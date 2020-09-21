https://ria.ru/20200921/kamchatka-1577533191.html

Губернатор Камчатки Солодов реформирует правительство региона

Вступивший в должность губернатора Камчатки Владимир Солодов запустил реформу структуры правительства региона, общее число органов исполнительной власти... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T10:35

2020-09-21T10:35

2020-09-21T10:55

владимир солодов

камчатский край

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/152342/61/1523426174_0:0:851:478_1400x0_80_0_0_d52e2a00a752331ebd14f744343f7527.jpg

<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 сен - РИА Новости.</strong> Вступивший в должность губернатора Камчатки <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Солодов</a> запустил реформу структуры правительства региона, общее число органов исполнительной власти сократится с 37 до 31, сообщают краевые власти.Набравший на выборах 13 сентября 80,51% голосов Солодов в понедельник вступил в должность губернатора."Губернатор <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатского края</a> Владимир Солодов подписал постановление об утверждении структуры исполнительных органов власти Камчатского края. В том числе, меняется структура правительства края. Вице-губернаторов останется трое: председатель правительства – первый вице-губернатор, первый вице-губернатор и вице-губернатор. Будет упразднена должность вице-губернатора по работе в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. Его функции отойдут к первому вице-губернатору", - говорится в сообщении.Председатель правительства - первый вице-губернатор напрямую будет курировать сферы финансов, здравоохранения, рыбного хозяйства и национальных проектов. Вице-губернатор будет курировать сферу внутренней, информационной политики и местного самоуправления, а остальные вопросы будут находится в ведомстве шести заместителей председателя правительства. Также вводится должность руководителя аппарата губернатора и правительства Камчатского края.Министерство территориального развития объединится с администрацией Корякского округа: новый орган станет министерством по делам местного самоуправления и развития Корякского округа.Агентство по внутренней политике, агентство по делам молодёжи, отдел по делам казачества и управление пресс-службы объединят под эгидой министерства гражданского общества, молодёжи и информационной политики. В министерство социального развития и труда войдёт агентство по занятости населения и миграционной политике. Некоторые полномочия минсоцразвития перейдут в новый орган - министерство социального благополучия и семейной политики.Полномочия по животному миру будут переданы от агентства лесного хозяйства и охраны животного мира к министерству природных ресурсов и экологии. В связи с этим агентство лесного хозяйства и охраны животного мира станет агентством лесного хозяйства.Кроме того, вместо агентства по туризму и внешним связям будет образовано министерство туризма.

https://ria.ru/20200921/kamchatka-1577529164.html

https://ria.ru/20200914/solodov-1577025673.html

камчатский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир солодов, камчатский край, политика