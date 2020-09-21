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Калужская область
Калужская область
https://ria.ru/20200921/kaluga-1577554435.html
Калужские власти прогнозируют рост экономики в 2021-2023 годах
Калужские власти прогнозируют устойчивый рост экономики региона в 2021-2023 годах, сообщило правительство региона. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T15:29
2020-09-21T15:29
калужская область
владислав шапша
калужская область
экономика
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<strong>КАЛУГА, 21 сен – РИА Новости.</strong> Калужские власти прогнозируют устойчивый рост экономики региона в 2021-2023 годах, сообщило правительство региона.Глава области <a href="http://ria.ru/person_vladislav-shapsha/" target="_blank" data-auto="true">Владислав Шапша</a> в режиме видеоконференцсвязи провел заседание регионального правительства, посвященное прогнозу социально-экономического развития области на 2021–2023 годы. Прогноз традиционно разработан в двух сценарных вариантах: базовый предполагает умеренную динамику основных показателей развития экономики и социальной сферы, более оптимистичный целевой отражает полную реализацию общенационального плана действий.Замгубернатора Владимир Попов рассказал, что в 2021–2023 годах на рынке труда будет происходить восстановление баланса спроса и предложения рабочей силы до уровня 2019 года. Уровень регистрируемой безработицы в 2021 году составит 0,8–0,7%, в 2023 году – 0,6–0,5%, ежегодный рост заработной платы – 2–3%. Валовой региональный продукт (ВРП) в 2021 году прогнозируется на уровне 102,5–103,1%. В последующие два года его прирост планируется от 102,6% до 103,4%. Наибольший вклад в ВРП вносят промышленность, торговля, сельское хозяйство, строительство и операции с недвижимым имуществом.Выпуск сельскохозяйственной продукции в 2021 году, по прогнозам, составит 107,4–107,6% к предыдущему году. "По темпам роста производства молока область уже несколько лет лидирует в России. За первые шесть месяцев текущего года этот показатель достиг 113,5%. Планируется завершение строительства нескольких животноводческих комплексов в Куйбышевском, Хвастовичском и Жуковском районах. Эти и другие проекты обеспечат прирост выпуска сельскохозяйственной продукции в предстоящие три года среднегодовыми темпами не менее 7–8%", - говорится в сообщении.В условиях ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, наиболее пострадал малый бизнес. В <a href="http://ria.ru/location_Kaluzhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калужской области</a> в дополнение к общероссийским мерам поддержки были региональные, что обеспечило дальнейшее развитие сектора, подчеркивает правительство области. Объем оборота на малых предприятиях к 2023 году по базовому варианту увеличится на 16%, по целевому – на 22,5%."В заключение Владимир Попов отметил, что достижение запланированных показателей гарантирует выполнение правительством области всех социальных обязательств перед гражданами, а также показателей развития области, заложенных во всех национальных проектах и стратегических целях", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200919/stroitelstvo-1577486712.html
https://ria.ru/20200911/kaluga-1577119305.html
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владислав шапша, калужская область, экономика

Калужские власти прогнозируют рост экономики в 2021-2023 годах

15:29 21.09.2020
287
© РИА Новости / Светлана Тарасова / Перейти в фотобанкЗдание Калужского драматического театра на Театральной площади
Здание Калужского драматического театра на Театральной площади - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Светлана Тарасова
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КАЛУГА, 21 сен – РИА Новости. Калужские власти прогнозируют устойчивый рост экономики региона в 2021-2023 годах, сообщило правительство региона.
Глава области Владислав Шапша в режиме видеоконференцсвязи провел заседание регионального правительства, посвященное прогнозу социально-экономического развития области на 2021–2023 годы. Прогноз традиционно разработан в двух сценарных вариантах: базовый предполагает умеренную динамику основных показателей развития экономики и социальной сферы, более оптимистичный целевой отражает полную реализацию общенационального плана действий.
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Калужские власти рассказали о ходе строительства кампуса "Бауманки"
Замгубернатора Владимир Попов рассказал, что в 2021–2023 годах на рынке труда будет происходить восстановление баланса спроса и предложения рабочей силы до уровня 2019 года. Уровень регистрируемой безработицы в 2021 году составит 0,8–0,7%, в 2023 году – 0,6–0,5%, ежегодный рост заработной платы – 2–3%. Валовой региональный продукт (ВРП) в 2021 году прогнозируется на уровне 102,5–103,1%. В последующие два года его прирост планируется от 102,6% до 103,4%. Наибольший вклад в ВРП вносят промышленность, торговля, сельское хозяйство, строительство и операции с недвижимым имуществом.
"Динамика роста промышленности после незначительного замедления в текущем году восстановится и достигнет в 2021 году от 2,5% до 2,7%. В течение всего среднесрочного периода промышленный комплекс будет сохранять положительные темпы роста от 2% до 3%", - информируют власти. Наибольшие резервы промышленного развития связаны с ростом инвестиций в основной капитал, освоением новых рыночных направлений.
Выпуск сельскохозяйственной продукции в 2021 году, по прогнозам, составит 107,4–107,6% к предыдущему году. "По темпам роста производства молока область уже несколько лет лидирует в России. За первые шесть месяцев текущего года этот показатель достиг 113,5%. Планируется завершение строительства нескольких животноводческих комплексов в Куйбышевском, Хвастовичском и Жуковском районах. Эти и другие проекты обеспечат прирост выпуска сельскохозяйственной продукции в предстоящие три года среднегодовыми темпами не менее 7–8%", - говорится в сообщении.
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11 сентября, 21:27Калужская область
Глава МЭР высоко оценил работу Калужской области с инвесторами
В условиях ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, наиболее пострадал малый бизнес. В Калужской области в дополнение к общероссийским мерам поддержки были региональные, что обеспечило дальнейшее развитие сектора, подчеркивает правительство области. Объем оборота на малых предприятиях к 2023 году по базовому варианту увеличится на 16%, по целевому – на 22,5%.
"В заключение Владимир Попов отметил, что достижение запланированных показателей гарантирует выполнение правительством области всех социальных обязательств перед гражданами, а также показателей развития области, заложенных во всех национальных проектах и стратегических целях", - говорится в сообщении.
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Калужская областьВладислав ШапшаКалужская областьЭкономика
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