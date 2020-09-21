https://ria.ru/20200921/kazan-1577535044.html
Мэром Казани избрали Ильсура Метшина
Депутаты Казанской городской думы в понедельник избрали действующего мэра города Ильсура Метшина на новый срок, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T10:55
2020-09-21T10:55
2020-09-21T10:55
ильсур метшин
единая россия
казань
политика
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<strong>КАЗАНЬ, 21 сен - РИА Новости.</strong> Депутаты Казанской городской думы в понедельник избрали действующего мэра города <a href="http://ria.ru/person_Ilsur_Metshin1/" target="_blank" data-auto="true">Ильсура Метшина</a> на новый срок, передаёт корреспондент РИА Новости."Большинством голосов главой муниципального образования – мэром <a href="http://ria.ru/location_Kazan/" target="_blank" data-auto="true">Казани</a> избран Метшин Ильсур Раисович", - сказала председатель счетной комиссии.По её информации, за Метшина проголосовали 44 из 48 присутствовавших депутатов.Выступая перед депутатами, Метшин отметил, что руководство города всякий раз ставило перед собой завышенные задачи, взвешивало ресурсы, возможности и всегда упорно трудилось, добиваясь намеченного. Именно поэтому городу за прошедшие годы удалось решить многие сложные проблемы, в том числе провести транспортную реформу и исправить положение в сфере ЖКХ.Кандидатуру Метшина выдвинули на должность главы муниципального образования города Казани делегаты "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единой России</a>" на конференции казанского отделения партии. Он был единственным кандидатом. По итогам прошедших 13 сентября выборов "Единая Россия" получила 34 мандата из 50 в Казанской городской думе.
https://ria.ru/20200702/1573806512.html
https://ria.ru/20200918/senator-1577448791.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ильсур метшин, единая россия, казань, политика