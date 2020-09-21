https://ria.ru/20200921/kanon-1577572441.html
В Карачаево-Черкесии автомобиль упал в каньон
Автомобиль в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии упал в каньон, шесть человек пострадали, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T19:56
2020-09-21T19:56
2020-09-21T19:56
карачаево-черкесская республика (кчр)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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<strong>ПЯТИГОРСК, 21 сен - РИА Новости.</strong> Автомобиль в Зеленчукском районе <a href="https://ria.ru/kchr/" target="_blank">Карачаево-Черкесии</a> упал в каньон, шесть человек пострадали, сообщает ГУ <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> по региону."В понедельник поступила информация о том, что в Зеленчукском районе, в районе Софийских водопадов автомобиль "ВАЗ-2104" не справился с управлением и вылетел с дороги в каньон. Спасатели прибыли на место происшествия, при помощи альпснаряжения подняли шесть человек", - отмечено в сообщении.По данным ведомства, пострадавших доставили до поселка Таулу и передали сотрудникам скорой помощи.
https://ria.ru/20200921/dtp-1577560994.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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карачаево-черкесская республика (кчр), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия