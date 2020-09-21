https://ria.ru/20200921/klip-1577565648.html

Клип Тимати и Моргенштерна набрал более 8 миллионов просмотров за сутки

Новый клип рэперов Тимати и Алишера Моргенштерна на трек El Problema бьет рекорды. За сутки ролик собрал на YouTube свыше 8 миллионов просмотров. РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T18:12

2020-09-21T18:12

2020-09-21T18:12

моргенштерн (алишер моргенштерн)

шоу-бизнес

тимати (тимур юнусов)

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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. </strong>Новый клип рэперов <a href="http://ria.ru/person_Timati_Timur_JUnusov/" target="_blank" data-auto="true">Тимати</a> и <a href="https://ria.ru/person_morgenshtern-alisher-morgenshtern" target="_blank">Алишера Моргенштерна</a> на трек El Problema бьет рекорды. За сутки ролик собрал на <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank" data-auto="true">YouTube</a> свыше 8 миллионов просмотров.Об успехе Тимати дерзко написал на своей странице в Instagram."Номер один на всех музыкальных площадках страны за сутки. Скучно. Может мне закончить карьеру, чтобы вас больше не бесить, и Моргенштерну не бесить шоу-бизнес рекордными цифрами?" – заявил рэпер.Алишер ответил на пост Тимати провокационно."Пожалей челядь, им же некого будет ненавидеть", — написал исполнитель в комментариях к посту.Фанаты также высказали свои мнения, многие из которых были отрицательными."Откуда столько пафоса? Короли дизлайков! Уже не интересно вас слушать", — заявил один из подписчиков.

https://ria.ru/20200921/familiya-1577552728.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

моргенштерн (алишер моргенштерн), шоу-бизнес, тимати (тимур юнусов)