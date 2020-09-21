https://ria.ru/20200921/iran-1577570161.html

Иран потребовал от США возместить ущерб за выход из СВПД

США должны возместить ущерб Ирану за выход из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил иранский министр... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T18:59

2020-09-21T18:59

2020-09-21T19:37

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

мохаммад джавад зариф

совет безопасности оон

евросоюз

тегеран (город)

вашингтон (город)

иран

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> США должны возместить ущерб Ирану за выход из Совместного всеобъемлющего плана действий (<a href="https://ria.ru/product_Sovmestnyjj_vseobemljushhijj_plan_dejj" target="_blank">СВПД</a>) по иранской ядерной программе, заявил иранский министр иностранных дел<a href="https://ria.ru/person_Mokhammad_Dzhavad_Zarif" target="_blank"> Мохаммад Джавад Зариф</a>.Иран не будет вести переговоры с США по поводу Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, продолжил Мохаммад Джавад Зариф."Мы не намерены вести с ними (США - ред.) переговоры по сделке... Они не могут теперь просто взять и сказать - давайте вернемся к переговорам", - сказал Зариф, выступая на дискуссионной площадке комитета по международным отношениям, говоря о том, будет ли Тегеран вести с Вашингтоном переговоры о будущем СВПД.<a href="https://ria.ru/location_Iran" target="_blank">Иран</a> и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием СВПД, выполнение которого полностью снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON" target="_blank">СБ ООН</a>, США и <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">Евросоюза</a>.Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

https://ria.ru/20200911/lavrov-1577087504.html

тегеран (город)

вашингтон (город)

иран

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совместный всеобъемлющий план действий (свпд), мохаммад джавад зариф, совет безопасности оон, евросоюз, тегеран (город), вашингтон (город), иран, сша, в мире