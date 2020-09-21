https://ria.ru/20200921/klip-1577565648.html
Клип Тимати и Моргенштерна набрал более 8 миллионов просмотров за сутки
Новый клип рэперов Тимати и Алишера Моргенштерна на трек El Problema бьет рекорды. За сутки ролик собрал на YouTube свыше 8 миллионов просмотров. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T18:12
2020-09-21T18:12
2020-09-21T18:12
моргенштерн (алишер моргенштерн)
шоу-бизнес
тимати (тимур юнусов)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577565906_15:0:1435:799_1400x0_80_0_0_b05a04ead1336dd86003b5a1de2ec6f4.jpg
<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. </strong>Новый клип рэперов <a href="http://ria.ru/person_Timati_Timur_JUnusov/" target="_blank" data-auto="true">Тимати</a> и <a href="https://ria.ru/person_morgenshtern-alisher-morgenshtern" target="_blank">Алишера Моргенштерна</a> на трек El Problema бьет рекорды. За сутки ролик собрал на <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank" data-auto="true">YouTube</a> свыше 8 миллионов просмотров.Об успехе Тимати дерзко написал на своей странице в Instagram."Номер один на всех музыкальных площадках страны за сутки. Скучно. Может мне закончить карьеру, чтобы вас больше не бесить, и Моргенштерну не бесить шоу-бизнес рекордными цифрами?" – заявил рэпер.Алишер ответил на пост Тимати провокационно."Пожалей челядь, им же некого будет ненавидеть", — написал исполнитель в комментариях к посту.Фанаты также высказали свои мнения, многие из которых были отрицательными."Откуда столько пафоса? Короли дизлайков! Уже не интересно вас слушать", — заявил один из подписчиков.
https://ria.ru/20200921/familiya-1577552728.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577565906_192:0:1257:799_1400x0_80_0_0_c79c1545032f807a3ac712930414f2e3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
моргенштерн (алишер моргенштерн), шоу-бизнес, тимати (тимур юнусов)
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.
Новый клип рэперов Тимати
и Алишера Моргенштерна
на трек El Problema бьет рекорды. За сутки ролик собрал на YouTube
свыше 8 миллионов просмотров.
Об успехе Тимати дерзко написал на своей странице в Instagram.
"Номер один на всех музыкальных площадках страны за сутки. Скучно. Может мне закончить карьеру, чтобы вас больше не бесить, и Моргенштерну не бесить шоу-бизнес рекордными цифрами?" – заявил рэпер.
Алишер ответил на пост Тимати провокационно.
"Пожалей челядь, им же некого будет ненавидеть", — написал исполнитель в комментариях к посту.
Фанаты также высказали свои мнения, многие из которых были отрицательными.
"Откуда столько пафоса? Короли дизлайков! Уже не интересно вас слушать", — заявил один из подписчиков.