https://ria.ru/20200921/kalmary-1577533953.html

В Китае на упаковке кальмаров из России обнаружили коронавирус

Власти города Чанчунь китайской провинции Цзилинь обнаружили COVID-19 на одной из упаковок щупалец кальмаров, импортированных из России, говорится в... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T10:44

2020-09-21T10:44

2020-09-21T10:44

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

цзилинь

чанчунь

экономика

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<strong>ПЕКИН, 21 сен – РИА Новости.</strong> Власти города <a href="http://ria.ru/location_Changchun/" target="_blank" data-auto="true">Чанчунь</a> китайской провинции <a href="http://ria.ru/location_Jilin/" target="_blank" data-auto="true">Цзилинь</a> обнаружили <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii/" target="_blank">COVID-19</a> на одной из упаковок щупалец кальмаров, импортированных из России, говорится в опубликованном сообщении пресс-службы правительства города Чанчунь." 18 сентября в районе Куаньчэн во время проверки одной из пищевых компаний на одной упаковке щупальцев кальмаров был обнаружен COVID-19, 19 сентября после повторной проверки тест вновь оказался положительным. Проверка показала, эта продукция была ввезена местной компанией из России", - говорится в сообщении.Сообщается, после этого власти провели тестирование на нуклеиновую кислоту всех складских запасов и окружающей среды этого товара, а также людей, которые могли иметь контакт с продукцией, все взятые пробы оказались негативными.Власти призвали население внимательно относиться к покупке замороженных морепродуктов, принимать меры индивидуальной защиты во время походов на рынки, чтобы снизить риск заражения.О том, ввели ли запрет на ввоз из России продукции этой компании, не уточняется.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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