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https://ria.ru/20200921/kaliningrad-1577528008.html
Американский эксперт объяснил, почему США не могут разбомбить Калининград
Для успешного прорыва систем ПВО Калининграда в случае начала войны с Россией США нужно большее количество стратегических бомбардировщиков, чем сейчас. Такое... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T07:20
2020-09-21T07:50
россия
китай
сша
калининград
безопасность
в мире
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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. </strong>Для успешного прорыва систем ПВО <a href="http://ria.ru/location_Kaliningrad/" target="_blank" data-auto="true">Калининграда</a> в случае начала войны с Россией <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> нужно большее количество стратегических бомбардировщиков, чем сейчас. Такое мнение выразил военный аналитик Центра военной и политической власти при Фонде защиты демократий Шейн Прейзуотер, пишет <a href="https://www.defenseone.com/?oref=d1-nav" target="_blank" rel="nofollow noopener">Defence One</a>. По словам эксперта, Соединенным Штатам в "эпоху конкуренции великих держав" необходимо в общем счете 225 бомбардировщиков, а на вооружении сейчас находятся лишь 140 самолетов. К 2040 году, как указывает автор, планируется увеличение авиапарка до 175 экземпляров.Также отмечается важность стратегических бомбардировщиков и в случае войны США с <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китаем</a>. Самолеты-"невидимки" смогут проникать в защищенные районы КНР, а обычные бомбардировщики будут полезны в начале боевых действий в районах вне досягаемости китайских ПВО.
https://ria.ru/20200920/oruzhie-1577498009.html
Возмутительно само обсуждение , вопрос из разряда: "Почему Россия не может разбомбить Нью-Йорк?"
147
Так и хочется им сказать , вы что там такое убойное курите , что такой в голове бред возникает 🤦‍♂️!!!
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россия
китай
сша
калининград
РИА Новости
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россия, китай, сша, калининград, безопасность, в мире

Американский эксперт объяснил, почему США не могут разбомбить Калининград

07:20 21.09.2020 (обновлено: 07:50 21.09.2020)
40877
CC0 / U.S. Air Force/Staff Sgt. Aaron Allmon / Стратегический бомбардировщик ВВС США B-1 Lancer
Стратегический бомбардировщик ВВС США B-1 Lancer - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
CC0 / U.S. Air Force/Staff Sgt. Aaron Allmon /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Для успешного прорыва систем ПВО Калининграда в случае начала войны с Россией США нужно большее количество стратегических бомбардировщиков, чем сейчас. Такое мнение выразил военный аналитик Центра военной и политической власти при Фонде защиты демократий Шейн Прейзуотер, пишет Defence One.
По словам эксперта, Соединенным Штатам в "эпоху конкуренции великих держав" необходимо в общем счете 225 бомбардировщиков, а на вооружении сейчас находятся лишь 140 самолетов. К 2040 году, как указывает автор, планируется увеличение авиапарка до 175 экземпляров.

"Даже несмотря на то, что у США есть базы и союзники в регионе, огромное количество средств противодействия, необходимое, например, для разгрома интегрированной системы ПВО Калининграда, потребует значительного участия бомбардировщиков", — заявил Прейзуотер.

Также отмечается важность стратегических бомбардировщиков и в случае войны США с Китаем. Самолеты-"невидимки" смогут проникать в защищенные районы КНР, а обычные бомбардировщики будут полезны в начале боевых действий в районах вне досягаемости китайских ПВО.
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271946722973
Обсудить26
РоссияКитайСШАКалининградБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Возмутительно само обсуждение , вопрос из разряда: "Почему Россия не может разбомбить Нью-Йорк?"
21 сентября, 07:40
Владимир ВВладимир В
13980000
Так и хочется им сказать , вы что там такое убойное курите , что такой в голове бред возникает 🤦‍♂️!!!
21 сентября, 08:13
Алекс VАлекс V
6140000
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