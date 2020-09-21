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https://ria.ru/20200921/kompensatsiya-1577530359.html
В Госдуме предложили компенсировать плату за частные детсады
Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил компенсировать потраченные на услуги частных детских садов средства семьям, которым не удалось получить место в... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T09:28
2020-09-21T10:54
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
сергей кравцов
евгений федоров
госдума рф
общество
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<strong>МОСКВА, 21 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Fedorov/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Федоров</a> предложил компенсировать потраченные на услуги частных детских садов средства семьям, которым не удалось получить место в бюджетных дошкольных учреждениях. Об этом сообщает <a href="https://russian.rt.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a> со ссылкой на копию письма министру просвещения <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергею Кравцову</a>.Парламентарий отметил, что не у всех родителей получается устроить своих детей в государственные детсады, даже если они своевременно встали в очередь.В связи с этим, по мнению <a href="http://ria.ru/person_SergejjFedorov/" target="_blank" data-auto="true">Федорова</a>, нарушается конституционное право на получение дошкольного образования.
https://ria.ru/20200911/moshenniki-1577067306.html
Надо не Сирию восстанавливать, а строить детские сады в нужном количестве.
27
Так то конечно справедливо если будет отказ на руках. Но как правильно сказали выше построить типовой модульный детский сад вопрос одного месяца. Ещё какое то время займёт подбор персонала. Поэтому не вижу смысла передавать в частные руки функции государства. Смету типового детского учреждения можно найти в интернете
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РИА Новости
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министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, евгений федоров, госдума рф, общество

В Госдуме предложили компенсировать плату за частные детсады

09:28 21.09.2020 (обновлено: 10:54 21.09.2020)
1364
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкИгровая площадка детского сада
Игровая площадка детского сада - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил компенсировать потраченные на услуги частных детских садов средства семьям, которым не удалось получить место в бюджетных дошкольных учреждениях. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма министру просвещения Сергею Кравцову.
Парламентарий отметил, что не у всех родителей получается устроить своих детей в государственные детсады, даже если они своевременно встали в очередь.
В связи с этим, по мнению Федорова, нарушается конституционное право на получение дошкольного образования.

"Прошу вас рассмотреть возможность создания механизма компенсационных выплат в размере не более двух региональных МРОТ в месяц в адрес семей, которые не смогли получить место в бюджетном дошкольном образовательном учреждении на момент достижения ребенком возраста, необходимого для поступления, и были вынуждены воспользоваться услугами платных дошкольных учреждений", — говорится в письме.

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Обсудить7
Министерство просвещения России (Минпросвещения России)Сергей КравцовЕвгений ФедоровГосдума РФОбщество
Популярные комментарии
Надо не Сирию восстанавливать, а строить детские сады в нужном количестве.
21 сентября, 09:41
Валерий НазаровВалерий Назаров
1601028
Так то конечно справедливо если будет отказ на руках. Но как правильно сказали выше построить типовой модульный детский сад вопрос одного месяца. Ещё какое то время займёт подбор персонала. Поэтому не вижу смысла передавать в частные руки функции государства. Смету типового детского учреждения можно найти в интернете
21 сентября, 10:06
Ярослав ПогодинЯрослав Погодин
1600000
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