https://ria.ru/20200921/kaliningrad-1577528008.html

Американский эксперт объяснил, почему США не могут разбомбить Калининград

Для успешного прорыва систем ПВО Калининграда в случае начала войны с Россией США нужно большее количество стратегических бомбардировщиков, чем сейчас. Такое... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T07:20

2020-09-21T07:20

2020-09-21T07:50

россия

китай

сша

калининград

безопасность

в мире

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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. </strong>Для успешного прорыва систем ПВО <a href="http://ria.ru/location_Kaliningrad/" target="_blank" data-auto="true">Калининграда</a> в случае начала войны с Россией <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> нужно большее количество стратегических бомбардировщиков, чем сейчас. Такое мнение выразил военный аналитик Центра военной и политической власти при Фонде защиты демократий Шейн Прейзуотер, пишет <a href="https://www.defenseone.com/?oref=d1-nav" target="_blank" rel="nofollow noopener">Defence One</a>. По словам эксперта, Соединенным Штатам в "эпоху конкуренции великих держав" необходимо в общем счете 225 бомбардировщиков, а на вооружении сейчас находятся лишь 140 самолетов. К 2040 году, как указывает автор, планируется увеличение авиапарка до 175 экземпляров.Также отмечается важность стратегических бомбардировщиков и в случае войны США с <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китаем</a>. Самолеты-"невидимки" смогут проникать в защищенные районы КНР, а обычные бомбардировщики будут полезны в начале боевых действий в районах вне досягаемости китайских ПВО.

https://ria.ru/20200920/oruzhie-1577498009.html

Владимир В Возмутительно само обсуждение , вопрос из разряда: "Почему Россия не может разбомбить Нью-Йорк?" 147

Алекс V Так и хочется им сказать , вы что там такое убойное курите , что такой в голове бред возникает 🤦‍♂️!!! 65

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россия

китай

сша

калининград

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, китай, сша, калининград, безопасность, в мире