https://ria.ru/20200921/kolesnikova-1577563555.html

Суд оставил Марию Колесникову под арестом

Партизанский районный суд Минска оставил под арестом члена президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Марию Колесникову, передает корреспондент РИА РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T17:33

2020-09-21T17:33

2020-09-21T17:41

александр лукашенко

протесты в белоруссии

мария колесникова

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 21 сен - РИА Новости.</strong> Партизанский районный суд Минска оставил под арестом члена президиума координационного совета оппозиции Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Марию Колесникову</a>, передает корреспондент РИА Новости.Колесникова проходит по уголовному делу о призывах к захвату власти. Ранее ее адвокат Людмила Казак сообщила РИА Новости, что арест Колесниковой продлен до 8 ноября в связи с предъявлением ей обвинения."Жалобу адвоката на решение о мере пресечения оставить без удовлетворения ", - сказала судья Наталья Дедкова.Заседание суда проходило в здании Минского городского суда в закрытом режиме.Ранее представители оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики. Ранее СК сообщил, что два члена президиума КС оппозиции - Колесникова и <a href="http://ria.ru/person_maksim-znak/" target="_blank" data-auto="true">Максим Знак</a> - являются подозреваемыми по уголовному делу о призывах к захвату власти с использованием СМИ и интернета, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, по подозрению в совершении указанного преступления был задержан юрист Илья Салей.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200921/kolesnikova-1577551316.html

https://ria.ru/20200909/kolesnikova-1576954852.html

Sergej Vox флейту ей в камеру. пусть музыцирует! 30

Андрей Мартынов Надо к ней и Тихановскую подсадить, чтобы скучно не было. 23

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, мария колесникова, белоруссия, в мире