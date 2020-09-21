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Губернатор Камчатки Солодов реформирует правительство региона
Вступивший в должность губернатора Камчатки Владимир Солодов запустил реформу структуры правительства региона, общее число органов исполнительной власти... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T10:35
2020-09-21T10:55
владимир солодов
камчатский край
политика
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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 сен - РИА Новости.</strong> Вступивший в должность губернатора Камчатки <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Солодов</a> запустил реформу структуры правительства региона, общее число органов исполнительной власти сократится с 37 до 31, сообщают краевые власти.Набравший на выборах 13 сентября 80,51% голосов Солодов в понедельник вступил в должность губернатора."Губернатор <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатского края</a> Владимир Солодов подписал постановление об утверждении структуры исполнительных органов власти Камчатского края. В том числе, меняется структура правительства края. Вице-губернаторов останется трое: председатель правительства – первый вице-губернатор, первый вице-губернатор и вице-губернатор. Будет упразднена должность вице-губернатора по работе в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. Его функции отойдут к первому вице-губернатору", - говорится в сообщении.Председатель правительства - первый вице-губернатор напрямую будет курировать сферы финансов, здравоохранения, рыбного хозяйства и национальных проектов. Вице-губернатор будет курировать сферу внутренней, информационной политики и местного самоуправления, а остальные вопросы будут находится в ведомстве шести заместителей председателя правительства. Также вводится должность руководителя аппарата губернатора и правительства Камчатского края.Министерство территориального развития объединится с администрацией Корякского округа: новый орган станет министерством по делам местного самоуправления и развития Корякского округа.Агентство по внутренней политике, агентство по делам молодёжи, отдел по делам казачества и управление пресс-службы объединят под эгидой министерства гражданского общества, молодёжи и информационной политики. В министерство социального развития и труда войдёт агентство по занятости населения и миграционной политике. Некоторые полномочия минсоцразвития перейдут в новый орган - министерство социального благополучия и семейной политики.Полномочия по животному миру будут переданы от агентства лесного хозяйства и охраны животного мира к министерству природных ресурсов и экологии. В связи с этим агентство лесного хозяйства и охраны животного мира станет агентством лесного хозяйства.Кроме того, вместо агентства по туризму и внешним связям будет образовано министерство туризма.
https://ria.ru/20200921/kamchatka-1577529164.html
https://ria.ru/20200914/solodov-1577025673.html
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РИА Новости
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владимир солодов, камчатский край, политика

Губернатор Камчатки Солодов реформирует правительство региона

10:35 21.09.2020 (обновлено: 10:55 21.09.2020)
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© Фото : официальный портал Республики Саха (Якутия)Владимир Солодов
Владимир Солодов - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© Фото : официальный портал Республики Саха (Якутия)
Владимир Солодов. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 сен - РИА Новости. Вступивший в должность губернатора Камчатки Владимир Солодов запустил реформу структуры правительства региона, общее число органов исполнительной власти сократится с 37 до 31, сообщают краевые власти.
Набравший на выборах 13 сентября 80,51% голосов Солодов в понедельник вступил в должность губернатора.
Владимир Солодов - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
08:23Единый день голосования — 2020
Владимир Солодов вступил в должность губернатора Камчатского края
"Губернатор Камчатского края Владимир Солодов подписал постановление об утверждении структуры исполнительных органов власти Камчатского края. В том числе, меняется структура правительства края. Вице-губернаторов останется трое: председатель правительства – первый вице-губернатор, первый вице-губернатор и вице-губернатор. Будет упразднена должность вице-губернатора по работе в Москве. Его функции отойдут к первому вице-губернатору", - говорится в сообщении.
Председатель правительства - первый вице-губернатор напрямую будет курировать сферы финансов, здравоохранения, рыбного хозяйства и национальных проектов. Вице-губернатор будет курировать сферу внутренней, информационной политики и местного самоуправления, а остальные вопросы будут находится в ведомстве шести заместителей председателя правительства. Также вводится должность руководителя аппарата губернатора и правительства Камчатского края.
"Пять министерств укрупнят, шесть органов исполнительной власти полностью упразднят, пять переименуют и два агентства станут министерствами. В состав министерства финансов войдёт инспекция по контролю в сфере закупок", - сообщает правительство.
Министерство территориального развития объединится с администрацией Корякского округа: новый орган станет министерством по делам местного самоуправления и развития Корякского округа.
Агентство по внутренней политике, агентство по делам молодёжи, отдел по делам казачества и управление пресс-службы объединят под эгидой министерства гражданского общества, молодёжи и информационной политики. В министерство социального развития и труда войдёт агентство по занятости населения и миграционной политике. Некоторые полномочия минсоцразвития перейдут в новый орган - министерство социального благополучия и семейной политики.
Полномочия по животному миру будут переданы от агентства лесного хозяйства и охраны животного мира к министерству природных ресурсов и экологии. В связи с этим агентство лесного хозяйства и охраны животного мира станет агентством лесного хозяйства.
Кроме того, вместо агентства по туризму и внешним связям будет образовано министерство туризма.
Председатель правительства Республики Саха Владимир Солодов - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 02:46
Биография Владимира Солодова
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Владимир СолодовКамчатский крайПолитика
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