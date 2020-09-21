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В Карачаево-Черкесии автомобиль упал в каньон
Автомобиль в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии упал в каньон, шесть человек пострадали, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T19:56
2020-09-21T19:56
карачаево-черкесская республика (кчр)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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<strong>ПЯТИГОРСК, 21 сен - РИА Новости.</strong> Автомобиль в Зеленчукском районе <a href="https://ria.ru/kchr/" target="_blank">Карачаево-Черкесии</a> упал в каньон, шесть человек пострадали, сообщает ГУ <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> по региону."В понедельник поступила информация о том, что в Зеленчукском районе, в районе Софийских водопадов автомобиль "ВАЗ-2104" не справился с управлением и вылетел с дороги в каньон. Спасатели прибыли на место происшествия, при помощи альпснаряжения подняли шесть человек", - отмечено в сообщении.По данным ведомства, пострадавших доставили до поселка Таулу и передали сотрудникам скорой помощи.
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карачаево-черкесская республика (кчр), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

В Карачаево-Черкесии автомобиль упал в каньон

19:56 21.09.2020
543
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота станции скорой медицинской помощи в Тамбове
Работа станции скорой медицинской помощи в Тамбове - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ПЯТИГОРСК, 21 сен - РИА Новости. Автомобиль в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии упал в каньон, шесть человек пострадали, сообщает ГУ МЧС по региону.
"В понедельник поступила информация о том, что в Зеленчукском районе, в районе Софийских водопадов автомобиль "ВАЗ-2104" не справился с управлением и вылетел с дороги в каньон. Спасатели прибыли на место происшествия, при помощи альпснаряжения подняли шесть человек", - отмечено в сообщении.
По данным ведомства, пострадавших доставили до поселка Таулу и передали сотрудникам скорой помощи.
Момент ДТП на Остоженке, где внедорожник сбил пешеходов - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
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Карачаево-Черкесская республика (КЧР)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
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