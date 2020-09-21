https://ria.ru/20200921/kometa-1577563500.html
Ученые впервые обнаружили полярное сияние вокруг кометы
Спектрограф межпланетной станции "Розетта" выявил уникальное ультрафиолетовое свечение вокруг кометы 67P/Чурюмова — Герасименко. Ученые считают, что природа... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T18:00
2020-09-21T18:00
2020-09-21T20:56
риа наука
кометы
розетта
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космос - риа наука
европейское космическое агентство
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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.</strong> Спектрограф межпланетной станции "Розетта" выявил уникальное ультрафиолетовое свечение вокруг кометы 67P/Чурюмова — Герасименко. Ученые считают, что природа этого явления такая же, как у земных полярных сияний. Результаты исследований <a href="http://dx.doi.org/10.1038/s41550-020-1171-7" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале Nature Astronomy.Автоматическая межпланетная станция "Розетта" <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskoe_kosmicheskoe_agentstvo/" target="_blank" data-auto="true">Европейского космического агентства</a> (ЕКА) была предназначена для изучения кометы 67P/Чурюмова — Герасименко.Ученые Юго-западного исследовательского института (SwRI) в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, которые анализируют данные ультрафиолетового спектрографа ALICE, работавшего в составе миссии "Розетта", обнаружили необычные авроральные эмиссии типа полярных сияний, находящиеся за пределами видимого спектра.На Земле полярные сияния образуются, когда заряженные солнечные частицы направляются магнитным полем нашей планеты к полюсам. Там они сталкиваются с атомами и молекулами в атмосфере Земли, создавая разноцветные мерцающие завесы в небе полярных широт. Полярные сияния известны у многих звезд, планет и более мелких тел, в том числе тех, которые не имеют собственного магнитного поля, как комета Чурюмова — Герасименко. Но природа возникновения свечений везде одна и та же.Вокруг кометы сияние создают заряженные частицы солнечного ветра, которые взаимодействуют с газом, окружающим ядро кометы, состоящее из пыли и льда. Обнаружить свечение в оболочке газа кометы — коме — позволил специальный датчик ионов и электронов (IES) спектрографа "Розетты"."Первоначально мы думали, что ультрафиолетовое излучение кометы 67P — это "дневное свечение", процесс, вызванный взаимодействием солнечных фотонов с кометным газом, — приводятся в пресс-релизе института слова доктора Джоэла Паркера (Joel Parker), возглавляющего проект ALICE. — Мы были поражены, когда обнаружили, что ультрафиолетовое излучение — это полярное сияние, вызванное не фотонами, а электронами в солнечном ветре, которые расщепляют воду и другие молекулы в коме и ускоряются в среде, окружающей комету"."Я изучал полярные сияния Земли в течение пяти десятилетий, — говорит Джим Берч (Jim Burch), руководитель проекта IES, — но обнаружение полярных сияний около 67P, где отсутствует магнитное поле, удивительно".Исследователи построили физическую модель явления с учетом данных, полученных другими приборами "Розетты"."Нам не нужно было полагаться только на набор данных с одного инструмента, — говорит первый автор статьи Марина Галанд (Marina Galand) из Имперского колледжа <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондона</a>, которая занималась интеграцией измерений. — Мы собрали воедино большой набор данных с нескольких приборов, чтобы лучше понять, что происходит. Это позволило нам однозначно определить, как формируются ультрафиолетовые атомные эмиссии кометы 67P/Чурюмова — Герасименко и раскрыть их авроральную природу".Ученые продолжают анализировать данные "Розетты", завершившей свою миссию в 2016 году, и надеются на новые открытия.
https://ria.ru/20200713/1574275548.html
https://ria.ru/20191229/1562964575.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кометы, розетта, открытия - риа наука, космос - риа наука, европейское космическое агентство
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.
Спектрограф межпланетной станции "Розетта" выявил уникальное ультрафиолетовое свечение вокруг кометы 67P/Чурюмова — Герасименко. Ученые считают, что природа этого явления такая же, как у земных полярных сияний. Результаты исследований опубликованы
в журнале Nature Astronomy.
Автоматическая межпланетная станция "Розетта" Европейского космического агентства
(ЕКА) была предназначена для изучения кометы 67P/Чурюмова — Герасименко.
Ученые Юго-западного исследовательского института (SwRI) в США
, которые анализируют данные ультрафиолетового спектрографа ALICE, работавшего в составе миссии "Розетта", обнаружили необычные авроральные эмиссии типа полярных сияний, находящиеся за пределами видимого спектра.
На Земле полярные сияния образуются, когда заряженные солнечные частицы направляются магнитным полем нашей планеты к полюсам. Там они сталкиваются с атомами и молекулами в атмосфере Земли, создавая разноцветные мерцающие завесы в небе полярных широт.
Полярные сияния известны у многих звезд, планет и более мелких тел, в том числе тех, которые не имеют собственного магнитного поля, как комета Чурюмова — Герасименко. Но природа возникновения свечений везде одна и та же.
Вокруг кометы сияние создают заряженные частицы солнечного ветра, которые взаимодействуют с газом, окружающим ядро кометы, состоящее из пыли и льда. Обнаружить свечение в оболочке газа кометы — коме — позволил специальный датчик ионов и электронов (IES) спектрографа "Розетты".
"Первоначально мы думали, что ультрафиолетовое излучение кометы 67P — это "дневное свечение", процесс, вызванный взаимодействием солнечных фотонов с кометным газом, — приводятся в пресс-релизе института слова доктора Джоэла Паркера (Joel Parker), возглавляющего проект ALICE. — Мы были поражены, когда обнаружили, что ультрафиолетовое излучение — это полярное сияние, вызванное не фотонами, а электронами в солнечном ветре, которые расщепляют воду и другие молекулы в коме и ускоряются в среде, окружающей комету".
"Я изучал полярные сияния Земли в течение пяти десятилетий, — говорит Джим Берч (Jim Burch), руководитель проекта IES, — но обнаружение полярных сияний около 67P, где отсутствует магнитное поле, удивительно".
Исследователи построили физическую модель явления с учетом данных, полученных другими приборами "Розетты".
"Нам не нужно было полагаться только на набор данных с одного инструмента, — говорит первый автор статьи Марина Галанд (Marina Galand) из Имперского колледжа Лондона
, которая занималась интеграцией измерений. — Мы собрали воедино большой набор данных с нескольких приборов, чтобы лучше понять, что происходит. Это позволило нам однозначно определить, как формируются ультрафиолетовые атомные эмиссии кометы 67P/Чурюмова — Герасименко и раскрыть их авроральную природу".
Ученые продолжают анализировать данные "Розетты", завершившей свою миссию в 2016 году, и надеются на новые открытия.