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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200921/kalmary-1577533953.html
В Китае на упаковке кальмаров из России обнаружили коронавирус
Власти города Чанчунь китайской провинции Цзилинь обнаружили COVID-19 на одной из упаковок щупалец кальмаров, импортированных из России, говорится в... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T10:44
2020-09-21T10:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
цзилинь
чанчунь
экономика
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<strong>ПЕКИН, 21 сен – РИА Новости.</strong> Власти города <a href="http://ria.ru/location_Changchun/" target="_blank" data-auto="true">Чанчунь</a> китайской провинции <a href="http://ria.ru/location_Jilin/" target="_blank" data-auto="true">Цзилинь</a> обнаружили <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii/" target="_blank">COVID-19</a> на одной из упаковок щупалец кальмаров, импортированных из России, говорится в опубликованном сообщении пресс-службы правительства&nbsp; города Чанчунь." 18 сентября в районе Куаньчэн во время проверки одной из пищевых компаний на одной упаковке щупальцев кальмаров был обнаружен COVID-19, 19 сентября после повторной проверки тест вновь оказался положительным. Проверка показала, эта продукция была ввезена местной компанией из России", - говорится в сообщении.Сообщается, после этого власти провели тестирование на нуклеиновую кислоту всех складских запасов и окружающей среды этого товара, а также людей, которые могли иметь контакт с продукцией, все взятые пробы оказались негативными.Власти призвали население внимательно относиться к покупке замороженных морепродуктов, принимать меры индивидуальной защиты во время походов на рынки, чтобы снизить риск заражения.О том, ввели ли запрет на ввоз из России продукции этой компании, не уточняется.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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цзилинь
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, цзилинь, чанчунь, экономика

В Китае на упаковке кальмаров из России обнаружили коронавирус

10:44 21.09.2020
186
© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© Depositphotos / viz-arch
Коронавирус COVID-19. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 21 сен – РИА Новости. Власти города Чанчунь китайской провинции Цзилинь обнаружили COVID-19 на одной из упаковок щупалец кальмаров, импортированных из России, говорится в опубликованном сообщении пресс-службы правительства  города Чанчунь.
" 18 сентября в районе Куаньчэн во время проверки одной из пищевых компаний на одной упаковке щупальцев кальмаров был обнаружен COVID-19, 19 сентября после повторной проверки тест вновь оказался положительным. Проверка показала, эта продукция была ввезена местной компанией из России", - говорится в сообщении.
Сообщается, после этого власти провели тестирование на нуклеиновую кислоту всех складских запасов и окружающей среды этого товара, а также людей, которые могли иметь контакт с продукцией, все взятые пробы оказались негативными.
Власти призвали население внимательно относиться к покупке замороженных морепродуктов, принимать меры индивидуальной защиты во время походов на рынки, чтобы снизить риск заражения.
О том, ввели ли запрет на ввоз из России продукции этой компании, не уточняется.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска - РИА Новости, 1920, 19.03.2020
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоЦзилиньЧанчуньЭкономика
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