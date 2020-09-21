https://ria.ru/20200921/kaluga-1577554435.html

Калужские власти прогнозируют рост экономики в 2021-2023 годах

Калужские власти прогнозируют устойчивый рост экономики региона в 2021-2023 годах, сообщило правительство региона. РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T15:29

2020-09-21T15:29

2020-09-21T15:29

калужская область

владислав шапша

калужская область

экономика

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<strong>КАЛУГА, 21 сен – РИА Новости.</strong> Калужские власти прогнозируют устойчивый рост экономики региона в 2021-2023 годах, сообщило правительство региона.Глава области <a href="http://ria.ru/person_vladislav-shapsha/" target="_blank" data-auto="true">Владислав Шапша</a> в режиме видеоконференцсвязи провел заседание регионального правительства, посвященное прогнозу социально-экономического развития области на 2021–2023 годы. Прогноз традиционно разработан в двух сценарных вариантах: базовый предполагает умеренную динамику основных показателей развития экономики и социальной сферы, более оптимистичный целевой отражает полную реализацию общенационального плана действий.Замгубернатора Владимир Попов рассказал, что в 2021–2023 годах на рынке труда будет происходить восстановление баланса спроса и предложения рабочей силы до уровня 2019 года. Уровень регистрируемой безработицы в 2021 году составит 0,8–0,7%, в 2023 году – 0,6–0,5%, ежегодный рост заработной платы – 2–3%. Валовой региональный продукт (ВРП) в 2021 году прогнозируется на уровне 102,5–103,1%. В последующие два года его прирост планируется от 102,6% до 103,4%. Наибольший вклад в ВРП вносят промышленность, торговля, сельское хозяйство, строительство и операции с недвижимым имуществом.Выпуск сельскохозяйственной продукции в 2021 году, по прогнозам, составит 107,4–107,6% к предыдущему году. "По темпам роста производства молока область уже несколько лет лидирует в России. За первые шесть месяцев текущего года этот показатель достиг 113,5%. Планируется завершение строительства нескольких животноводческих комплексов в Куйбышевском, Хвастовичском и Жуковском районах. Эти и другие проекты обеспечат прирост выпуска сельскохозяйственной продукции в предстоящие три года среднегодовыми темпами не менее 7–8%", - говорится в сообщении.В условиях ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, наиболее пострадал малый бизнес. В <a href="http://ria.ru/location_Kaluzhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калужской области</a> в дополнение к общероссийским мерам поддержки были региональные, что обеспечило дальнейшее развитие сектора, подчеркивает правительство области. Объем оборота на малых предприятиях к 2023 году по базовому варианту увеличится на 16%, по целевому – на 22,5%."В заключение Владимир Попов отметил, что достижение запланированных показателей гарантирует выполнение правительством области всех социальных обязательств перед гражданами, а также показателей развития области, заложенных во всех национальных проектах и стратегических целях", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200919/stroitelstvo-1577486712.html

https://ria.ru/20200911/kaluga-1577119305.html

калужская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владислав шапша, калужская область, экономика