного образования.

https://ria.ru/20200911/moshenniki-1577067306.html

Валерий Назаров Надо не Сирию восстанавливать, а строить детские сады в нужном количестве. 27

Ярослав Погодин Так то конечно справедливо если будет отказ на руках. Но как правильно сказали выше построить типовой модульный детский сад вопрос одного месяца. Ещё какое то время займёт подбор персонала. Поэтому не вижу смысла передавать в частные руки функции государства. Смету типового детского учреждения можно найти в интернете 16

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, евгений федоров, госдума рф, общество