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https://ria.ru/20200921/klip-1577565648.html
Клип Тимати и Моргенштерна набрал более 8 миллионов просмотров за сутки
Новый клип рэперов Тимати и Алишера Моргенштерна на трек El Problema бьет рекорды. За сутки ролик собрал на YouTube свыше 8 миллионов просмотров. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T18:12
2020-09-21T18:12
моргенштерн (алишер моргенштерн)
шоу-бизнес
тимати (тимур юнусов)
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. </strong>Новый клип рэперов <a href="http://ria.ru/person_Timati_Timur_JUnusov/" target="_blank" data-auto="true">Тимати</a> и <a href="https://ria.ru/person_morgenshtern-alisher-morgenshtern" target="_blank">Алишера Моргенштерна</a> на трек El Problema бьет рекорды. За сутки ролик собрал на <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank" data-auto="true">YouTube</a> свыше 8 миллионов просмотров.Об успехе Тимати дерзко написал на своей странице в Instagram."Номер один на всех музыкальных площадках страны за сутки. Скучно. Может мне закончить карьеру, чтобы вас больше не бесить, и Моргенштерну не бесить шоу-бизнес рекордными цифрами?" – заявил рэпер.Алишер ответил на пост Тимати провокационно."Пожалей челядь, им же некого будет ненавидеть", — написал исполнитель в комментариях к посту.Фанаты также высказали свои мнения, многие из которых были отрицательными."Откуда столько пафоса? Короли дизлайков! Уже не интересно вас слушать", — заявил один из подписчиков.
https://ria.ru/20200921/familiya-1577552728.html
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моргенштерн (алишер моргенштерн), шоу-бизнес, тимати (тимур юнусов)

Клип Тимати и Моргенштерна набрал более 8 миллионов просмотров за сутки

18:12 21.09.2020
621
© Фото : Youtube-аккаунт MORGENSHTERNMORGENSHTERN & Тимати - El Problema
MORGENSHTERN & Тимати - El Problema - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© Фото : Youtube-аккаунт MORGENSHTERN
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Новый клип рэперов Тимати и Алишера Моргенштерна на трек El Problema бьет рекорды. За сутки ролик собрал на YouTube свыше 8 миллионов просмотров.
Об успехе Тимати дерзко написал на своей странице в Instagram.
"Номер один на всех музыкальных площадках страны за сутки. Скучно. Может мне закончить карьеру, чтобы вас больше не бесить, и Моргенштерну не бесить шоу-бизнес рекордными цифрами?" – заявил рэпер.
Алишер ответил на пост Тимати провокационно.
"Пожалей челядь, им же некого будет ненавидеть", — написал исполнитель в комментариях к посту.
Фанаты также высказали свои мнения, многие из которых были отрицательными.
"Откуда столько пафоса? Короли дизлайков! Уже не интересно вас слушать", — заявил один из подписчиков.
Моргенштерн - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
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Моргенштерн (Алишер Моргенштерн)Шоу-бизнесТимати (Тимур Юнусов)
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