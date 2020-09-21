https://ria.ru/20200921/iran-1577563320.html

Политика максимального давления на Иран себя исчерпала, заявили в МИД

Политика максимального давления на Тегеран себя исчерпала, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, говоря о санкциях США против Ирана, на пресс-конференции в... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T17:29

2020-09-21T17:29

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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Политика максимального давления на Тегеран себя исчерпала, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, говоря о санкциях <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> против <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a>, на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".В августе госсекретарь США Майк Помпео передал председателю СБ жалобу на неисполнение Ираном положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе с целью запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231. Подавляющее большинство членов Совбеза выступили против намерения США восстановить санкции ООН в отношении Ирана. Все участники СВПД считают, что уведомление от Штатов не имеет юридической силы, и убеждены, что США не запустили процесс возврата ограничительных мер, так как попросту не являются больше участниками сделки. Председатель СБ ООН также не дал никакого хода запросу Вашингтона в Совбезе. Между тем США полагают, что процесс запущен и санкции были восстановлены в минувшую субботу."Мы проводим эту абсолютно четкую, твердую линию. Мы говорим, что эта политика максимального давления на Иран, она себя исчерпала", - заявил Вершинин.Как отметил замглавы МИД, российская сторона считает, что у Вашингтона нет права пользоваться инструментами, предусмотренными резолюцией Совета безопасности 2231 и Совместным всеобъемлющим планом действий, чтобы восстанавливать санкции против Ирана."Поэтому наша точка зрения, которая уже доводилась... что у США нет полномочий в одностороннем порядке объявлять в Совете безопасности о восстановлении санкций против Ирана. Вышли американцы в мае, как известно, 2018 года из СВПД, они лишили себя тем самым права возможности, выйдя из этого соглашения, использовать инструменты, которые предусмотрены самим планом. Здесь даже логика простая говорит об этом, не говоря уже о политической логике, не говоря уже о тех международных договоренностях, юридически закрепленных, и правильном прочтении резолюции 2231", - отметил замглавы МИД РФ."Поэтому мы надеемся, что это будет услышано в Вашингтоне, в других столицах. Мы отмечаем, что за США не последовали другие члены Совета безопасности, мы отмечаем взвешенную сбалансированную позицию Совета безопасности. И что бы не утверждалось, условно говоря, в Вашингтоне, исходим из того, что никаких оснований для возврата прежних санкций нет", - отметил он.Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД. Этот механизм действует в течение 10 лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что если в течение этого периода будут выявлены какие-либо серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против нее, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней с момента уведомления Совбеза.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием СВПД, выполнение которого полностью снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

https://radiosputnik.ria.ru/20200921/iran-sanktsii-1577538061.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, тегеран (город), иран, сша, в мире