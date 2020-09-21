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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200921/kolesnikova-1577563555.html
Суд оставил Марию Колесникову под арестом
Партизанский районный суд Минска оставил под арестом члена президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Марию Колесникову, передает корреспондент РИА РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T17:33
2020-09-21T17:41
александр лукашенко
протесты в белоруссии
мария колесникова
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 21 сен - РИА Новости.</strong> Партизанский районный суд Минска оставил под арестом члена президиума координационного совета оппозиции Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Марию Колесникову</a>, передает корреспондент РИА Новости.Колесникова проходит по уголовному делу о призывах к захвату власти. Ранее ее адвокат Людмила Казак сообщила РИА Новости, что арест Колесниковой продлен до 8 ноября в связи с предъявлением ей обвинения."Жалобу адвоката на решение о мере пресечения оставить без удовлетворения ", - сказала судья Наталья Дедкова.Заседание суда проходило в здании Минского городского суда в закрытом режиме.Ранее представители оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики. Ранее СК сообщил, что два члена президиума КС оппозиции - Колесникова и <a href="http://ria.ru/person_maksim-znak/" target="_blank" data-auto="true">Максим Знак</a> - являются подозреваемыми по уголовному делу о призывах к захвату власти с использованием СМИ и интернета, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, по подозрению в совершении указанного преступления был задержан юрист Илья Салей.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200921/kolesnikova-1577551316.html
https://ria.ru/20200909/kolesnikova-1576954852.html
флейту ей в камеру. пусть музыцирует!
30
Надо к ней и Тихановскую подсадить, чтобы скучно не было.
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белоруссия
РИА Новости
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александр лукашенко, мария колесникова, белоруссия, в мире

Суд оставил Марию Колесникову под арестом

17:33 21.09.2020 (обновлено: 17:41 21.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске
Мария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Читать ria.ru в
МИНСК, 21 сен - РИА Новости. Партизанский районный суд Минска оставил под арестом члена президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Марию Колесникову, передает корреспондент РИА Новости.
Колесникова проходит по уголовному делу о призывах к захвату власти. Ранее ее адвокат Людмила Казак сообщила РИА Новости, что арест Колесниковой продлен до 8 ноября в связи с предъявлением ей обвинения.
"Жалобу адвоката на решение о мере пресечения оставить без удовлетворения ", - сказала судья Наталья Дедкова.
Заседание суда проходило в здании Минского городского суда в закрытом режиме.
Мария Колесникова - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
Вчера, 14:46Протесты в Белоруссии
На суд над Марией Колесниковой пришли иностранные дипломаты
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики. Ранее СК сообщил, что два члена президиума КС оппозиции - Колесникова и Максим Знак - являются подозреваемыми по уголовному делу о призывах к захвату власти с использованием СМИ и интернета, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, по подозрению в совершении указанного преступления был задержан юрист Илья Салей.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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Координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 08:00Протесты в Белоруссии
"Прошли точку невозврата". Что на самом деле случилось с Колесниковой
110002010
Обсудить8
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМария КолесниковаБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
флейту ей в камеру. пусть музыцирует!
21 сентября, 17:49
Sergej VoxSergej Vox
2620020
Надо к ней и Тихановскую подсадить, чтобы скучно не было.
21 сентября, 17:44
Андрей МартыновАндрей Мартынов
2010011
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