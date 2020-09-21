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Иран потребовал от США возместить ущерб за выход из СВПД
США должны возместить ущерб Ирану за выход из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил иранский министр... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T18:59
2020-09-21T19:37
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
мохаммад джавад зариф
совет безопасности оон
евросоюз
тегеран (город)
вашингтон (город)
иран
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> США должны возместить ущерб Ирану за выход из Совместного всеобъемлющего плана действий (<a href="https://ria.ru/product_Sovmestnyjj_vseobemljushhijj_plan_dejj" target="_blank">СВПД</a>) по иранской ядерной программе, заявил иранский министр иностранных дел<a href="https://ria.ru/person_Mokhammad_Dzhavad_Zarif" target="_blank"> Мохаммад Джавад Зариф</a>.Иран не будет вести переговоры с США по поводу Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, продолжил Мохаммад Джавад Зариф."Мы не намерены вести с ними (США - ред.) переговоры по сделке... Они не могут теперь просто взять и сказать - давайте вернемся к переговорам", - сказал Зариф, выступая на дискуссионной площадке комитета по международным отношениям, говоря о том, будет ли Тегеран вести с Вашингтоном переговоры о будущем СВПД.<a href="https://ria.ru/location_Iran" target="_blank">Иран</a> и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием СВПД, выполнение которого полностью снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON" target="_blank">СБ ООН</a>, США и <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">Евросоюза</a>.Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
https://ria.ru/20200911/lavrov-1577087504.html
тегеран (город)
вашингтон (город)
иран
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), мохаммад джавад зариф, совет безопасности оон, евросоюз, тегеран (город), вашингтон (город), иран, сша, в мире

Иран потребовал от США возместить ущерб за выход из СВПД

18:59 21.09.2020 (обновлено: 19:37 21.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. США должны возместить ущерб Ирану за выход из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф.

"Я думаю, что США должны показать, что они привержены этой сделке и что они не нарушают ее... и что они компенсируют Ирану ущерб. США вышли из СВПД безо всякой причины, чем нанесли большой вред иранскому народу", - сказал Зариф, выступая на дискуссионной площадке "Комитет по международным отношениям".

Иран не будет вести переговоры с США по поводу Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, продолжил Мохаммад Джавад Зариф.
"Мы не намерены вести с ними (США - ред.) переговоры по сделке... Они не могут теперь просто взять и сказать - давайте вернемся к переговорам", - сказал Зариф, выступая на дискуссионной площадке комитета по международным отношениям, говоря о том, будет ли Тегеран вести с Вашингтоном переговоры о будущем СВПД.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием СВПД, выполнение которого полностью снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром иностранных дел КНР Ван И в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
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Лавров оценил ситуацию вокруг СВПД
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Мохаммад Джавад ЗарифСовет Безопасности ООНЕвросоюзТегеран (город)Вашингтон (город)ИранСШАВ мире
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